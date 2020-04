Berlin/Kreis Segeberg. Montag, kurz vor 17 Uhr: In Dägeling und Seth sitzen die CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Helfrich und Gero Storjohann gelassen an ihren Laptops und sind gut darauf vorbereitet, über Entscheidungen von weitreichender Bedeutung zu diskutieren. Demokratie im Wohnzimmer: Gleich wird der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus die Sitzung des Fraktionsvorstandes eröffnen. Der sitzt in Gütersloh an seinem Computer. Alle anderen Teilnehmer der Sitzung machen es sich ebenfalls in ihren häuslichen Arbeitszimmern oder wahlweise am Esstisch im Wohnzimmer bequem. So funktioniert Politik im Ausnahmezustand. Die Videokonferenzen haben auch im Bundestag Einzug gehalten. Auch die Wahlstedter Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein, CDU-Obfrau für Kultur und Medien, beteiligt sich aus ihrem Homeoffice eifrig an Videokonferenzen ihrer Fraktion oder ihrer Ausschüsse.

Gero Storjohann und Mark Helfrich, die in verschiedenen Funktionen zum Fraktionsvorstand gehören, haben sich an die neuen Arbeitsweisen inzwischen gewöhnt. „Aber wir üben noch“, gibt der Sether Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann zu. Und wer lernt, der muss auch mal Lehrgeld bezahlen. So machte sich der Segeberger CDU-Kreisvorsitzende kürzlich unfreiwillig zum Mittelpunkt einer wichtigen Sitzung, als sein PC aus für ihn unerfindlichen Gründen ein Schnarren von sich gab. Und zwar just in dem Moment, als die Bundeskanzlerin das Wort ergriffen hatte. Die hörte kurz auf zu reden, lauschte und stellte die Frage: „Wer ist das denn?“ Gero Storjohann natürlich. Ob Angela Merkel schmunzeln musste, kann der Abgeordnete nicht mit Sicherheit sagen. Er hofft es aber.

Mark Helfrich: „Wenn die ganze Republik zu Hause bleiben muss, wären wir ein schlechtes Vorbild, wenn wir ständig nach Berlin reisen würden.“

Foto: Mark Helfrich / Frank Knittermeier

Seit Montag ist Sitzungswoche in Berlin, aber die Abgeordneten des Deutschen Bundestages reisen nur an, wenn es unbedingt nötig ist. Oft ist es nicht nötig. Sie sind gehalten, im Hause zu bleiben. Die Ausschüsse tagen per Videokonferenz, die Abgeordneten sitzen zu Hause. „Das funktioniert ganz ordentlich – Wortmeldungen erfolgen eben per Touchscreen“, sagt Mark Helfrich, der im Kreis Segeberg für den Bereich Bad Bramstedt und Umgebung zuständig ist (Wahlkreis 003). Er sieht das ganz pragmatisch: „Wenn die ganze Republik zu Hause bleiben muss, wären die Bundestagsabgeordneten ein schlechtes Vorbild, wenn sie ständig nach Berlin reisen würden.“ Abstimmungen per Video allerdings gibt es noch nicht.

Am 25. März war Helfrich zuletzt in Berlin, als der Bundestag über die Schuldenbremse abstimmte und Anwesenheit Pflicht war. Er reiste, wie die meisten anderen Abgeordneten, mit dem Auto an. Sonst eher eine Unmöglichkeit, weil die Parkplätze begrenzt sind. Aber die Bundestagsverwaltung schaltete schnell und stellte im unterirdischen Erschließungssystem ausreichend Parkkapazitäten zur Verfügung. So ist es auch in dieser Woche, in der aber nicht alle Abgeordneten nach Berlin reisen. Wer kann, soll zu Hause bleiben.

Immer ein Mitarbeiter hält „Stallwache“ im Büro

Gero Storjohann machte die Kanzlerin während einer Videokonferenz mit einem Schnarren seines Computers unfreiwillig auf sich aufmerksam.

Foto: Gero Storjohann / Frank Knittermeier

Gero Storjohann gehört zu denen, die ihr Homeoffice verlassen haben, um in Berlin an der Sitzung des Verkehrsausschusses und des Petitionsausschusses teilzunehmen, weil seine Anwesenheit nötig ist. Immer im gebührenden Zwei-Sitze-Abstand zum nächsten Kollegen. Er reist mit der Bahn an – aus gutem Grund: „Die Züge sind so gut wie leer, ich bin fast alleine im Abteil.“ Alle Ausschüsse tagen in abgespeckter Form, weil die meisten Mitglieder zu Hause bleiben. Seine Mitarbeiter hat Gero Storjohann ebenfalls ins Homeoffice geschickt, im Wechsel muss jeweils einer „Stallwache“ im Büro halten.

Für Melanie Bernstein sind Homeoffice und Videokonferenzen nicht neu. Die CDU-Abgeordnete aus Wahlstedt, die den Wahlkreis 6 mit dem Segeberger Am Boostedt-Rickling im Bundestag vertritt, muss als verwitwete Mutter von zehnjährigen Zwillingen sehr flexibel sein und arbeitet schon lange fast papierlos. „Ich bin für Videokonferenzen gut ausgerüstet“, sagt sie. Zweieinhalbstündige Fraktionssitzungen kann sie zurzeit von zu Hause gut schaffen, ohne sich im Büro einzuschließen und von den Kindern Greta und Carl großartig gestört zu werden. „Ich stehe früh auf und gehe mit dem ersten Schwung gleich an den Rechner“, sagt die Politikerin. „Wenn die Kinder dann wach werden, muss ich mich erst mal sortieren. Auch in diesen Wochen nörgeln sie nicht.“

In Sitzungswochen kommen ihre Eltern aus Niedersachsen angereist und hüten Haus und Kinder. So wie in dieser Woche: Melanie Bernstein ist in Berlin, weil sie Obfrau der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Kultur und Medien ist. Nach Berlin ist sie mit dem Auto gefahren, um ein Fahrrad zu transportieren, mit dem sie von ihrer kleinen Abgeordnetenwohnung zum Reichstag fährt. Homeoffice ist für die Abgeordnete aus Wahlstedt Alltag, aber die derzeitige Zwangssituation macht auch ihr etwas zu schaffen: „Ich treffe gerne Leute und tausche mich aus; das fehlt jetzt natürlich.“

Für alle Abgeordneten, die in dieser Woche in Berlin sind, gibt es umfangreiche Hinweise und Verhaltensregeln von der Bundestagsverwaltung. Da geht es um zusätzliche Parkmöglichkeiten, um die Öffnung von Eingängen, um die IT-Systeme des Bundestages und um organisatorische Fragen zu Bundestags- und Ausschusssitzungen. So wird den Abgeordneten „dringend empfohlen“, das Plenum nur dann zu betreten, wenn der Tagesordnungspunkt debattiert wird, der zum Arbeitsbereich des jeweiligen Abgeordneten gehört. Plätze, die nicht besetzt werden sollen, sind markiert.