Norderstedt. Von Montag an soll wieder Leben ins Norderstedter Herold-Center einkehren: Alle Geschäfte, die in den vergangenen Wochen abgedunkelt und verriegelt waren, öffnen wieder ihre Türen. Die Besitzer der Schuh- und Modegeschäfte richten ihre Schaufenster bereits her. „Wir machen uns frühlingsfrisch“, sagt Sylvia Mohr, Filialleiterin von Ulla Popken. „Wir haben die gesamte Ware ausgetauscht.“ Sie rechnet allerdings damit, erst am Dienstag starten zu können. Viele Mitarbeiter befinden sich noch in Kurzarbeit. Mohr wartet zudem auf eine Lieferung Desinfektionsmittel.

Aktuell sind im Herold-Center 26 Läden geöffnet, hauptsächlich Lebensmittel- und Drogeriegeschäfte. Ab nächster Woche dürfen auch die restlichen Einzelhandelsgeschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern nachziehen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt, um das Wirtschaftsleben wieder anzukurbeln und Existenzen zu retten.

Nachdem der Handelsverband kritisiert hatte, dass die 800-Quadratmeter-Grenze „willkürlich“ festgelegt sei, ergänzte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther den Beschluss. Größere Geschäfte dürften nun ebenfalls öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche entsprechend auf 800 Quadratmeter verkleinern würden. Zudem war unklar, ob die Lockerungen auch für Shops in Einkaufszentren gelten. Fest steht nun: In Schleswig-Holstein benötigen die Center eine gesonderte Genehmigung und müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Was sich das Land genau darunter vorstellt, hat es noch nicht mitgeteilt.

Thomas Krause, Manager des Herold-Centers, kann ohne die konkreten Anforderungen an sein Einkaufszentrum schwer weiterplanen. „Das Warten fühlt sich an wie beim Pferderennen“, sagt er. „Wie nervöse Pferde scharren wir in der Startbox mit den Hufen. Wir wissen nicht, wie der Parcours hinter dem Tor aussehen wird, ob es vielleicht ein Hindernisrennen wird.“

Am heutigen Sonnabend trifft sich Krause mit Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, um weitere Maßnahmen zu besprechen. Derzeit sind nur 1500 Kunden gleichzeitig im Herold-Center erlaubt. Kontrolliert wird mit Sensoren an den Eingängen. Sicherheitspersonal überwacht die Hygienevorschriften. „Wir sind optimistisch, dass wir bis Montag ein neues Konzept erarbeitet haben“, sagt Krause. Im Schnitt besuchten zuletzt 7500 Kunden am Tag das Herold-Center. Vor der Coronapandemie waren es gut 33.000.

Ein „Wechselbad der Gefühle“ hat Stefan Langbehn vom Möbelhaus Hesebeck in Henstedt-Ulzburg die vergangenen Wochen durchlebt, wie er sagt. Bis Donnerstagabend dachte der Geschäftsführer noch, er dürfte sein Möbelgeschäft weiterhin nicht öffnen. Die Verkaufsfläche von 6500 Quadratmetern überschreitet die vorgegebene Grenze von 800 Quadratmetern deutlich. „Umso glücklicher sind wir, den Betrieb nun doch aufnehmen zu dürfen. Jede weitere Woche ohne Umsatz wäre dramatischer geworden“, sagt Langbehn.

Möbelhaus Hesebeck öffnet einzelne Bereiche

Hesebeck wird an verschiedenen Tagen nur bestimmte Bereiche seines Möbelhauses öffnen. „Den Rest sperren wir konsequent ab“, sagt der Geschäftsführer. Wann welche Abteilung besichtigt werden kann, können Kunden auf der Homepage des Geschäfts nachschauen.

Grundsätzlich hätte sich der Handelsverband Nord eine „diskriminierungsfreie Öffnung“ aller Geschäfte gewünscht. „Hygienestandards sind keine Frage der Größe“, sagt Geschäftsführerin Mareike Petersen. Immerhin könnten in Schleswig-Holstein – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – die größeren Geschäfte überhaupt öffnen. „Das stimmt uns ein wenig glücklicher.“

Unabhängig von der Fläche dürfen nach Regierungsbeschluss Buchhandlungen sowie Auto- und Fahrradhändler den Betrieb aufnehmen. „Wir freuen uns natürlich, dass wir unser Geschäft wieder öffnen dürfen. Das ist existenziell wichtig für uns“, sagt Karin Müller, Chefin von Fahrrad Hertel.

Die Coronakrise hat das Familienunternehmen, das an der Ortsgrenze zu Norderstedt sitzt, hart getroffen. Ausgerechnet zum Auftakt der Fahrradsaison musste Müller ihren Laden dichtmachen. Lediglich die Werkstatt durfte weiterarbeiten. „Das hat uns sehr geholfen in der schweren Zeit“, sagt Karin Müller.

Mit Rädern sei es ähnlich wie in der Modebranche, sagt sie. „Wir haben viele Fahrräder geordert und schon bezahlt. Die stehen nun bereit und wollen verkauft werden.“ Karin Müller kann sich allerdings kaum vorstellen, dass am Montag sofort Normalität in den Handel einkehren wird. „Ich gehe davon aus, dass ein gewisser Prozentsatz an Kunden zu Hause bleiben wird. Was aber auch gut so ist, denn Corona ist nicht plötzlich verschwunden. Wenn die Zahl der Infizierten wieder steigt, kann es sein, dass Geschäfte wieder schließen müssen.“

Genau wie Fahrrad Hertel durfte auch das Schmuckgeschäft Tendenzen seine Werkstatt am Schmuggelstieg als eingetragener Handwerksbetrieb weiterbetreiben. „Das war unser Glück“, sagt Besitzerin Bettina Weidemann. Die Kunden konnten telefonisch einen Termin vereinbaren, um ihr Schmuckstück abzuholen. Ein Hygienekonzept muss Weidemann nicht erst erarbeiten. Schon jetzt hat sie im Geschäft einen Spuckschutz aus Plexiglas aufgestellt, Mitarbeiter tragen Mundschutz. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, empfiehlt Weidemann den Kunden, weiterhin Termine zu vereinbaren.

Weidemann hat Soforthilfe beim Staat beantragt, um die Krise zu überstehen. „Die Kunden haben es in der Hand, ob die kleinen Geschäfte überleben.“

Ähnlicher Meinung ist auch Henning Schurbohm. Er ist Geschäftsführer von Elektro Alster Nord in Norderstedt und vertritt die Interessen der Kaufleute an der Ulzburger Straße als Vorsitzender des Initiativkreises. „Ich kann nur an die Kunden appellieren, die Händler vor Ort zu unterstützen, damit sie wieder auf die Beine kommen“, sagt Schurbohm.