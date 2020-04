Norderstedt. Die Ratten sind immer und überall – und keiner weiß genau, wie viele von ihnen in einer Stadt wie Norderstedt mit seinen 80.000 Einwohnern leben. Die Stadtverwaltung teilt jetzt mit, dass sich Bürger vermehrt im Rathaus melden und von Sichtungen der Tiere berichten. „Wir gehen deshalb von einem erhöhten Rattenaufkommen aus – das ist sicherlich auch jahreszeitlich bedingt“, sagt Daniela Tanger vom Ordnungsamt der Stadt. Von einer Rattenplage aber möchte niemand im Rathaus sprechen. „Aber wir nehmen das Thema sehr ernst. Und wir sind froh, wenn uns die Bürger mit ihren Meldungen dabei helfen, die Population der Schädlinge im Stadtgebiet möglichst gering zu halten.“

Wer vermehrt Ratten im Stadtgebiet oder im eigenen Vorgarten sieht, der sollte sich umgehend beim Fachbereich Allgemeine Ordnungsaufgaben im Rathaus melden. „Es ist für uns wichtig, einen möglichst genauen Überblick des Rattenaufkommens im Stadtgebiet zu erlagen“, sagt Tanger. Die Stadt als zuständige Behörde kann bei einem Rattenbefall prüfen, was zu tun ist, ob etwa in der Kanalisation Giftköder für die Tiere ausgelegt werden oder ob spezielle Rattenkontrollen in Grünanlagen, von Gewässern, Bachläufen oder auf Grünstreifen neben der Straße angeordnet werden.

Wer Rattenbefall feststellt, muss sofort handeln

„Grundsätzlich ist jeder Grundstückseigentümer verpflichtet, sein Grundstück von Schädlingen wie Ratten frei zu halten“, sagt Tanger. Sichere Indizien, dass sich Ratten auf dem Grundstück angesiedelt haben, sind Rattenlöcher und Rattenkot. Rattenlöcher sind relativ groß und können einen Durchmesser von zehn Zentimetern haben. Wer den Rattenbefall feststellt, muss sofort handeln. Das Infektionsschutzgesetz schreibt Maßnahmen gegen das Auftreten, die Vermehrung und Verbreitung sowie zur Vernichtung tierischer Schädlinge vor. Denn Ratten vermehren sich rasant. Aus einem Rattenpaar können innerhalb eines Jahres tausend Tiere heranwachsen. Ratten können durch ihren Urin und Kot – der aussieht wie schwarze, große Reiskörner – Krankheiten auf den Menschen übertragen.

Wer den Kampf gegen die Ratten mit Sachverstand führen will, der wendet sich an professionelle Schädlingsbekämpfer. Etwa das Clean Team aus Norderstedt, das auch regelmäßig für die Stadt Norderstedt tätig wird. Geschäftsführer Thorsten Heuer sieht derzeit keine besondere Lage. „Es gibt nicht mehr oder weniger Ratten als in jedem Jahr. Die Leute gehen jetzt im Frühjahr nur wieder vermehrt vor die Türe. Und weil es noch keine Blätter an Bäumen und Büschen gibt, sind die Ratten besser zu sehen.“ Heuers Clean Team befasst sich hauptsächlich mit Firmenkunden. Aber auch Privatleute zählen zu seinen Kundenstamm. Was den Schädlingsbekämpfer mit jahrzehntelanger Erfahrung nervt, ist das widersprüchliche Verhalten der Menschen. Niemand will Ratten in seiner Umgebung – aber viele füttern die Tiere regelrecht durch. „Wenn die Leute doch endlich mal aufhören würden, im Baumarkt kiloweise Vogelfutter zu kaufen und im Garten zu verteilen“, sagt Heuer. „Zu 80 Prozent wird das Zeug von Ratten und anderen Nagern gefressen – und nicht von Vögeln.“ Dass Naturschutzverbände darauf hinweisen, dass man derzeit Vögel füttern sollte, weil sie bedingt durch den Klimawandel verfrüht brüten und deswegen zu wenig Futter für den Nachwuchs finden, bezeichnet Heuer als Quatsch. „Wer sich bei Ornithologen informiert, der erfährt, dass die Tiere ausreichend Futter finden und dass die Fütterung durch den Menschen nichts bringt.“ Außer eben Versorgungssicherheit für Ratten. Heuer berichtet von einem Fall aus seiner Praxis. Eine Kundin fütterte regelmäßig auf ihrem Balkon in einem Hochhaus die Vögel – bis sie eines Nachts lauter Ratten auf dem Freisitz entdeckte. „Die Tiere hatten sich durch die Außenverschalung des Hauses bis auf ihren Balkon im dritten Stock durchgenagt.“

Die Bekämpfung ist deutlich teurer geworden

Das Problem für Grundstücksbesitzer bei der Rattenbekämpfung: Sie ist seit 2013 sehr kostspielig geworden. Damals traten die sogenannten Risikominimierungsmaßnahmen (RMM) in Kraft. Ratten dürfen seither nicht mehr durch das weitflächige und dauerhafte Auslagen von Giftködern bekämpft werden. Sondern nur noch durch Giftköderbelegung in engen Zeitfenstern, bei ständiger Kontrolle der Fallen und Kennzeichnung sowie Dokumentierung. Die Preise für den Anti-Ratten-Einsatz der Profis sind seither explodiert. Wo Mittelstädte früher 30.000 Euro für die Rattenbekämpfung ausgaben, sind es heute schnell 80.000 Euro oder mehr. Und für Grundstücke von Firmen oder Privatleuten sind für die ganzjährige Bekämpfung ebenfalls schnell einige Tausend Euro fällig.

Die Stadt Norderstedt unterstützt Bürger mit Hilfsmaßnahmen bei der Rattenbekämpfung auf ihren Grundstücken – aber nur, wenn eigene oder beauftragte Maßnahmen keinen Erfolg brachten und auch nur dann, wenn die Eigentümer den Rattenbefall nicht selbst verursacht haben, etwa durch Müllablagerung, Tierhaltung, die unsachgemäße Lagerung von Futtermitteln oder das Füttern von Wildtieren. Was auch immer noch vorkommt, ist die falsche Kompostierung im Garten. „Nichts, was die Küche auch nur berührt hat, sollte im Kompost landen. Nur Rasenschnitt oder andere Grünabfälle aus dem Garten“, sagt Thorsten Heuer.

Wer Vögel im Garten füttern will, sollte Vogelstationen zum Aufhängen und mit Auffangteller nutzen. Sie können in Äste gehängt werden, an die Ratten nicht rankommen. Die Fütterung von Enten, Schwänen, Vögeln oder Tauben durch Privatpersonen sollte unterbleiben.

Da Ratten sich selbst durch kleine Löcher von wenigen Zentimetern Durchmesser zwängen und so in Gebäude eindringen, sollten Jalousien, Türen und Tore durch dicht an die umgebende Wand anschließende Bürsten mit Borsten aus nicht biegbarem elastischem Material gesichert werden.

Speisereste und sonstige Küchenabfälle dürfen nicht über die Toilette entsorgt werden. Das lockt Ratten aus der Kanalisation an. Die Tiere klettern über die Abwasserrohre in die Häuser. Rohre können durch den Einbau von Rückschlagklappen gesichert werden.