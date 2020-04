Kreis Segeberg. „Die Leute rennen uns die Bude ein“, sagt Katja Vogel, Leiterin des Tierheims Henstedt-Ulzburg. „Viele haben Zeit und wollen jetzt einen Hund haben.“ Ein Kuscheltier, um die einsame Zeit zu Hause zu überbrücken? Die Mitarbeiterinnen des Heims reagieren zurückhaltend bei solchen Wünschen. Hund oder Katze sind schließlich keine Tiere für den Augenblick. „Wir vermitteln nicht, wenn ein Knuddelhund für fünf Wochen gesucht wird“, betont Katja Vogel.

Im Tierheim sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewohnt, dass die Nachfrage nach Tieren zu bestimmten Jahreszeiten größer ist als gewöhnlich. Die aktuelle Situation ist jedoch außergewöhnlich: Einerseits musste der Personalstamm reduziert werden, sodass aktuell nur noch drei feste Mitarbeiterinnen im Haus sind, um die Tiere zu versorgen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne die in normalen Zeiten der Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann, müssen zurzeit zu Hause bleiben. Andererseits ist gerade jetzt die Nachfrage nach Tieren groß. Vermittelt werden Hunde und Katzen auch in diesen Wochen, aber Katja Vogel und ihr Team sind dabei sehr vorsichtig. Das sieht in der Praxis so aus: Alle Bewerber werden überprüft, wobei in Zeiten, da eine persönliche Hauskontrolle nicht möglich ist, auch moderne Kommunikationsmittel in Anspruch genommen werden. Facebook oder Google-Maps werden zum Beispiel für Kontrollen genutzt, um sicherzustellen, dass nicht jemand ein Tier haben möchte, der ohnehin schon mehrere Katzen oder Hunde im Haushalt hat. Ernsthafte Bewerber können sich auf eine Warteliste setzen lassen. „Wer ein Tier haben will, kann auch warten“, sagt Katja Vogel. 15 bis 18 Hunde, 23 bis 25 Katzen und mehr als 20 Kleintiere werden momentan im Tierheim am Kirchweg beherbergt.

Sorgen bereitet der Tierheimleiterin und ihrem Team der situationsbedingte Ausfall an Leuten, die die Hunde ausführen. Statt 15 ehrenamtlichen „Gassigehern“ steht jetzt nur noch eine Person zur Verfügung, die mit den Hunden zwei Stunden pro Tag unterwegs ist. Die drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen gehen jetzt selbst mit den Hunden, ansonsten geht es notfalls auch mal ohne Spaziergang: Alle Hunde können sich auf dem Tierheimgelände 24 Stunden im Freilauf bewegen.

In diesen Tagen und Wochen ist der gute Rat und das Fachwissen der Mitarbeiterinnen besonders gefragt: Wer soll zum Beispiel mit den Hunden Gassi gehen, wenn Quarantäne angeordnet ist? Katja Vogel empfiehlt, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen und Freunde, Verwandte oder Nachbarn zu fragen. Eine kurze Runde mit langer Leine sei in Ausnahmesituationen auch ausreichend.

Verein Straßentiger registriert mehr abgegebene Katzen

Der Verein Straßentiger Nord in Norderstedt registriert in diesen Wochen weniger Nachfrage nach Katzen als sonst. „Es gibt derzeit kaum Interessenten“, sagt Vereinsvorsitzende Claudia Keck. Dagegen hat sie einen leichten Anstieg von Neuankömmlingen verzeichnet, aufgrund der aktuellen Situation rechnet der Verein mit einem weiteren Anstieg von abgegebenen Katzen. „Wenn die Leute krank sind, können sie die Tiere nicht mehr versorgen.“ Aktuell werden vom Straßentiger-Team an der Oststraße etwa 20 Katzen versorgt. Claudia Keck hofft, dass die Spendenbereitschaft von Tierfreunden jetzt nicht zurückgeht; denn der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden.

Im Wildpark Eekholt hat sich die Situation etwas entspannt. „Die Versorgung der 700 Tiere ist zunächst sichergestellt“, sagt Geschäftsführer Wolf von Schenck. Nach seinem Spendenaufruf seien „mehrere Zehntausend Euro“ eingegangen, darunter auch eine fünfstellige Spende einer Familie. Seit drei Wochen ist der Wildpark für Besucher gesperrt.

Die Itzehoer Versicherung hat zugesichert, jede eingegangene Spende zu verdoppeln. Die Itzehoer Prokon Regenerative Energien eG spendet bis zum 30. April für jeden neuen Stromkunden und jedes neue Genossenschaftsmitglied 15 Euro an Wildparks in der Nähe – darunter auch an den Wildpark Eekholt. Prokon ist die größte Energiegenossenschaft Deutschlands mit 39.000 Mitgliedern. Das Land hat zudem angekündigt, fünf Millionen Euro für die Stärkung und den Erhalt von Einrichtungen im Bereich des Naturschutzes, des Umweltschutzes, der nachhaltigen Entwicklung sowie von Tierparks auszugeben.

Wolf von Schenck weiß die Spendenbereitschaft von Bürgern und Unternehmen zu schätzen. Für die Mitarbeiter im Eingangsbereich, der Reinigung und in der Umweltbildung wurde Kurzarbeit beantragt. „Der ganze Bildungsbereich liegt danieder“, sagt der Geschäftsführer. „Bis zum Ende der Sommerferien sind alle Schulreisen abgesagt.“ Wie es genau weitergehen soll, weiß von Schenck noch nicht. Er muss bereits für den kommenden Winter kalkulieren: „Die jetzigen Einnahmen sollten auch die Ausgaben für die besucherarme Zeit abdecken.“

Für die Tierpflege hat Wolf von Schenck zwei unabhängig voneinander agierende Teams gebildet, damit auch im Quarantäne- oder Krankheitsfall weitergearbeitet werden kann.

Spendenkonten:

Förderverein Wildpark Eekholt, Stichwort „Spende Corona-Krise“, Sparkasse Südholstein, IBAN: DE 76 2305 1030 0510 3544 26.

Verein Straßentiger Nord: Sparkasse Südholstein, IBAN: DE 32 2305 1030 0510 0523 84.

Tierheim Henstedt-Ulzburg: Sparkasse Südholstein, IBAN: DE 96 2305 1030 0000 3043 01. Raiffeisenbank eG Kaltenkirchen, IBAN: DE 17 2006 9125 0000 0715 79.