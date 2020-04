Norderstedt . Vor fünf Wochen hatte die Norderstedter Tafel wegen der Coronakrise ihren Betrieb weitgehend eingestellt – doch von Montag, 27. April, an werden wieder Lebensmittelspenden an Bedürftige verteilt, wie die Geschäftsführerin der Tafel, Dörte Brauer-Claassen, im Gespräch mit dem Abendblatt bestätigt.

Die 57-Jährige Langenhornerin, die den Posten der Geschäftsführerin erst am 1. Januar angetreten hat, betont, dass die Wiedereröffnung peu à peu stattfinden wird. Von den insgesamt zehn Ausgabestellen in Norderstedt, Hamburg, Henstedt-Ulzburg und Ellerau wird zunächst nur die Ausgabestelle am Schützenwall 49 geöffnet – von 15 Uhr können sich dort am Montag, Dienstag und Donnerstag kommender Woche Menschen Lebensmittel abholen, ab der Woche drauf wird es dann zusätzlich auch freitags Lebensmittel geben.

Am 16. März musste die Tafel schließen, weil die mehr als 250 ehrenamtlichen Mitarbeiter mehrheitlich zur sogenannten Risikogruppe gehören: „Das Durchschnittsalter unser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt bei etwa 65 Jahren. Da mussten wir natürlich vorsichtig sein“, sagt Brauer-Claassen. Sie organisierte dann flugs einen Notdienst, um die Bedürftigen trotz Corona auch weiterhin versorgen zu können. Immerhin etwa 130 Menschen holten sich Lebensmitteltüten ab oder wurden beliefert. In normalen Zeiten hat die Tafel Kontakt zu etwa 900 Männern und Frauen, die regelmäßig Lebensmittel erhalten.

Von Montag an gibt es nun zwar wieder Lebensmittel, doch die Ausgabe musste wegen der Ansteckungsgefahr neu organisiert werden. „Zurzeit ist es nicht möglich, dass sich unsere Kunden die Lebensmittel aussuchen können“, betont die Geschäftsführerin. Stattdessen würden die Mitarbeiter „Tüten mit Herzblut“ packen, die unter Einhaltung der Abstandsregeln kontaktlos abgegeben werden: „Wir freuen uns natürlich über jeden, der eine Maske trägt“, sagt Brauer-Claassen. Sie appelliert zudem an die Kunden, an den Tagen am Schützenwall zu erscheinen, an denen sie auch vor der Krise Lebensmittel bekommen haben. Und noch eins ist der 57-Jährigen wichtig: Lebensmittel erhalten in der Regel zwar nur Personen, die zuvor ihre Bedürftigkeit nachgewiesen haben, aber man werde in diesen Zeiten sicherlich niemanden abweisen, wenn er zur Tafel komme und noch nicht registriert ist.