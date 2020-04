Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg gab es am Mittwoch – wie schon am Dienstag – erneut keinen neuen Covid-19-Fall. Die Gesamtzahl aller bisher Infizierten liegt damit unverändert zum Vorabend bei 207. Die Zahl der Todesfälle liegt bei drei Personen – zwei Frauen und ein Mann. Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 127(-37) Personen in Quarantäne. 753 Personen sind bereits wieder aus dieser entlassen. Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 165 Menschen. 2496 Fälle (+50) sind dem Land bisher gemeldet worden. Etwa 1800 Menschen sind genesen. 114 (-5) Menschen liegen im Krankenhaus. 79 (+7) Todesfälle sind zu beklagen.

Maske ist Pflicht Das Landeskabinett hat am Mittwoch die verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung für ganz Schleswig-Holstein ab dem 29. April beschlossen. Sie gilt bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Taxen sowie beim Betreten von Geschäften. Mund-Nasen-Bedeckungen können dabei aus Stoff genähte Masken oder auch Schals und Tücher sein – so lange sie Mund und Nase zuverlässig verdecken.

Kleiderkammer offen Die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes wird am 29. April wiedereröffnet – unter Anwendungen aller nötigen Hygienemaßnahmen zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Immer mittwochs, 9 bis 12 Uhr, können Kunden Kleidung in der Kammer an der Ochsenzollerstraße 124 bekommen. Außerdem sollen Norderstedter gebrauchte und gereinigte Textilien wieder abgeben.

Weniger Verkehr Die Kontaktsperre hat positiven Einfluss auf das Verkehrsaufkommen zwischen Nord- und Ostsee. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) hat auf seinen wichtigsten Verkehrsachsen exemplarisch zwölf Dauerzählstellen über drei Wochen ausgewertet. Das Ergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr sind etwa 35 Prozent weniger Kraftfahrzeuge im Land unterwegs. „Die Schleswig-Holsteiner ziehen sehr gut gegen die weitere Verbreitung des gefährlichen Virus mit und sind hochdiszipliniert, was ihre eigene Mobilität angeht“, lobt LBV.SH-Chef Conradt.

vhs@home Die Volkshochschule Norderstedt baut ihr Online-Kursangebot vhs@home weiter aus: In einem zweiteiligen Webinar (24. und 28. April), erlernen Teilnehmer interaktiv die Grundlagen der Fotografie, also technischen Aspekte und Gestaltungsmittel. Am Sonnabend, 25. April, 11 bis 12.30 Uhr, gibt es ein virtuelles Grillseminar. Neulinge lernen, welcher Grill zu ihnen passt, welcher Zubehör nötig ist und wie man sich beim Grillen nicht überfordert. Infos und Links zu den Seminaren unter vhs-norderstedt.de.