Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die wöchentliche Gymnastikstunde im Sportverein ebenfalls, die Museen sind dicht, und die Kumpels vom Stammtisch wollen sich vorerst auch nicht mehr treffen. Was tun? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Von heute an bis zum Ende der Corona-Krise veröffentlichen wir täglich die Rätsel-Kolumne – gesucht wird immer der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





In einer lauen Sommernacht standen zwei Jungen auf dem Exerzierplatz, die auf- und niederschwingenden Arme verlängert mit an Riemen befestigten Buchenspanbrettchen. Auf den Flusswiesen hatte das Brüderpaar beobachtet, wie aufgescheuchte Störche erst dem Wind entgegenhüpfen, um dann gleitend zu entschweben. Der Flugversuch per Bretterschwinge blieb leider erfolglos. Nur gut, dass die Dunkelheit die verhinderten Überflieger vor dem Gespött ihrer Mitbürger schützte. Die hätten in ihrer Häme niemals geahnt, dass man später dem älteren der Brüder mitten auf dem Marktplatz als berühmtesten Sohn der Stadt ein Denkmal setzen würde. Und was für eines: Ein stromlinienförmiger, weißer Steinstachel mit Stummelflügeln beherrscht den Platz zwischen Plattenbauten und den verbliebenen Backsteinfassaden der ehemaligen Hansestadt. Besonders apart ist der Gegensatz zur ehrwürdigen Marienkirche mit dem asymmetrischen Turm, der eigentlich als Doppelturm geplant war.

Wahrscheinlich hätte aber keine höhnische Bemerkung den älteren Bruder von weiteren Flugversuchen abhalten können. In seiner Veröffentlichung „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“ formulierte er seine Sehnsucht in einem Gedicht: „O Mensch dort im Staube, wann fliegst auch du, wann löst sich dein Fuß von der Erde? Es kann deines Schöpfers Wille nicht sein, dich Ersten der Schöpfung dem Staube zu weih‘n, dir ewig den Flug zu versagen.“

Ihm blieb dieses Erlebnis nicht versagt. Aufgehängt an stets weiterentwickelten Gleitkonstruktionen stürzte er sich Rampen und Abhänge hinunter, beachtliche Flugweiten von bis zu 350 Metern erreichend. Nebenbei führte er eine eigene Maschinenfabrik, in der er als einer der ersten Industriellen die Arbeiter am Gewinn beteiligte. Außerdem betätigte er sich als Theaterdirektor, schrieb ein Drama und trat sogar selbst in kleineren Bühnenrollen auf.

An einem Augusttag des Jahres 1896 stieg der 48-Jährige zum letzten Mal in seine Flugmaschine, nahm Anlauf und „löste sich aus dem Staub“. 15 Meter über der Erde stand der Apparat plötzlich still und stürzte ab. Tags darauf erlag der Flieger seinen Verletzungen. Seine Flugzeuge, so hatte er prophezeit, sollten die Völker einander näherbringen, damit sie sich in gegenseitiger Achtung kennenlernten und ihnen schon deshalb Kriege in Zukunft unmöglich sein würden.

An der Stelle des Geburtshauses steht heute seine Büste mit Gedenktafel. Das Haus selbst wurde zerstört – ausgerechnet durch eine Fliegerbombe.



Wie hieß der „Vater des Menschenflugs“, und in welcher Stadt wurde er flügge?

