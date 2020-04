Norderstedt. Unbekannte drangen am Ostersonntag am Schulweg in die Albert-Schweitzer-Kita ein. In einem Abstellraum entwendeten sie schließlich zwei Flaschen Desinfektionsmittel – mehr nicht. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 2 und 3 Uhr liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Kripo unter 040/52 80 60.

194 bestätigte Fälle von Covid-19 im Kreis Segeberg

Im Kreis Segeberg gibt es vier weitere bestätigte Covid-19-Fälle (zu Dienstag). Die Gesamtzahl steigt damit auf 194. Eine der vier Neu-Infizierten, eine Norderstedterin, Mitte 70, starb. Ein bislang als Covid-19-Toter geführter Mann Mitte 80 wurde hingegen wieder aus der Statistik genommen. Der Erregernachweis liegt nicht vor. Es bleibt also bei zwei Toten im Kreis: Die Norderstedterin und eine weitere 77-jährige Frau. Aktuell befinden sich 249 (-36) Personen in Quarantäne. Wieder genesen sind 120 Menschen. 2244 Fälle wurden seit Beginn der Epidemie in Schleswig-Holstein gemeldet (+82). Etwa 1400 Personen sind wieder genesen. 335 Personen sind oder waren in klinischer Behandlung, aktuell sind noch 147 Personen im Krankenhaus (-4). 54 Todesfälle sind zu beklagen (+5).

Zuschuss für Mittelstand Neben dem Corona-Soforthilfeprogramm für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten können ab sofort auch Mittelständler mit bis zu 50 Beschäftigten Zuschüsse beantragen. „Das Antragsformular steht bei der Investitionsbank zum Download bereit“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. „Damit bieten wir 98 Prozent aller Betriebe in Schleswig-Holstein ein Zuschuss-Programm.“ Die Soforthilfe werde als nicht rückzahlbarer einmaliger Zuschuss in Höhe von bis zu 30.000 Euro gewährt. Alle Informationen und Anträge auf Zuschüsse oder Darlehen finden sich unter www.ib-sh.de

IHK sagt, wie’s geht Wie Unternehmen mit mehr als zehn und bis zu 50 Mitarbeitern Zuschüsse aus dem Soforthilfeprogramm des Landes Schleswig-Holstein erhalten, das wird in einem 60-minütigen Webinar der IHK am Freitag, 17. April, von 11 Uhr an, von Susann Dreßler, Förderlotsin der IB.SH, erklärt. Die Anmeldung für Unternehmer zu dem kostenlosen Webinar erfolgt unter www.ihk-sh.de/webinar-soforthilfe.

Auch Die Linke im Landtag fordert Absage der Abiturprüfungen

Etliche Schülervertreter fordern die Absage des Abiturs während der Coronakrise. Unterstützt werden sie nun auch vom Landesverband der Linken. „Die Schülerinnen und Schüler haben sich zu einer Position zusammengefunden, und diese Forderung gilt es zu unterstützen. Es wäre ein Leichtes, die Noten der Oberstufe zu einer Abiturnote zusammenzufassen und damit dem Bedürfnis der Abiturienten nach körperlicher Unversehrtheit Rechnung zu tragen“, sagt Luca Grimminger, bildungspolitischer Sprecher.

vhs@home: Volkshochschule legt neue Online-Kurse auf

Die Volkshochschule Norderstedt baut ihr virtuelles Kursangebot vhs@home weiter aus: Drei weitere kostenlose Kurse mit Themen wie Meditation oder Drucktechniken starten. Der Meditationskursus beginnt am Donnerstag, 16. April, um 17 Uhr. Ziel der Meditation ist es, zu sich zu kommen und seine innere Ruhe zu finden. Am Freitag, 17. April, können Teilnehmer die Monotypie erlernen – eine Drucktechnik. Der Kunstkursus „Schrift als Bildelement“ am Montag, 20. April, regt dazu an, die eigene Handschrift nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch als Stilmittel zu begreifen. Maximal 30 Teilnehmer können mitmachen. Es gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Alle Links zu den Online-Kursen von vhs@home sind unter www.vhs-norderstedt.de zu finden.