Das Konzert ist abgesagt, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit. Viel Spaß!



Ausläufer der Ostsee einerseits sowie Abflüsse eines großen Sees andererseits sorgen dafür, dass sich diese Stadt, wie so viele andere auch, mit dem Prädikat „Venedig des Nordens“ schmückt. Dabei hat sie genug eigenen Charakter, um auf hinkende Vergleiche getrost verzichten zu können. Vor allem die Altstadt, „Stadt zwischen den Brücken“ genannt, kann sich mit flächendeckender Architektur aus dem 15./16. Jahrhundert sehen lassen. Die Altstadt liegt auf einer Insel. Die Häuser auf den höchstgelegenen Gebieten sind älter als die Bebauung zum Ufer hin. Ältestes Gebäude ist jedoch die Große Kirche, deren Grundstein um 1250 gelegt wurde. Die Große Kirche stand stets in bedeutendem Zusammenhang mit der Landespolitik. Auch Deutsche erlebten hier Sternstunden: Willy Brandt hielt eine berühmte Rede, und eine Heidelberger Hostess feierte eine aufsehenerregende Traumhochzeit.

Südlich der Kirche liegt mit dem Großen Platz das Altstadtzentrum. Auffälligstes Gebäude am Platz ist das schönste Rokokohaus der Stadt, die 1773 errichtete Börse. In deren oberen Stockwerken befindet sich der Sitz eines elitären Gremiums, dessen Beratungsergebnisse alljährlich weltweit die Nachrichten beherrschen. Verbunden mit dieser ehrwürdigen Instanz ist der Name ihres Stifters. 1833 als drittes von acht Kindern geboren, hätte man ihm späteres Mäzenatentum kaum prophezeit. Sein Vater, ein Baumeister, hatte soeben Konkurs anmelden müssen. Der Vater siedelte nach St. Petersburg über und begeisterte die russischen Militärs mit seinen technischen Fähigkeiten – unter anderem experimentierte er mit schwarzpulvergefüllten Holzminen. Nach Rückkehr der Familie in die alte Heimatstadt baute er zusammen mit dem wissenschaftlich talentierten Sohn die erste Nitroglycerinfabrik der Welt, die kurz darauf prompt in die Luft flog. Doch 1866 entdeckte der Sohn endlich einen Sprengstoff, der weit effektiver war als Schwarzpulver und dabei längst nicht so labil wie Nitroglycerin.

Obwohl er lebenslang maßgeblich an der Weiterentwicklung militärischer Waffen beteiligt war, hasste er den Krieg. Seiner Freundin Bertha von Suttner sagte er: „Ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffen können, von so fürchterlicher Wirkung, dass dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden.“ Ein leider sehr weltferner Traum des Erfinders, der manche griffigen Erkenntnisse formulierte: „Das Geschehen in einem Kanonenrohr ist genauso wenig kalkulierbar und unvorhersehbar, wie die geheimnisvollen Geschehnisse in einem Frauenherzen.“



Wie heißt das explosive Genie, und in welcher Stadt verwaltet das berühmte Gremium sein Vermächtnis? Die Antwort steht in der Mittwochausgabe des Abendblatts. In der gestrigen Ausgabe wollten wir wissen, wie der Wissenschaftler heißt, der unser Weltbild neu geordnet hat. Es ist Nikolaus Kopernikus, der 1517 in Olsztyn (Allenstein) an die Wand des Burgkreuzgangs seine bekannte astronomische Tafel malte.