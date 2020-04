Coronakrise verzögert Bauprojekte

Norderstedt. An der Kohfurth, Ecke Schumannstraße verliert der Stadtteil Garstedt gerade wieder ein Stückchen seines alten Dorfcharakters. Der Abrissbagger hat betagte Einfamilienhäuser abgerissen, die über Jahrzehnte hier standen. Sie müssen weichen für das, was die Zukunft im Stadtteil ist: Moderne, urbane Wohn- und Geschäftsarchitektur. Das Plambeck-Wohnungsbauunternehmen hat mit der Bauphase für das Wohnquartier Kohfurth begonnen – mitten in der Coronakrise.

„Machen wir uns nichts vor: Es geht alles etwas langsamer vonstatten, als wir uns das gewünscht haben“, sagt Volker Heins, Geschäftsführer des Plambeck-Wohnungsbauunternehmens. Die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ansteckungsgefahr machen es nötig, die Abläufe auf den Baustellen komplett umzustellen. „Wir arbeiten mit unseren Leuten in Schichten“, sagt Heins. „Auf diese Lage war niemand vorbereitet. Das ist jetzt alles ,learning by doing’.“

Zunächst mussten auf dem etwa einen Hektar großen Baufeld die Gebäude entkernt und von belasteten Baustoffen befreit werden. Dann konnte der Bagger anrollen und an der alten Bausubstanz nagen. Die Mitarbeiter arbeiten unter Verwendung von Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. „Über den Abriss eines letzten Gebäudes haben wir gerade Einigung mit den Eigentümern erzielt. Bei einem Gebäude an der Schumannstraße bleibt es beim alten Stand“, sagt Heins. Bedeutet: Die Eigentümer weigern sich, ihr Haus für den Neubau an Plambeck zu verkaufen und abreißen zu lassen. Das gesamte Projekt muss um das Gebäude herum geplant und gebaut werden.

Familien und Single-Haushalte sollen ein bezahlbares Heim in zentraler Lage finden

Entstehen werden vier große Gebäude, in denen etwa 200 Wohnungen Platz finden. Um einen fünfstöckigen Solitär im Zentrum gruppieren sich die übrigen Häuser gleicher Höhe – bis auf das Haus an der Ecke Schumannstraße und Kohfurth. Hier soll ein achtgeschossiges Hochhaus mit den gegenüberliegenden, gleich hohen Bestandsgebäuden eine „Torsituation“ zur Berliner Allee und zum benachbarten Herold-Center bilden. Familien und Single-Haushalte sollen hier mal ein bezahlbares Heim in zentraler Lage finden, dazu entstehen barrierefreie Wohnungen für Senioren.

Volker Heins koordiniert Bauprojekte wie das an der Kohfurth, während er in seinem improvisierten Büro im privaten Zuhause sitzt. „Wir haben bei Plambeck schon in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter so ausgestattet sind, dass sie problemlos im Homeoffice arbeiten können – das ist nun ein Vorteil für uns.“ In der Zentrale an der Ochsenzoller Straße arbeitet nur eine Notbesetzung, die meisten Mitarbeiter sind im Homeoffice. „Wir arbeiten jetzt die Themen ab, die in drei bis fünf Wochen aktuell werden. Wir stellen derzeit also die Weichen für die Zeit nach der Krise“, sagt Heins.

Befürchtet wird ein Verfall bei den Kaufpreisen um zehn und bis zu 25 Prozent

Und die ist für Plambeck ebenso noch eine Black Box wie für alle anderen Unternehmen auch. „Wir machen uns große Gedanken darüber, wie sich der Immobilienmarkt entwickeln wird“, sagt Heins. Die Frage wird sein, wie sich die Preise für Immobilien entwickeln werden, ob es noch genügend Käufer für alle Wohnungen geben wird, die jetzt in der Planung sind. Nach einer Studie des Analysehauses Empirica, das eines von vier Mitgliedern im Rat der „Immobilienweisen“ ist, der die Bundesregierung in der Wohnungspolitik berät, kommt es in den kommenden Monaten zu einem Verfall bei den Kaufpreisen um zehn und bis zu 25 Prozent. Je tiefer die Rezession in Deutschland ausfällt, desto tiefer werde auch der Immobilienmarkt fallen. „Wir müssen unsere Projekte neu bewerten und schauen, ob sie in ihrer jetzigen Planung wirtschaftlich in einem sich verändernden Markt überhaupt noch darstellbar sind“, sagt Heins.

Das gilt zum Beispiel auch für das „Garstedter Tor“, das Plambeck am Ende der Kohfurth, Ecke Stettiner Straße plant. In acht viergeschossigen Gebäudeteilen sollen etwa 230 Wohneinheiten entstehen. Und für den unweit am Kopf des Kreisverkehrs der Berliner Allee mit er Ochsenzoller Straße vorgesehenen Bau des „Campus“. Ein vier Stockwerke hohes Gebäude, das künftig die neue Plambeck-Unternehmenszentrale mit den etwa 50 Mitarbeitern beherbergen soll, dazu innovative Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Gemeinschaftsbüros. „Da stehen wir noch ganz am Anfang“, sagt Heins. Für Verzögerung der Bauprojekte sorgt übrigens nicht der Stillstand in der Kommunalpolitik. Denn über Bauantragsverfahren könnte beraten oder befunden werden (siehe Text rechts).