Kreis Segeberg. Das Jugendamt des Kreises Segeberg sorgt sich um die Unversehrtheit der Kinder zwischen Bad Segeberg und Norderstedt. Leiter Manfred Stankat appelliert an Eltern, Angehörige und Nachbarn, genau hinzuschauen. „Zwar schweißt die Coronalage viele Familien zusammen. Eltern und Kinder verbringen mehr Zeit miteinander. Aber es kann auch passieren, dass Konflikte jetzt schneller eskalieren und Kinder Gewalt oder Verwahrlosung erleben.“

In der Coronakrise habe die Zahl der Notrufe bislang nicht deutlich zugenommen. „Es sind in normalen Zeiten oft die Pädagogen von Schulen und Kindertagesstätten, die sich mit Verdachtsfällen bei uns melden. Aber die sehen die Kinder und Jugendlichen ja aktuell nicht. Stattdessen könnte es aber zu mehr Meldungen von Nachbarn, Verwandten oder Bekannten kommen“, sagt Manfred Stankat.

Im vergangenen Jahr bekam das Kreisjugendamt Segeberg 325 Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen. Die Mitarbeiter kümmerten sich dabei um jeden einzelnen Fall. Insgesamt 125 Fälle stuften sie als so alarmierend und schwerwiegend ein, dass sie die Kinder und Jugendlichen aus ihren Familien heraus in Obhut nehmen mussten, um sie zu schützen. Im ersten Quartal 2020 waren es 91 Hinweise und 33 schwerwiegende Fälle.

Doch wann ist das Wohl des Kindes in Gefahr? Für Außenstehende ist die Beurteilung der Lage nicht einfach. Kreischende Geschwister, Getrampel auf dem Boden oder laute Musik in der Wohnung des Nachbarn seien noch lange keine Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung. „Aber wenn die Kinder selbst um Hilfe rufen oder die Eltern sagen: ,Ich pack’s nicht mehr!‘, dann sollte man das Jugendamt einschalten – oder im äußersten Fall sogar die Polizei“, sagt Stankat. Ein besonderes Risiko gebe es in Familien, in denen psychische Erkrankungen oder Suchtprobleme eine Rolle spielten. Die Coronapandemie stelle das Jugendamt vor neue Herausforderungen. Zwar ist die Behörde telefonisch immer erreichbar und die Mitarbeiter gehen auch allen Hinweisen sofort nach. Und auch in allen freien Beratungsstellen können sich Eltern melden, die sich mit der aktuellen Situation überfordert fühlen und Hilfe brauchen. Aber die Sozialarbeiter und Familienhelfer können die Familien derzeit nur eingeschränkt aufsuchen. „Entscheidend ist jedoch, dass der Kontakt zu Familien, die bereits vom Jugendamt betreut werden, nicht abreißt“, sagt Stankat. „Wo das Kindeswohl einmal in Gefahr war, gehen wir oder von uns beauftragte freie Träger auch jetzt zu den Familien, um zu sehen, ob es den Kindern gut geht.“ Um bei den Hausbesuchen die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, halte das Jugendamt auch über Video-Chats den Kontakt oder führe Gespräche an der Fensterscheibe. „Aber am direkten persönlichen Kontakt mit einem Kind führt kein Weg vorbei. Das Wohl der Kinder hat für uns auch unter widrigen Umständen allerhöchste Priorität.“

Kontakt zum Jugendamt: 04551/951 96 00