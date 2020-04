Und plötzlich boomt es auf dem Wochenmarkt

Kreis Segeberg. Vor zwei Monaten waren wir noch unter uns, in grauen, vergraupelten Sonnabendmorgenstunden. Wir – also ich und die anderen Stammkunden auf dem Bramstedter Wochenmarkt. Die ganz harten, die sich auch hierhin aufmachen, wenn der Wind eiskalt mit Stärke 10 um den Roland pfeift.

Dann kam Corona. Und plötzlich strömen die Massen. Nicht nur in Bad Bramstedt, auch überall im Segeberger Landkreis und anderswo florieren die Wochenmärkte. Frische Ware plus frische Luft, das muss einfach gesund sein, sagen sich die Leute und haben Recht damit. Überhaupt hat alles, was nicht jeden Tag stattfindet, eigentlich Eventcharakter. Auch das entdecken die neuen Kunden jetzt.

Den Verkaufsbetrieben gönne ich den Mehrumsatz von Herzen. An den Trubel muss man sich aber erst gewöhnen. Früher lief es so: Über den weitgehend verwaisten Bleeck zwischen Gemüsestand und Fischwaren schlurfen zwei grauhaarige Recken auf Kollisionskurs übers Kopfsteinpflaster, stutzen kurz und stoppen. Stellt der eine fest: „Willi“, sagt der andere „Manni“. Ja, und? fragt sich der Zufallszeuge dieser Begegnung. Nichts und.

Willi und Manni haben alles gesagt und ziehen weiter ihrer Wege, weil zu Hause vermutlich Erna beziehungsweise Käthe bereits sehnlichst auf Pastinaken, Krabbensalat etc. warten. Und auf Willi und Manni, hoffentlich. Ja, früher war der Einkauf auf dem Markt übersichtlich und rasch erledigt.

Heute dagegen hat man den Marktplatz in Bad Bramstedt noch gar nicht erreicht, da muss man sich schon in die erste Warteschlange einreihen. Die Leute halten nämlich vorschriftsmäßig zwei Meter Abstand voneinander, was sehr löblich ist. Allerdings erkennt der sich hinten Anschließende nicht unbedingt, wofür er gerade ansteht. Egal. Hauptsache anstellen. Und die Leute in der gegenläufigen oder kreuzenden Schlange als Navi benutzen: „Sind Sie das Gemüse oder die Wurst?“ Wahrscheinlich sind sie das Brot, aber das braucht man ja meistens auch. Also kaufen Willi und Manni jetzt das, wofür sie gerade anstehen.

Das ist allerdings nicht unbedingt dasselbe, was ihnen Erna und Käthe auf den Einkaufszettel geschrieben haben. Denn würden sie sich daran halten, müssten sich Willi und Manni mehrfach einreihen, würden den halben Tag dafür verplempern, und dann gäb’s zu Hause auch Theater.

Blöd ist nur, dass sie jetzt zwangsläufig so lange zusammenstehen, wenn man sich in der Schlange trifft. Letztens war ich Zeuge, als genau das passierte. „Willi.“ – „Manni.“ Verlegenes Schweigen. „Und?“ – „Muss ja.“ Genau.