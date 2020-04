Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die wöchentliche Gymnastikstunde im Sportverein ebenfalls, die Museen sind dicht, und die Kumpels vom Stammtisch wollen sich vorerst auch nicht mehr treffen. Was tun? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Von heute an bis zum Ende der Corona-Krise veröffentlichen wir täglich die Rätsel-Kolumne – gesucht wird immer der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!



Das Land ist von kontinentaler Größe, der Verwaltungsapparat dementsprechend. Der Präsidentenpalast und das kreisförmige Parlamentsgebäude erscheinen großartig, dazwischen stehen noch zwei riesige Sandsteinbauten. „Sekretariate“ nennt man den Beamtendschungel bescheiden, deren Korridore zusammengerechnet die stolze Länge von zwölf Kilometern aufweisen. Die kalte Pracht kommentierte anlässlich einer Visite der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau mit den Worten: „Welch schöne Ruinen werden das einmal sein!“

Regierungsviertel und umliegender Stadtteil wurden erst im Jahr 1931 offiziell eingeweiht. Zu dieser Zeit lag die Regierungsmacht nicht in den Händen der Einheimischen. Dass die Tage der Fremdherrschaft dennoch gezählt waren, lag wesentlich an den Aktivitäten eines Mannes, der sich in dem Vielvölkerstaat die Achtung der meisten Gruppierungen und den Beinamen „Große Seele“ erkämpfte.

Er erreichte seine Ziele durch das Prinzip des gewaltlosen, aber unbeugsamen Widerstands gegen die Willkür der Machthaber und durch spektakuläre Aktionen, die durch ihren Symbolcharakter seine Landsleute aufrüttelten. So forderte er sie auf, nur selbst gesponnenes Tuch zu tragen und organisierte öffentliche Verbrennungen ausländischer Kleidungsstücke. Er selbst trug ebenfalls stets ein Tuch als einzige Bekleidung, weshalb ihm der Papst eine Audienz abschlug. Dafür empfing ihn der englische König, und als Reporter nach dem Besuch fragten, ob er nicht etwas mehr hätte anziehen sollen, sagte er: „Der König hat genug für uns beide angehabt.“

Die Richter in zahlreichen gegen ihn angestrengten Prozessen überraschte der gelernte Rechtsanwalt mit der Bitte um Verhängung der Höchststrafe, denn: „Meiner Meinung nach ist die Nichtzusammenarbeit mit dem Bösen ebenso Pflicht wie die Zusammenarbeit mit dem Guten.“

Am 15. August 1947 wehte auf dem Roten Fort, der alten Zitadelle der Stadt, die Unabhängigkeitsfahne. Doch nun entbrannten grausame Machtkämpfe. Die Fanatiker unter den Kontrahenten fügten sich nicht den Vermittlungsversuchen der „Großen Seele“. Am 30. Januar 1948 erschoss ein Attentäter den Mann, von dem Albert Einstein sagte, er habe „der Brutalität die Würde des schlichten Menschenwesens gegenübergestellt.“ Südlich des Roten Forts kennzeichnet eine schwarze Marmorplatte die Stelle des Scheiterhaufens für den Getöteten. Daneben befindet sich ein Rasenhügel, auf dem prominente Besucher aus aller Welt Bäume zu Ehren des Verstorbenen gepflanzt haben.



Wie hieß der charismatische Mann? Und in welcher Stadt trafen ihn die tödlichen Schüsse?

Es ist Theodor Storm, der 1817 in Husum, der grauen Stadt am Meer, geboren wurde. Storm starb 1888 in Hanerau-Hademarschen.