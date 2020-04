Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit. Viel Spaß!





Im Sommer sitzt er jeden Sonntag mit dampfendem Punschglas und Meerschaumpfeife in geselliger Runde vor seinem einstigen Gutshof. Animiert erzählt er Anekdoten aus seiner Jugendzeit: von russischen Wintern, Jagdabenteuern, Kriegserlebnissen. Stehen die Zuhörer erst im Bann der Erzählung, berichtet er plötzlich von halben Pferden, Wölfen in Schlittengeschirren oder Hummerbäumen. Das Publikum erfreut diese Geschichten, obwohl ihr Erfinder seit mehr als 200 Jahren tot und der Erzähler bloß ein schauspielerndes Double ist. Ungelogen ist aber der ehemalige Gutshof. Heute befindet sich darin das Rathaus. Davor liegt der Kurpark, geziert von einem Brunnen mit dem berühmten halben Pferd und der Statue des begnadeten Anekdotenerzählers.

Dessen Leben verlief tatsächlich abenteuerlich genug. Den 1720 geborenen Sohn eines Landedelmanns verschlug es in den russischen Militärdienst, wo er an verschiedenen Feldzügen teilnahm. Ab 1740 war er in Riga stationiert, von wo aus er der Mutter schrieb: „Ich befinde mich hier in Riga sehr wohl. Es geschieht mir von den Herren Edelleuten und den Dames viel Obligeance.“ Vor allem bei den „Dames“ dürfte er für Furore gesorgt haben, bis er schließlich eine livländische Adelstochter heiratete. Einer berühmten Frau raubte er jedoch nicht den Nachtschlaf, sondern bewachte ihn: Als 1744 die junge Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst über Riga nach St. Petersburg reiste, war er der erste russische Offizier, der vor den Gemächern der späteren Zarin Katharina II. Wachtposten bezog.

Politische Verwirrungen ließen seine Militärkarriere stagnieren. So kehrte er auf das heimatliche Gut zurück. Den Rest seiner Tage verbrachte er hier an dem Fluss, der als einziger deutscher Strom von Bedeutung in Deutschland beginnt und endet. Dem wenig aufregenden Leben auf dem Gut und im unmittelbar benachbarten Städtchen setzte er seine gekonnt vorgetragenen Anekdoten entgegen, die sich bald herumsprachen. Ein polizeilich gesuchter und nach England geflohener Dichter aus dem entferntem Bekanntenkreis des Gutsherren brachte die Geschichten als Buch heraus. Es wurde zum Welterfolg. Der Gutsherr, mittlerweile annähernd 70-jährig, fühlte sich als Lügner diffamiert. Das blieb nicht der einzige Ärger während seiner letzten Lebensjahre: Der 73-Jährige heiratete nach dem Tod seiner Gemahlin eine 17-Jährige, die ihn betrog und finanziell ausnahm. Der Scheidungsprozess kostete ihn das ganze Vermögen.



Wie hieß der fantasievolle Erzähler? Welche Stadt übernahm sein Gutshaus als Rathaus und besitzt in ihren Mauern die über 1000 Jahre alte Klosterkirche, in der sein Grab liegt?

Die Antwort steht in der Dienstagausgabe des Hamburger Abendblatts. Bei dem wohl bekanntesten Physiker des 20. Jahrhunderts, nach dem wir in der Montagausgabe fragten, handelt es sich um Albert Einstein (1879–1955); die gesuchte Stadt ist Zürich.