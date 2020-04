Bad Segeberg . Fledermäuse und Coronaviren – dieses Thema wird zurzeit kontrovers diskutiert. Mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ stamme das neuartige Virus ursprünglich aus einer Fledermaus, sagen die Wissenschaftler. Müssen sich die Menschen in und um Bad Segeberg Sorgen machen? Nein, sagen die hiesigen Fledermausforscher. Sie versuchen, Vorstellungen und Vorbehalte zu korrigieren und zunehmende Antipathien gegenüber einheimischen Fledermäusen entgegenzuwirken. Dabei ziehen die unterschiedlichsten Umweltverbände aus ganz Deutschland an einem Strang.

Die Segeberger Kalkberghöhle gehört zu den größten bekannten Winterquartieren von Fledermäusen in Europa: Von September bis März hängen hier im wahrsten Sinne des Wortes mehr als 30.000 Fledermäuse ab und verschlafen den Winter. Acht Arten überwintern hier etwa vier Monate. Erst im Frühjahr, wenn auch die Insekten wieder da sind und damit wieder ein Nahrungsangebot besteht, wachen sie auf und beziehen ihre Sommerlebensräume an Seen, Wäldern und anderen Außenflächen wie Gärten oder Parks. Sie kommen teilweise von weit hergeflogen, um genau dieses Quartier zu beziehen. Der Schutz dieser Fledermäuse hat in Schleswig-Holstein einen hohen Stellenwert: Der Bau der Autobahn 20 musste unter anderem deshalb gestoppt werden, weil Einflugskorridore der Flugsäuger bei den Planungen nicht berücksichtigt wurden.

Drosten untersuchte 2007 heimische Fledermäuse

Diplom-Biologe Florian Gloza-Rausch, Geschäftsführer des Segeberger Fledermauszentrums Noctalis, das zurzeit wegen der Coronapandemie geschlossen ist, stellt fest: „Ja, die Segeberger Fledermäuse sind Träger von Coronaviren, es sind aber andere als die Viren in Asien.“ Schon 2007 habe Noctalis in Zusammenarbeit mit dem Virologen Christian Drosten Kot- und Speichelproben von Fledermäusen aus Schleswig-Holstein untersucht und dabei entdeckt, dass entfernte Verwandte des Sars-Coronarvirus auch in schleswig-holsteinischen Fledermausarten vorkommen. „Das war eine völlig neue Erkenntnis“, sagt Gloza-Rausch. Auch damals habe es Befürchtungen gegeben, dass sich Menschen bei Fledermäusen mit Coronaviren infizieren könnten. Nach Ansicht der Forscher war und ist das unwahrscheinlich, da die entsprechenden Eiweiße an der Oberfläche der Fledermausviren, die für ein Eindringen in Zellen notwendig ist, nicht für menschliche Zellen passen.

Im Vergleich zu den in China beheimateten Fledermäusen sind die hiesigen Tiere nach Angaben von Florian Gloza-Rausch nicht mit Sars-CoV-2 infiziert. Der Unterschied: In Asien flattern als Virenträger Hufeisennasen-Fledermäuse, in hiesigen Gefilden hingegen Glattnasen-Fledermäuse. In den Segeberger Höhlensedimenten gebe es keine Hinweise darauf, dass asiatische Hufeisennasen hier jemals heimisch gewesen sein könnten.

Alle deutschen Umweltorganisationen, die sich um Fledermausschutz und -forschung kümmern, kommen in einer gemeinsamen Erklärung zu dem Schluss: „Eine Übertragung von Sars-CoV-ähnlichen Viren aus Fledermäusen direkt auf Menschen ist sehr unwahrscheinlich.“ Es sei zudem unwahrscheinlich, dass Coronarviren aus Fledermauskot eine unmittelbare Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellten.

Schon vor 20 Jahren konnte in China aufgezeigt werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Schleichkatzen als Zwischenwirte für Viren fungierten und von dort auf Menschen übergesprungen seien. Fledermäuse aufgrund einer vermeintlichen Umweltgefahr zu bekämpfen, sei völlig unbegründet und zudem in Deutschland und in der ganzen Europäischen Union strafbar. Florian Gloza-Rausch: „Nicht die Fledermäuse mit ihrer natürlich gewachsenen viralen Vielfalt sind der Kern des Problems, sondern die Menschen, die durch unbarmherziges Ausbeuten von natürlichen Ressourcen und der damit verbundenen weltweiten Zerstörung intakter Ökosysteme ein erhöhtes Risiko von virusbedingten Pandemien schaffen.“