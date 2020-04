Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg gibt es zwei weitere bestätigte Covid-19-Fälle (zu Donnerstag). Die Gesamtzahl steigt damit auf 202. Beide Infizierte sind Familienmitglieder eines bekannten positiven Falls. Zwei Menschen sind bisher im Kreis als bestätigte Covid-19-Todesfälle registriert: Eine Norderstedterin, Mitte 70, und eine weitere Frau, 77, mit Vorerkrankungen. Aktuell befinden sich 204 (-29) in Quarantäne. Wieder genesen sind 142 (+14) Menschen. 2349 Fälle wurden seit Beginn der Epidemie in Schleswig-Holstein gemeldet (+55). Etwa 1600 Personen sind wieder genesen. 354 Personen sind oder waren in klinischer Behandlung, aktuell sind noch 136 Personen im Krankenhaus (-1). 59 Todesfälle sind zu beklagen (+4).

Klasse! Geht weiter! Am Donnerstag hatten wir berichtet, dass die „Klasse! Im Grünen“, das umweltpädagogische Programm des Stadtparks Norderstedt, in diesem Jahr ausfällt – was falsch ist. „Wenn der Stadtpark wiedereröffnet wird, die Kitas öffnen und der Schulunterricht weitergeht, dann wird auch unser Angebot wieder buchbar sein“, sagt Eva Reiners von der Stadtpark GmbH. In der Zwischenzeit gibt’s auf Youtube spannende Video-Angebote im Kanal der „Klasse! Im Grünen“ – von Umweltpädagogen für kleine Entdecker zum Mitmachen.

Müll entsorgen Mobile Schadstoffsammlungen bietet das Norderstedter Betriebsamt erst wieder im September an: Dienstag, 1. September, auf dem Rathausplatz, Mittwoch, 23. September, in Glashütte auf dem Parkplatz neben dem Aldi-Markt und am Mittwoch, 30. September, in Garstedt am Herold-Center, immer jeweils von 10 bis 18 Uhr. Kostenfrei abgegeben werden können kleine Elektrogeräte, leere Batterien, Leuchtstoffröhren und Lösemittel, in haushaltsüblichen Mengen. Der Norderstedter Recyclinghof öffnet am Montag, 20. April, ebenso die Höfe in Damsdorf/Tensfeld und Schmalfeld . Der Recyclinghof Bad Segeberg bleibt vorerst noch geschlossen.

Frist verlängert Das Land verlängert die Antragsfrist für Mittel aus dem Investitionsförderprogramm für die Freie Kulturszene und kleine Kultureinrichtungen: Anträge können jetzt bis zum 30. Juni gestellt werden, ursprünglich endete die Frist am 30. April. Das Programm ist mit bis zu 500.000 Euro jährlich ausgestattet und will die kulturelle Infrastruktur stärken. Es richtet sich an nicht gewinnorientierte Einrichtungen mit eindeutig kultureller Ausrichtung, darunter beispielsweise soziokulturelle Zentren, freie Theater, Kunstvereine, Heimatvereine, nicht staatliche Museen, musikalische Ensembles, Filmclubs und Literaturvereinigungen. Anträge nimmt die Investitionsbank Schleswig-Holstein entgegen (www.ib-sh.de).

AKN hat umgebaut Die AKN hat ihre Servicestellen in Kaltenkirchen und Quickborn umgerüstet, sodass diese – mit Auflagen – von Montag, 20. April, an wieder geöffnet sein werden. In beiden Räumen wurde ein Schutz eingebaut, sodass sowohl das AKN-Personal als auch die Kunden geschützt sind und kontaktlose Beratungs- und Verkaufsgespräche möglich sind. Die Servicestelle in Kaltenkirchen (am Bahnhof) hat montags von 6.30 bis 12 Uhr sowie dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, nachmittags jeweils von 13 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr geöffnet.