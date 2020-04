Norderstedt . „Svenni, alles gut?“ Horst Plambeck, Vorstand beim Fußballclub Eintracht Norderstedt, hat den seltenen Gast sofort erkannt. „Schön, wieder hier zu sein. Ist lange her“, ruft Sven Töllner zurück. Für eine Reportage hat sich der in Norderstedt aufgewachsene TV-Sportjournalist von „Sky Sport News HD“ im Edmund-Plambeck-Stadion mit Verantwortlichen des Vereins verabredet, um darüber zu sprechen, wie sich die Eintracht – stellvertretend für andere Amateure – durch die zwangsweise fußballfreie Corona-zeit manövriert. Sponsoringkoordinator Eddy Münch kümmerte sich um die Organisation vor Ort, auch Präsident Reenald Koch, Trainer Jens Martens, Teammanager Olaf Bösselmann, Stadionsprecher Ewald Koch sowie der „Edelfan“ und Social-Media-Experte Marcus Sellhorn standen unter anderen vor der Kamera.

Was Töllner dann aber beim Gang durch das Umkleidegebäude zuerst entdeckte, war ein altes Mannschaftsfoto aus der Saison 1992/1993. Vorne rechts, direkt unter dem damaligen Trainer Willi Reimann, sitzt der heutige Reporter, blickt konzentriert zum Fotografen. Ja, in der Tat: Sven Töllner hat das Trikot – seinerzeit noch des 1. SC Norderstedt – selbst einmal getragen, spielte einige Male in der Oberliga Nord. Ein Weg, der vorgezeichnet gewesen war. „Mein Vater Hinrich hat hier in der ersten Mannschaft gespielt in den früheren 80er-Jahren, das war in der Landesliga, er war ein paar Jahre sogar Kapitän. Das Norderstedter Fußballvirus hat schnell von mir Besitz ergriffen.“

Hinrich Töllner, der heute mit seiner Frau in Eutin lebt, war 2003 sogar einer der Mitbegründer von Eintracht Norderstedt. Dass die Familie in der hiesigen Sportszene einen klangvollen Namen besitzt, hat zudem einen zweiten Grund. Denn Töllner senior gehörte der Sportshop im Herold-Center, später ein Intersport-Laden, hier traf man sich zum Klönen, gerade die Fußballer gingen im Geschäft ein und aus.

Ein Kreuzbandriss verhinderte seine weitere Fußballkarriere

Im Kabinentrakt hängt ein Mannschaftsbild von 1992/1993, damals gehörte Töllner zum Oberligateam des 1. SC Norderstedt.

Foto: Christopher Herbst

Dass Sven Töllner im Stadion an der Ochsenzoller Straße aktiv war, ist 28 Jahre her. Nicht zuletzt ein Kreuzbandriss verhinderte eine weitere Amateurkarriere. Er wechselte die Seiten, war für die „Hamburger Morgenpost“ und den Fernsehsender „Premiere“ tätig, berichtete über Profifußball, er ist ein Experte für das so wechselhafte Geschehen rund um den Hamburger SV. Als „Sky“-Reporter ist er zuständig für sämtliche Nordclubs der 1. und 2. Bundesliga. Eintracht Norderstedt findet im Pay-TV eigentlich nie statt – Ausnahmen waren die Teilnahmen am DFB-Pokal.

Doch in diesen Zeiten ist vieles anders. Der Ball rollt weder in einem der Stadien noch auf einem Dorfplatz. Die Auswirkungen auf die Vereine sind unterschiedlich. Und genau das möchte Töllner darstellen. „Wir wollen einen Beitrag drehen, weil der Amateurfußball auf besondere Weise von der aktuellen Krise betroffen ist. Der Gedanke dahinter ist, dass man als Reporter auch mal bei einem Verein Fußball gespielt hat. Das zeigen wir als Fallbeispiel für das, was Vereine als Herausforderungen ertragen müssen.“

Die erste Folge wird sich mit Norderstedt befassen. „Ich habe mich gefreut, ein paar bekannte Gesichter wiederzusehen“, sagt Sven Töllner. Oft ist er nicht hier, schließlich ist er an Wochenenden, wenn die Eintracht ihre Regionalligapartien austrägt, selbst unterwegs. „Es ist Jahre her, dass ich ich hier einmal im Stadion gewesen bin. Aber ich habe jetzt den Plan gefasst, dass ich hier wieder einmal ein Spiel verfolgen möchte.“ Wenn es denn wieder möglich sein wird. Wann das sein kann, weiß Töllner auch nicht. Er richtet sich als Journalist auf Begegnungen ohne Zuschauer ein. Es wird ein anderes Erlebnis sein als der letzte Stadionbesuch. „Mein letztes Livespiel? Das war Liverpool gegen Atletico Madrid.“ Champions League an der ausverkauften Anfield, so etwas klingt wie ein Ereignis aus einer vergangenen Zeit.

„Ich kann mir Geisterspiele vorstellen, ich sehe auch die Notwendigkeit. Fußball ist nicht das Wichtigste, aber es betrifft eine Menge Arbeitsplätze, die gefährdet sind. Das geht nicht nur um Millionäre, sondern auch um Kleinverdiener.“ Im Moment sei Enthaltsamkeit eben Trumpf, es sei Vernunft gefragt. „Ich halte es für erträglich, ein paar Entbehrungen in Kauf zu nehmen, damit möglichst schnell wieder der Weg in die Normalität angetreten werden kann.“

Wann der Bericht gesendet wird, steht noch nicht fest

Bei „Sky“ habe man sich rasch umgestellt, viele Kontakt werden telefonisch gepflegt oder über Skype-Schalten. Denn, so Töllner: „Nicht jeder Interviewpartner fühlt sich wohl, wenn ihm mit der Kamera auf die Pelle gerückt wird. Da ist Pragmatismus gefragt. Aber es ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Deswegen werde ich aus unterschiedlichen Gründen froh sein, wenn irgendwann wieder Fußball gespielt wird.“

Auch persönlich. Denn was ihm fehlt, ist beileibe nicht nur die Bundesliga. „Eine Freizeitrunde hat unheimlich großen Stellenwert. Man trifft sich mit Kumpels in der Halle, holt alles aus sich raus, der Schnack in der Kabine, das vermisse ich.“

Wann der TV-Bericht über Eintracht Norderstedt bei „Sky Sport News HD“ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Ebenso wenig übrigens, wann die Regionalliga Nord ihre Saison fortführen und damit auch beenden kann. Vermutlich wird es über das weitere Vorgehen bis Ende April Klarheit geben. Der Verein hat unterdessen eine weitere Personalie geklärt und den Vertrag mit Innenverteidiger Yannik Nuxoll bis 2022 verlängert.