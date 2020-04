Kreis Segeberg. Der Segeberger Kreisverband der SPD fordert Land und Bund auf, einen Rettungsschirm für Kommunen aufzuspannen. Damit reagiert die Kreisvorsitzende Katrin Fedrowitz auf die Absage der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

Die Absage werde sich auf die Finanzsituation der notorisch klammen Kreisstadt auswirken. Deutlich sinkende Einnahmen aus Gewerbesteuer und Tourismusabgabe werden die kritische Haushaltslage deutlich verschärfen und zu weiteren Einschnitten im Haushalt zwingen. „Für die SPD ist klar: Bad Segeberg darf jetzt nicht allein gelassen werden“, sagt Fedrowitz.

„Die Einschnitte für das Ferienland und deren Folgen sind in diesem Jahr dramatisch“, sagt Dirk Wehrmann, SPD-Fraktionsvorsitzender in der Kreisstadt ist. Keine Konzerte, keine Karl May Spiele, in der Summe seien dies fast 450.000 Gäste, die in der Region fehlen. „Diese Zäsur werde das Ferienland in der gesamten Wertschöpfungskette spüren. Neben den zu erwartenden Gewinneinbrüchen im Hotel- und Gaststättengewerbe seien viele Arbeitsstellen gefährdet.“

Fast 150 Menschen nach Corona-Infektion genesen

Im Kreis Segeberg gab es am Wochenende vier weitere Covid-19-Fälle. Bei den Infizierten handelt es sich zum einen um eine dreiköpfige Familie, deren Mitglieder engen Kontakt zu bekannten positiv-bestätigten Fällen hatten. Zum anderen gibt es eine infizierte Person ohne weitere Kontaktpersonen. Die Gesamtzahl aller bisher Infizierten steigt damit auf 206. Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 198 Personen in Quarantäne. 687 Personen sind bereits wieder aus dieser entlassen. Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 148 Menschen. Zwei Menschen sind bisher im Kreis als bestätigte Covid-19-Todesfälle registriert: Eine Norderstedterin, Mitte 70, und eine weitere Frau, 77, mit Vorerkrankungen.

Jugendamt gibt Tipps Eine Sammlung an Ideen und Tipps für die Zeit zu Hause bietet das Jugendamt der Stadt Norderstedt jetzt für alle Kinder und deren Eltern an. Die Ideensammlung ist ab sofort unter www.norderstedt.de unter der Rubrik „Aktuelles & Service“ zu finden, und zwar im Bereich „Tipps für Kids und ihre Eltern“. Von heute, Montag, 20. April an, sind zudem die Schulsozialarbeiter des Jugendamtes der Stadt Norderstedt wieder an den Schulen regulär tätig.

Es gibt Ausweise Das Norderstedter Rathaus bleibt wegen der Coronapandemie noch mindestens bis zum

3. Mai für die Bürger der Stadt geschlossen. Von Montag, 20. April, an werden jedoch bereits fertiggestellte Ausweispapiere (Personalausweise, Pässe) ausgehändigt – im Tafelraum zwischen Haupteingang Rathaus und der Hopfenliebe und unter Einhaltung strikter Abstands- und Hygieneregeln. Das Einwohnermeldeamt nennt Bürgern Datum und Uhrzeit. Wer fertige Ausweisdokumente abzuholen hat, muss also nicht von sich aus im Rathaus anrufen und nach einem Termin fragen.

Digitale Sprechstunde Der CDU-Landtagsabgeordnete Ole Plambeck lädt zur Digitalen Bürgersprechstunde ein. Er steht Bürgern digital über eine Videokonferenz oder telefonisch für Fragen und Anregungen zur Verfügung. dazu müssen Bürger nur eine E-Mail an info@ole-plambeck.de schicken. Dann wird nach gesonderter Terminvereinbarung der Link zu Videokonferenz zugeschickt. Auch im Rahmen eines Telefonats unter 0157/79 79 93 99 ist ein Gespräch möglich.

Gewerkschaft fordert Kurzarbeitergeld in Höhe von 80 Prozent

Im Zuge der Coronakrise haben Kellner, Köchinnen und Hotelangestellte im Kreis Segeberg mit extremen Lohneinbußen zu kämpfen. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) – und fordert eine deutliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. „Mit 60 Prozent des bisherigen Lohns auszukommen, ist im Gastgewerbe ein Ding der Unmöglichkeit. In Schleswig-Holstein bleiben einem gelernten Koch ohne Kinder in Vollzeit am Monatsende nicht einmal 900 Euro“, macht NGG-Geschäftsführerin Silke Kettner deutlich. Dies setze voraus, dass nach Tarif gezahlt werde – was häufig jedoch nicht einmal der Fall sei. Trotz Vollzeitjob seien viele Beschäftigte während der Kurzarbeit sogar auf Stütze vom Amt angewiesen. „Und ein Ende der Krise ist noch längst nicht abzusehen“, so Kettner. Im Kreis Segeberg beschäftigt das Gastgewerbe nach Angaben der Arbeitsagentur rund 4300 Menschen.

Die Gewerkschaft NGG ruft die Bundestagsabgeordneten aus der Region dazu auf, sich in Berlin für eine rasche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent (Eltern: 87 Prozent) einzusetzen.