Norderstedt. Es gibt ein schlimmes Wort für das Grün entlang deutscher Verkehrswege: „Straßenbegleitgrün“. Da klingt das Motto für die neue ökologische Offensive der Norderstedter Stadtverwaltung doch deutlich sympathischer: „Grün für Deine Straße“. Die Verwaltung möchte, dass Norderstedt auch auf den vielen, bislang mehr oder weniger stiefmütterlich behandelten Grünflächen oder Baumscheiben an Straßen und Wegen zusätzlich aufblüht. Deswegen ist es ab sofort für jeden Norderstedter möglich, eine Grünpatenschaft für ein städtisches Fleckchen Erde vor der eigenen Haustür zu übernehmen und dieses nach Lust und Laune, aber auch mit Sinn und Verstand zu bepflanzen.

In der Vergangenheit gab es das schon in den 1970er-Jahren unter dem Begriff „Urban Gardening“ in den USA entstandene Phänomen nur als autonomen Akt einzelner Bürger oder Initiativen in Norderstedt, geduldet von der Stadtverwaltung. Nun sollen die Grünpaten von der Stadt sogar eine offizielle Urkunde über ihr grünes Patenbeet erhalten.

„Viele Bürgerinnen und Bürger möchten gerne einen individuellen Beitrag für ein lebenswertes Norderstedt leisten“, sagt Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. „Die Patenschaftsflächen sollen zu kleinen Hinguckern für alle werden: weniger Müll, mehr blühende Pflanzen, mehr Lebensraum für bedrohte Insekten und natürlich schönere Anblicke für Menschen.“

Im Übrigen sei die Aktion während der Coronapandemie eine Möglichkeit für Kinder mit ihren Eltern, sich kreativ und gemeinsam im Freien zu beschäftigen. „Dadurch tun die Bürgerinnen und Bürger sowohl für sich als auch für die Umwelt etwas Gutes.“

Damit keine Fragen offen bleiben, hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsamt eine Broschüre zu den Patenschaften veröffentlicht. Die Grün-Experten des Betriebsamtes werden die gesamte Aktion fachlich begleiten. Wer sich eine Fläche vor seiner Haustür ausgeguckt hat, der meldet diese über ein Formular bei der Verwaltung an. Das Betriebsamt wird jede Fläche prüfen, ob sie für die Patenschaft infrage kommt. Wenn ja, bekommt der Pate seine offizielle Urkunde. Wenn es dann an die Bestellung der Grünfläche geht, muss der Pate sich an ein paar wichtige Regeln halten. Sinn und Zweck der Grünpatenschaften, die bereits in vielen deutschen Städten erfolgreich praktiziert werden, soll die Schaffung von optisch ansprechenden und ökologisch sinnvollen Oasen mitten in der Stadt sein. Durch eine vielfältige Pflanzenauswahl sollen die Paten dazu beitragen, für Insekten und Vögel nützliche Lebensräume zu schaffen und damit die Biodiversität in Norderstedt zu fördern.

Oberbürgermeisterin Elke ChristinaRoeder mit der Broschüre.

Foto: Stadt Norderstedt

Wer Pate werden will, sollte das mindestens ein Jahr lang machen – besser noch länger. Mit der Patenschaft verbinden sich gewisse Pflichten. Er muss die Fläche regelmäßig wässern, Wildkraut entfernen und manche Pflanzen im Frühjahr, andere zur Hauptblüte zurückschneiden. Paten achten darauf, dass der Bewuchs nicht Fuß- und Radwege oder Straßen beeinträchtigt, und sie verzichten beim Gärtnern komplett auf Dünger und Pflanzenschutzmittel. Selbstredend tragen Paten die Kosten für eventuell nötige Muttererde, das Saatgut und die Pflanzen. Die Stadt rät sogar zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung – falls es in Zusammenhang mit dem Beet zu Personen- oder Sachschäden kommen sollte.

Die Flächen dürfen nur bis zu einer Tiefe von 20 Zentimetern bearbeitet werden. Pflanzen dürfen nicht höher als 70 Zentimeter wachsen und sollten heimischen Insekten Futter bieten. Als Stauden eignen sich Frauenmantel, Schafgarbe, Waldaster, Bergenie oder Katzenminze. Wildblumenmischungen sind perfekt, aber auch Tulpen, Narzissen oder der Winterling. Im Sommer machen sich Vanilleblume, Elfenspiegel, Fächerblume oder Zinnie gut. Für Duft sorgen Gartenkräuter, und sogar Gemüse ist eine Alternative – wenn die Straße am Grün nicht allzu sehr befahren ist.

Die Paten müssen bei der Pflanzenauswahl natürlich auch die Boden- und Lichtverhältnisse beachten. Das Betriebsamt bietet zu all diesen Fragen auch Beratung an. Wichtig ist, dass die Bürger auf den Schutz der Bäume achten, wenn sie Baumscheiben bepflanzen. Geeignet sind nur jene, die mit ausreichend Abstand zum Baumstamm bepflanzt werden können. Auf kleineren eignet sich nur eine Saat. Paten dürfen die Bäume nicht beschneiden – das darf nur das Betriebsamt. Wer damit liebäugelt, Bänke, Findlinge oder Pflanztöpfe aufzustellen, muss enttäuscht werden. Jegliche Einbauten und Deko-Gegenstände sind auf den Pflanzflächen untersagt.

Die Broschüre „Grün für Deine Straße“ gibt es momentan nur online unter www.betriebsamt-norderstedt.de. Auf der Webseite ist auch das Anmeldeformular für die Grünflächen zu finden.