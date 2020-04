Norderstedt. Eigentlich sind ja gerade Osterferien in Norderstedt. Und normalerweise würde jetzt die städtische Gesellschaft Bildung-Erziehung-Betreuung (BEB) eine Ferienbetreuung für all jene Kinder anbieten, deren Eltern trotz Ferienzeit arbeiten müssen. Aber normal ist in Coronazeiten eben gar nichts. Die Schulen sind geschlossen, die Osterferien fühlen sich kaum wie Ferien an, und die BEB bietet lediglich eine Notbetreuung für die Kinder von Eltern in den systemrelevanten Berufen an.

90 Kinder waren eigentlich für die Ferienbetreuung in der Grundschule Heidberg angemeldet. Der Plan mit viel Kreativität und Aktion stand: Unter dem Motto „Weltraum“ sollten eine Mondlandschaft und Ufos gebaut werden, Ausflüge ins Planetarium und Kino waren geplant. Jetzt herrscht Notbetrieb, und so recht will keine Ferienstimmig aufkommen. In den Betreuungsräumen herrscht Ruhe wie während einer Klassenarbeit. Nur sieben Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren sind am Morgen von den Eltern gebracht worden. Etwa Carina Lorey, die als Krisenmanagerin einer großen Hamburger Klinik jetzt mehr denn je auf die Notbetreuung angewiesen ist. „Ich bin sehr froh, dass meine Kinder im gewohnten Umfeld bleiben können und sich nicht an neue Betreuer gewöhnen müssen. Das schafft ein bisschen Normalität in Krisenzeiten“, sagt Lorey. „Ich weiß sie gut versorgt und kann mich 100-prozentig auf meine Arbeit konzentrieren.“

Die Kinder spielen im „Hubschrauber-Abstand“

Loreys Sohn Fynn (7) besucht in normalen Zeiten vor und nach der Schule die Ganztagsbetreuung. Im Notbetrieb ist einiges anders für ihn. Fußballspielen geht nur noch alleine gegen die Hauswand – zu groß ist die Gefahr, dass der Ball beim gemeinsamen Spiel mit anderen Jungs ins Gebüsch fliegt und beim Herausklauben mit den Händen angefasst werden müsste. Aber die meisten seiner Kumpels sind sowieso nicht da. Dafür hat Fynn die freie Auswahl – jede Menge Spielmaterial und viel Platz, um es auszubreiten.

Apropos ausbreiten: Arme weit ausstrecken, einmal um die eigene Achse drehen – „Hubschrauber-Abstand“ nennt die BEB-Betreuerin Simone Mittelstedt (52) das. Auf diese Weise bringt sie den Kindern die Mindestentfernung bei, die in Zeiten von Corona eingehalten werden müssen. Was den Schutz der Betreuer und der Kinder angeht, so wird auf Mundschutz verzichtet. Das sei im Umgang mit den Kindern nicht praktikabel, weil das eine beklemmende Atmosphäre verbreite, heißt es. Stattdessen werde darauf geachtet, dass alle Oberflächen und Spielzeuge laufend desinfiziert würden und dass alle das häufige und gründliche Händewaschen nicht vergessen. „Die Kinder haben die Maßnahmen sofort verinnerlicht und korrigieren sich sogar untereinander“, sagt Mittelstedt. „Ob mit Lego oder Kapla, jeder baut für sich und doch miteinander.“

Die Zeit vertreiben sich die Kinder mit Basteln und Malen, in einer kleinen Bewegungshalle können sie Airhockey spielen, Tischtennis und Billard. Spiele, die schon bauartbedingt das Austoben auf Abstand möglich machen.

Doch bei so wenigen Kindern in der Betreuung ist das Abstandhalten sowieso kein Problem. „Wir halten an zehn Grundschulen eine Notbetreuung vor, allerdings gab es bisher nur an sechs Standorten Bedarf“, sagt Elke Kölln-Möckelmann, Geschäftsführerin der BEB. „Normalerweise organisieren wir die Ganztagsbetreuung für 1700 Norderstedter Schüler.“ Nach den behördlichen Schulschließungen am 16. März schickte die BEB die meisten der 125 Mitarbeiter nach Hause, besonders jene, die zur Corona-Risikogruppe zählen. „Dennoch können wir den Betrieb aufrechterhalten, weil betroffene Eltern sehr diszipliniert sind und die Notbetreuung kaum in Anspruch nehmen“, sagt Kölln-Möckelmann. Die Grundschulen Immenhorst und Heidberg seien mit zehn beziehungsweise sieben von insgesamt 27 Kindern am meisten frequentiert, doch der Bedarf könne sich angesichts der ungewissen Lage täglich ändern.

Kölln-Möckelmann hofft, dass die Hilfsbereitschaft der Notbetreuer die Menschen zum Nachdenken bringt. „Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter, die sich trotz drohender Ansteckungsgefahr für die Allgemeinheit einsetzen, und hoffe, dass die Gesellschaft nach überstandener Krise pädagogische Arbeit deutlich mehr zu schätzen weiß.“