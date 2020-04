Norderstedt. Die Metropolregion Hamburg vergibt jetzt zum zweiten Mal den Metropolitaner Award. Er zeichnet Menschen, Stiftungen, Vereine oder Unternehmen aus, die sich im Norden über Ländergrenzen hinweg mit außerordentlichem Engagement ausgezeichnet haben. „Angesichts der Coronakrise haben wir lange überlegt, ob wir den Award ausschreiben“, sagt die Sprecherin der Geschäftsstelle der Metropolregion, Marion Köhler. „Wir haben entschieden, dass es gerade jetzt wichtig ist, Beispiele für den Zusammenhalt über die Ländergrenzen hinweg auszuzeichnen.“

Die Disharmonie zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein über Coronamaßnahmen hatte zuletzt die Belastbarkeit der Solidarität in der Metropolregion infrage gestellt. „Doch es gibt so viele tolle Beispiele von herausragendem Engagement in und für die Metropolregion. Die wollen wir mit dem Award betonen“, sagt Köhler.

Die Bürger können solche Beispiele bis zum 15. Mai online einreichen. Im Vorjahr kamen 90 Bewerbungen zusammen. Eine Jury, bestehend aus dem Moderator Yared Dibaba, dem Hamburger Sänger Stefan Gwildis, Volleyball-Nationalspielerin Denise Hanke, Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter und Bloggerin Laura Noltemeyer, schlägt in drei Kategorien (Menschen aus der Region, Vereine und Stiftungen, Unternehmen) fünf Nominierte vor. Die Gewinner werden per Online-Abstimmung vom 16. Juni bis Ende Juli ermittelt. Ausgezeichnet werden die Metropolitaner 2020 am Dienstag, 1. September, bei einer Gala in der Elbphilharmonie.

Zu den Hauptsponsoren gehören die Haspa und neun schleswig-holsteinische Sparkassen. „Gerade in der Coronakrise müssen wir die Idee der Metropolregion leben und nicht in Landesgrenzen denken“, sagt Helge Schoof, Regionalleiter bei der Sparkasse Holstein. Im Vorjahr wurde unter anderen der Wildpark Eekholt ausgezeichnet.

Alle Infos unter www.metropolitaner.de. Teilnehmern winken 30 tolle Sachpreise.