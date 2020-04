Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit. Viel Spaß!



Das Café „Tomaselli“ ist beständiger als die meisten Dynastien – seit 1765 am Alten Markt unterhalb der Residenz und seit 1852 in mittlerweile 5. Generation von der Familie Tomaselli betrieben. Tradition verpflichtet. So präsentiert noch heute ein „Kuchenfräulein“ köstliche Konditorware unmittelbar am Tisch des Gastes. Da darf‘s gern ein Stück mehr sein. Allerdings sollte man der Gier engere Grenzen setzen als jener vernaschte jugendliche Stammgast, der sich zu erschießen drohte, weil die Zuckerbäcker ihm keinen Kredit mehr gewährten. Allerdings drohte der junge Poet auch bei jeder anderen Gelegenheit mit Suizid. Dabei traf ihn die Äußerung eines Freundes hart, der eine derartige Drohung mit der charmanten Entgegnung: „Aber bitt‘ dich, nicht, wenn ich dabei bin!“ kommentierte.

Seine familiäre Situation bot eigentlich keinen Grund für die Rolle des Dichters á la Rimbaud. Der Vater galt als gütig und gehörte als wohlhabender Geschäftsmann zu den Stadthonoratioren. Man wohnte in dem noch heute erhaltenen Bürgerhaus am Waagplatz 1a (in den Räumlichkeiten befindet sich jetzt eine Gedenkstätte mit Archiv). Auch in der Stadt an sich kann sich der Sohn so unwohl nicht gefühlt haben. Aus der Ferne gedachte er der Heimat: „Ich denke, der Kapuzinerberg ist schon im flammenden Rot des Herbstes aufgegangen, und der Gaisberg hat sich in ein sanft‘ Gewand gekleidet... Und der Brunnen singt so melodisch hin über den Residenzplatz, ... Ich weiß nicht, ob jemand den Zauber dieser Stadt so wie ich empfinden kann, ein Zauber, der einem das Herz traurig von übergroßem Glück macht! Ich bin immer traurig, wenn ich glücklich bin! Ist das nicht merkwürdig?“

Merkwürdig war er in der Tat. Sogar nach Aussagen seiner Freunde ließ sein Anblick die Frage aufkommen, „ob er einem nicht unversehens gefährlich werden könne“. Nach vorzeitigem Schulabbruch und einer Apothekerausbildung gelang es ihm nie, in einem bürgerlichen Beruf Fuß zu fassen (einen Posten im Arbeitsministerium verließ er bereits nach zwei Stunden). Seine Schwester Grete verführte er zur Kokainsucht und pflegte überdies mit ihr eine inzestuöse Beziehung. Sein eigener Drogenkonsum war bereits zu Schulzeiten beängstigend, als Apotheker saß er später nur zu oft an einschlägiger Quelle. Als Sanitätsoffizier zog er in den 1. Weltkrieg, wurde nach psychischen Zusammenbrüchen in ein Militärhospital eingeliefert und starb dort 27-jährig am 3. November 1914 an einer Überdosis Kokain. Sein schmales Werk düsterer Lyrik begründet bis heute den Ruhm des unglücklichen Dichters, dessen zentrale Aussage ein Satz aus seinem letzten Gedicht über die Schlacht bei Grodek widerspiegelt: „Alle Straßen münden in schwarzer Verwesung.“



Wie hieß der finstere Poet? Und wie heißt seine Heimatstadt, die eigentlich eher im Zeichen eines weltberühmten Komponisten steht? Die Antwort steht morgen im Abendblatt. In der gestrigen Ausgabe suchten wir nach einem genialen Erfinder. Es ist Alfred Nobel (1833– 1896), sein Vermächtnis wird im Stockholmer Nobelmuseum verwaltet.