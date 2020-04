Norderstedt. In der Coronakrise wird auch die Müllentsorgung schwieriger. Doch es gibt gute Nachrichten für alle, die Müll fachgerecht entsorgen wollen: Der Wege-Zweckverband (WZV) des Kreises wird den Recyclinghof an der Oststraße zum 20. April wieder eröffnen. Früher ging es aus organisatorischen Gründen nicht, obwohl die Stadtverwaltung Norderstedt offenbar auf einen früheren Termin gedrängt hatte.

Die Wiedereröffnung scheint dringend nötig zu sein: Denn offenbar wissen einige Bürger in Norderstedt nicht mehr, wohin sie ihren Sperrmüll sonst bringen sollen – und werfen ihn einfach neben die Container auf den Wertstoffinseln.

Obwohl Mitarbeiter des Betriebsamtes diese Sammelplätze für Altpapier, Altglas und Alttextilien täglich anfahren und reinigen, sind sie derzeit teils vermüllt. Neben den Containern sammeln sich Glas, Elektroschrott, Sonderabfälle, Sperrmüll und sperrige Kartonagen. Die Stadt und das Betriebsamt appellieren an die Bürger, die Inseln sauber und ordentlich zu halten. Außerdem wurde gerade eine Ausnahmeregelung eingeführt. Seit dem 8. April bietet die Stadt auf dem Bauhof an der Friedrich-Ebert-Straße 76 einen zeitlich befristeten Service zur Abgabe von Sperrmüll und Strauchwerk an. Damit soll die Zeit überbrückt werden, bis der Recyclinghof wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Angeliefert werden können im Bauhof auch Kartonagen, Altpapier und kleine Mengen Sonderabfall. Bei der Abgabe von Sperrmüll und Strauchwerk müssen die Bürger die vom Betriebsamt ausgegebenen Gutscheine vorweisen. Der Service richtet sich ausschließlich an Einwohner der Stadt Norderstedt. Es erfolgt daher eine Ausweiskontrolle vor Ort. Bezahlvorgänge sind am Bauhof nicht möglich. Alle Anliefernden werden angesichts der Coronapandemie gebeten, auf die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln zu achten. Anweisungen von Mitarbeitern des Bauhofs ist in diesem Zusammenhang unbedingt Folge zu leisten.

Die Müllabgabe ist auf dem Bauhof bis Freitag, 17. April, jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr möglich. Am Sonnabend, 18. April, hat der Bauhof zwischen 7 und 13 Uhr geöffnet. Danach übernimmt der Recyclinghof des Wege-Zweckverbandes.