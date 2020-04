Norderstedt. Die Waldemar Link GmbH, ein Norderstedter Hersteller von künstlichen Gelenken mit drei Standorten in der Stadt, hat der Stadtverwaltung 20.000 chirurgische Mundschutzmasken gespendet. Link-Geschäftsführer Norbert Ostwald lieferte die Masken bei Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und Stadtpräsidentin Kathrin Oehme im Rathaus ab. „Nun können wir Mitarbeiter, die während der Coronakrise in sensiblen sozialen Bereichen und Einsätzen tätig sind, mit ausreichend Masken ausstatten“, sagte Roeder. Die einmalig zu gebrauchenden chirurgischen Masken können dazu beitragen, Mitmenschen davor zu schützen, sich anzustecken, wenn der Träger der Maske eine Infektion hat. „Wir schätzen diese Spende sehr, auch weil uns bewusst ist, wie groß derzeit weltweit der Bedarf nach chirurgischen Mundschutzmasken ist“, sagte Roeder. Norderstedts Stadtpräsidentin Kathrin Oehme hofft, dass diese Masken helfen, den Menschen mehr Sicherheit zu bieten. Norbert Ostwald bezieht die Masken von einem langjährigen Partnerunternehmen aus China: „Wegen des Mangels an solchen Produkten, haben wir uns entschlossen, diese Masken in Deutschland in den Markt zu bringen. Nachdem es auch in den lokalen Medien Berichte zu fehlenden Schutzmasken gab, haben wir uns entschieden der Stadt Norderstedt zu helfen.“

Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Segeberg steigt auf 200

Im Kreis Segeberg gibt es zwei weitere bestätigte Covid-19-Fälle (zu Mittwoch). Die Gesamtzahl steigt damit auf 200. Zwei Menschen sind bisher im Kreis als bestätigte Covid-19-Todesfälle registriert: Eine Norderstedterin, Mitte 70, und eine weitere Frau, 77, mit Vorerkrankungen. Aktuell befinden sich 233 (-16) Personen in Quarantäne. Wieder genesen sind 128 (+8) Menschen. 2294 Fälle wurden seit Beginn der Epidemie in Schleswig-Holstein gemeldet (+50). Etwa 1500 Personen sind wieder genesen. 343 Personen sind oder waren in klinischer Behandlung, aktuell sind noch 137 Personen im Krankenhaus (-10). 55 Todesfälle sind zu beklagen (+1)

Bringservice für Lesefutter Die Stadtbücherei Norderstedt bietet ab sofort einen Medien-Lieferservice an. Wer Bücher, CDs, DVDs oder Zeitschriften aus dem Sortiment nach Hause (innerhalb Norderstedts) geliefert haben möchte, meldet sich per E-Mail unter stb-garstedt@norderstedt.de oder telefonisch unter 040/523 18 08, nennt seine Adresse und die Büchereiausweisnummer und bestellt bis zu zehn Titel. Die Bücherei meldet daraufhin den Liefertag und das Zeitfenster. Welche Titel gerade frei sind, kann man im Internet unter www.opac.buecherei.norderstedt.de/opax/de/index.html.S recherchieren.

Es muss geprüft werden Die Pflegeberufekammer fordert, dass Abschlussprüfungen in der Pflege wie geplant stattfinden sollen. „In einem systemrelevanten Beruf wie der Pflege können wir es uns nicht leisten, die Prüfungen auf die lange Bank zu schieben“, sagt Professor Anke Fesenfeld, Vorstandsmitglied der Kammer. Die jetzt vor den Prüfungen stehenden Pflegenden seien für die Versorgung von Patienten und pflegebedürftigen Menschen in der Coronapandemie unverzichtbar. „Sie benötigen Sicherheit, wann und wie sie ihre Prüfungen zeitnah absolvieren und als verantwortlich Pflegende arbeiten können. Wir fordern die Landesregierung auf, eine Übergangsregelung zu finden, die die Examensprüfungen unter veränderten Bedingungen ermöglicht.“

Klasse! Auf Youtube! Die „Klasse! Im Grünen“, das umweltpädagogische Programm der Stadtpark GmbH, fällt in diesem Jahr aus – obwohl schon mehr als 100 Buchungen von Kitas und Schulen vorlagen. Einige Inhalte des Programms gibt es jetzt über Youtube im Internet. Die Bildungspartner der „Klasse! Im Grünen“ präsentieren die Videos, sie sind in der Regel nur wenige Minuten lang, einige dauern aber auch an die 20 Minuten. Die Kinder gehen auf Geisterjagd mit Birka Birkenson, lernen Muster und Strukturen in Gemüse kennen oder machen Hustensaft aus Spitzwegerich. Allen gleich ist, dass sie immer die Zuseher dazu auffordern, in die Natur – sei es Wald, Wiese, Garten – zu gehen und dort selbst zu forschen, zu suchen und den Inhalten der Videos nachzueifern.

