In der Coronakrise hat es der Wandergermane schwer

Kreis Segeberg. Später Nachmittag, der Schreibtisch kann mich mal. Ich sitze kuschelig im Strandkorb, ausgerichtet nach Südwest. Strandkörbe sind jetzt ein irrer Verkaufsschlager, die Hersteller kommen mit der Produktion kaum nach. Alle möchten jetzt einen. Für den Balkon, die Terrasse oder den Garten.

Ein Strandkorb vermittelt sogar im Getümmel einer ölsardinendicht belegten Badebucht die Illusion von Privatsphäre. Jetzt wären die Badebuchten endlich mal menschenleer, doch leider fehlen dort jetzt auch die Strandkörbe. Macht nichts. Wenn wir nicht zum Körbchen kommen, kommt das Körbchen zu uns.

Der eigene, wohnungsnahe Strandkorb ist das programmatische Freizeit-Accessoire in Zeiten des Lockdowns. Wer über mehrere Strandkörbe verfügt, könnte sogar virensicher Besuch empfangen: Jeweils eine Person pro Strandkorb und die Vorderseite mit Plexiglas abdecken, fertig ist die legale Coronaparty. Die Kommunikation läuft dann ähnlich wie mittels Skype – bloß analog. Das Ende solcher Session bestimmt hier kein schlapper Akku, sondern der Gast, der zuerst im Strandkorb einschläft. Wollen die anderen noch weiterschnacken, wird der Strandkorb samt Schnarchtüte einfach um 180 Grad gedreht. Ja, Strandkörbe sind heutzutage Statussymbole. Was früher die exotische Fernreise war, ist jetzt ein Rohrgeflechtmöbel nur für uns zu Hause.

Eigentlich musste es ja so kommen. Dieses hochfrequente Herumreisen war doch längst nicht mehr normal. Wer, bitte, wäre während der weitaus längsten Spanne unserer Menschheitsgeschichte jemals darauf verfallen, ohne triftigen Grund seinen Heimatort zu verlassen? Um, womöglich mehrmals pro Jahr, für ein paar Tage irgendwo dort aufzuschlagen, wo man keine Sau kennt, das Essen nicht verträgt, die Sitten nicht versteht? Nur, um danach mit UV-verstrahltem Teint und um eine meist erhebliche Summe ärmer genau dorthin zurückzukehren, von wo man aufgebrochen ist? Was haben wir davon? Ach ja: Corona. Wahrscheinlich eine Regulierungsmaßnahme der Natur, die beschlossen hat, der wie Billardkugeln über den Planeten flippernden Menschheit den Stecker zu ziehen, damit vorübergehend mal Ruhe herrscht. Alle in die Strandkörbchen, Auszeit.

Allerdings wird die nicht allzu lange dauern. Noch plädiert Schäuble für die Verkürzung der Sommerferien und mahnt Söder zum Reiseverzicht. Andererseits empfiehlt Söder auch bereits: wenn Urlaubsreise, dann innerhalb Deutschlands. Und wir aus der Generation Ü60 wissen noch genau, was dann passiert. Erst sitzen alle zu Hause, hauen sich hemmungslos die Wampe voll und erinnern figürlich an den Ex-Kanzler Ludwig Erhard. Dann satteln wir untermotorisierte Kleinwagen und fahren an den Bodensee. Im Radio kommt es zum großen Caterina-Valente-Revival. Wenig später muss es ein größerer Wagen sein und der Sprung über die Alpen zur Adria. Bald darauf genügt das alles nicht mehr. Erst Malle, dann Ko Samui und übermorgen die ganze Welt. So sind wir, wir Wandergermanen.

Aber noch döse ich im Strandkorb.