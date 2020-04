Norderstedt. Helfer sucht Hilfsbedürftige – mit Beginn der Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus haben sich in Norderstedt viele Freiwillige gemeldet, die für die Menschen aus den Risikogruppen da sein wollten, als Einkaufshilfe etwa. Doch lange Zeit sah es so aus, als gebe es mehr Helfer als Menschen, die Hilfe annehmen wollen. Das hat sich anscheinend geändert.

Mitte März hat die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine Einkaufsnothilfe gegründet. Nachdem DRK-Chef Christoph von Hardenberg anfänglich befürchtete, dass er seinen Freiwilligen keine ausreichenden Einsatzzeiten bieten kann, sieht die Lage nun ganz anders aus. Seitdem ein Team der Einkaufsnothilfe am 27. März zu seinem ersten Einsatz aufbrach, meldeten sich bis heute 14 weitere Besteller beim DRK. Sieben Einkäufer haben gut zu tun. Die Einkaufsnothilfe ist für das DRK eine logistische und organisatorische Herausforderung. „Als DRK sind wir der Förderung der Gesundheit und der Verhütung von menschlichem Leid verpflichtet“, sagt von Hardenberg. „Daher musste unser Konzept beim Einkaufen und Abliefern größtmögliche Beachtung von Hygienemaßnahmen und die 100-prozentige Vermeidung des physischen Kontakts zwischen Helfern und Kunden erfüllen.“ Deswegen läuft das Bezahlen bei der Nothilfe komplett bargeldlos, zwischen Kunden und Einkäufern gibt es keinen physischen Kontakt. „Die Kunden erteilen uns eine Abbuchungsermächtigung, und wir ziehen die Rechnung per Lastschrift ein“, sagt von Hardenberg. Die freiwilligen Einkäufer haben eine EC-Karte, mit der sie zu Lasten eines von der Norderstedter Bank zur Verfügung gestellten Kontos die Einkäufe bezahlen können. „Die gesamte Kommunikation mit Kunden und Helfern läuft über E-Mail und Telefon.“ Vor Ort beim Kunden packen die Einkäufer die gekaufte Ware von ihren Transportkisten in die der Besteller um.

Der Schutz für die Einkäufer sei umfassend. „In unseren DRK-Bussen und auch in den privaten Autos unser Einkäufer befinden sich unter anderem Community-Masken, Kanister mit Wasser und Seifenspender zum Händewaschen nach den Einkäufen und eine Handcreme zur Pflege.“ Handhygiene ist also beim Ausliefern der Ware, zwischendurch und auch nach dem Ausziehen von Einmalhandschuhen möglich.

Die Besteller schicken Dankes-Mails: „Die Einkaufshilfe hat ganz toll geklappt, bin sehr sehr zufrieden!“ oder „Ich bin sehr erleichtert, dass es Sie gibt!“

Brauchen Sie einen Einkäufer? Oder wollen Sie mithelfen? Melden Sie sich im DRK-Büro unter 040/523 18 26.