Soforthilfe ist da – doch die Zukunft bleibt ungewiss

Eigentlich wollte er an diesem Morgen nur schnell ein paar Überweisungen tätigen. Doch als sich Thomas Will beim Online-Banking anmeldete und einen Blick auf seinen Kontostand warf, sah er es plötzlich. Einen kurzen Moment stockte er. Konnte das wirklich stimmen?

Es stimmte! Das Geld war da. Die Corona-Soforthilfe der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Finanzielle Unterstützung für kleinere Gewerbebetriebe und Selbstständige, die durch die Pandemie in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Lage geraten sind. So wie er. Erst vor einer Woche hatte der Eventmanager, wie berichtet, den Antrag auf Soforthilfe gestellt – den zweiten Antrag. Denn der Erste war bei der Investitionsbank nicht eingegangen und konnte nicht bearbeitet werden – wie Will auf Nachfrage erfuhr. Umso erleichterter ist der Norderstedter Unternehmer, den die Coronakrise schwer getroffen hat, dass es dieses Mal geklappt hat. „Jetzt haben wir einen finanziellen Puffer und können uns wieder voll auf die Arbeit konzentrieren“, sagt Will, der vorwiegend Messen und Events organisiert sowie Marketing für Interessensgemeinschaften macht. Er ist einer von 60.000 Kleinunternehmern, die bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) einen Antrag auf Soforthilfe gestellt haben. Rund 16.300 Anträge sind bisher genehmigt und zur Auszahlung angewiesen worden, heißt es bei der IB-SH.

Doch auch wenn Thomas Will dankbar über die Zahlung ist – gelöst sind seine Sorgen damit noch lange nicht. „Uns fehlt einfach die Planungssicherheit“, sagt er. Da derzeit nicht absehbar sei, wann es wieder öffentliche Veranstaltungen geben werde, könne er derzeit keine Messen und Events planen. „Wir müssen uns in der Branche vollkommen neu orientieren“, sagt Will, der derzeit an Konzepten für digitale Messen tüftelt. Denn obwohl wenn die Corona-Maßnahmen jetzt gelockert werden sollen – Großveranstaltungen wird es, nach den gestrigen Beschlüssen von Bund und Ländern, vor September wohl nicht geben. „Wir müssen neue Wege gehen“, sagt der 58-Jährige.

Gemeinde zieht auch im Mai keine Kita-Gebühren ein

Zur Eindämmung der Coronapandemie haben Bund und Länder beschlossen, Kindertagesstätten bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Vor diesem Hintergrund verzichtet der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg auch im Monat Mai auf den Einzug der Kita-Gebühren. Dies gilt auch für diejenigen Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen.

„Die Zusage des Landes, den Kommunen 50 Millionen Euro für die Erstattung von Betreuungsgebühren für zwei Beitragsmonate zur Verfügung zu stellen, versetzt uns in die Lage, einen weiteren Monat auf den Einzug von Kita-Gebühren zu verzichten und die Eltern zu entlasten“, sagt Bürgermeister Stefan Bauer.

Eltern, deren Kita-Gebühren vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten Hen­stedt-Ulzburg eingezogen werden, müssen also nichts veranlassen. Eltern, die per Dauerauftrag an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten Henstedt-Ulzburg überweisen, werden gebeten, diesen für Mai 2020 auszusetzen. Auch in Sachen „Krippengeld“ (monatlicher Zuschuss vom Land in Höhe von 100 Euro an die Eltern von Krippenkindern) gibt es jetzt eine einheitliche Regelung: Das Land klärt die Abrechnung des Krippengeldes mit den Eltern direkt. Ein Abzug dieser Mittel durch die Kommunen beim Beitragserlass für die Monate April und Mai erfolgt nicht.