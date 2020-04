Kreis Segeberg. In Hamburg-Winterhude haben die Betreiber einer kleinen, aber feinen Kornbrennerei ihren Betrieb von der Schnapsproduktion auf die Herstellung von Desinfektionsmitteln umgestellt. Diverse Gin-Brennereien und ähnliche Destillen treffen die gleiche Entscheidung. Man darf auf neue Geschmackskreationen gespannt sein, sollte die Coronakrise endlich mal vorbei sein. Denn dann sind alle Tanks voller Desinfektionsflüssigkeit, bloß herkömmlicher Schnaps ist rar. Nach der Mahlzeit einen kleinen „Sagrotangeist“? Danke, „on the rocks“, bitte.

Der „Sagrotangeist“ wäre indes nicht nur als Digestif zu kredenzen, sondern auch als Aperitif geeignet. Zumal man vor der Mahlzeit seine Dreckfinger ins Gläschen tunken könnte – ähnlich, wie weiland die Werbe-Ikone „Tilly“ rissige Spülhände in „Palmolive“ zu baden pflegte. Vielleicht wird der „Sagrotangeist“ bei unserem Lieblingsgriechen den Gratis-Ouzo ersetzen. Denn vieles von dem, was in heutiger Krisenzeit ungemein gefragt und vielleicht sogar noch Mangelware ist und deshalb jetzt massenhaft produziert wird, werden wir danach nicht mehr so dringend benötigen. Einfach wegschmeißen geht natürlich nicht – dann hätten wir sofort wieder Greta auf der Zinne, und zwar absolut zu Recht. Wie könnten wir es beispielsweise wagen, Urwälder per Brandrodung zu vernichten, die gewonnenen Flächen mit Baumwolle zu bepflanzen, aus der wir etliche Trilliarden Gesichtsmasken basteln, die wir in die Mülltonne kloppen, sobald ein Impfstoff vor Corona schützt?

Man muss sich also alternative Verwendungen überlegen. Zwei Gesichtsmasken ergeben eine Badehose, drei einen Bikini. Eine eignet sich immerhin als Lendenschurz (Bändsel sind ja schon dran), auch wenn sich Schurzträger mit der blanken Rückseite immer an den Hauswänden entlangschieben sollten, um keine Anzeigen wegen öffentlicher Erregung zu riskieren. Aus gleichem Grunde müssen Schurzträger die Überquerung von Straßen meiden, denn dort fehlen bekanntlich Wände als Deckung.

Alternativ bilden zwei Schurzträger vor der anvisierten Überquerung eine Interessengemeinschaft, indem sie sich rücklings aneinander stellen – „Backe an Backe“, sozusagen –, um sodann im Krebsgang die Straßenquerung durchzuführen. Diese Methode der gemeinschaftlichen Fortbewegung lässt sich sogar schon jetzt, während anhaltender Kontaktbeschränkungen, pandemiekonform empfehlen. In engen Supermarktgängen etwa, wo es oft kaum möglich ist, den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten. Sie warten beispielsweise vor dem Gang mit Waschmittel (linkes Regal) und Hygieneartikeln (rechtes Regal) auf einen sympathischen Menschen, koppeln sich ärschlings zusammen und grasen im Krebsgang beidseitig das Warenangebot ab. Dabei atmet man garantiert in unterschiedliche Richtungen und kommt sich trotzdem näher, als es bei einem Einkauf vor oder nach Corona jemals der Fall gewesen wäre.

Vielleicht finden Sie auf diese Weise sogar den Menschen, mit dem Sie den Rest Ihrer Quarantäne verbringen möchten.