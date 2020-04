Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg gibt es im Vergleich zu Dienstag sieben weitere Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl steigt auf 169. Fünf Personen hatten Kontakt zu bekannten Infizierten, bei einem Fall ist die Infektionsquelle unbekannt, eine Person ist ein Reiserückkehrer. 344 Personen sind in Quarantäne. Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 72 Menschen, eine Frau, 77, ist verstorben. In Schleswig-Holstein sind 1830 Fälle registriert (+ 95). 153 Personen liegen im Krankenhaus (+2). 28 Todesfälle sind zu beklagen.

Keine Osterfeuer Alle öffentlichen Osterfeuer in Schleswig-Holstein sind abgesagt. Bei der Stadt Norderstedt sind 71 private Feuer angemeldet worden. Alle Anmelder wurden informiert, dass sie auch im privaten Bereich die Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten haben. Ums Feuer herum stehen dürfen nur Menschen aus einem Haushalt. Das Ordnungsamt ist im Einsatz und kontrolliert die Feuer.

Zuschuss beantragen Seit wenigen Tagen steht für gemeinnützige Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Weiterbildung, Minderheiten und Volksgruppen ein knapp 30 Millionen schweres Unterstützungspaket zur Verfügung. Ab sofort können Gelder beantragt werden. Die Soforthilfe wird maximal für drei Monate gewährt und ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss. Alle Infos sind unter www.schleswig-holstein.de/coronavirus-kultur zu finden.

Seelsorge Die seit dem 24. März geschaltete Seelsorge-Hotline der Nordkirche wird auch zu Ostern erreichbar sein. Unter der kostenlosen Nummer 0800/454 01 06 sind täglich, von 14 bis 18 Uhr, 35 ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger im Einsatz. Menschen werden unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit beraten. „Seit dem Start der Hotline vor gut zwei Wochen wenden sich vor allem Menschen an uns, die unter den Folgen der Coronapandemie besonders leiden, weil sie mit Unsicherheit und Angst, aber auch mit Trauer umgehen müssen. Hinzu kommt, dass Menschen sich einsam oder eingesperrt fühlen, weil Besuche nicht möglich sind“, sagt Pastorin Kerstin Lammer.

Honorar trotz Ausfall Die Nordkirche will freischaffende Künstler im Bereich der Kirchenmusik unterstützen. Kirchengemeinden und Kirchenkreise, die sich der Initiative anschließen, sowie die Landeskirche bezahlen je zu einem Drittel 50 Prozent der Honorare ausgefallener Konzerte. Derzeit werde eine Liste der infrage kommenden Projekte erstellt. Sie soll bis zum 1. Mai geplante Veranstaltungen erfassen, die aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt werden mussten und für die ein Gesamtbudget von mehr als 1000 Euro geplant war.

Fitness für Kinder Kontaktsperre und Quarantäne sind für Kinder ein Härtetest. Die AOK Nordwest bietet Grundschülern im Kreis Segeberg täglich ein virtuelles Bewegungsprogramm für zu Hause an. Das Fitness-Training „Henriettas bewegte Schule“ (youtube.com/c/HenriettaCo) gibt es ab sofort zur kostenfreien Nutzung online.

Fortbilden online Bei der Wirtschaftsakademie kann man sich jetzt erstmals in einem Webinar online zur Fachkraft für Lohn und Gehalt (IHK) weiterbilden. Es startet am 20. April und richtet sich an Quereinsteiger mit Vorkenntnissen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Anmeldung bei Frauke Ratjen unter 0431/301 64 52 oder frauke.ratjen@wak-sh.de sowie unter www.wak-sh.de/webinare.

Norderstedter meldeten Autos mit HH-Kennzeichen

Was darf man nun im kleinen Grenzverkehr zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein? „Tatsächlich melden sich viele Hamburger auf unserem Bürgertelefon“, sagt Bernd-Olaf Struppek, Sprecher der Stadt Norderstedt. „Die Leute wollen wissen, ob sie bei uns Radtouren machen oder spazieren gehen dürfen.“ Und es würden auch Norderstedter anrufen, die Autos mit HH-Kennzeichen melden. „Das war auf einem Waldparkplatz. Unser Ordnungsdienst hat die Wagen kontrolliert und auf das Verbot touristischer Fahrten hingewiesen“, so Struppek.

Laut Landesverordnung sind sogenannte Spazier- oder Freizeitfahrten mit dem Auto nur innerhalb des Landes Schleswig-Holsteins gestattet, ebenso das Motorradfahren. Da die Ansteckungsgefahr aus Gruppen heraus am größten ist, appelliert die Polizei an die Bürger, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. ,,Das gilt auch für Motorradfahrer, die sich zwar alleine auf den Straßen bewegen können, ohne Kontakt zu anderen Menschen zu haben, aber aus Solidarität und Rücksichtnahme auf Freizeitfahrten verzichten sollten“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Die Landespolizei plant am Osterwochenende Kontrollen. Dabei werde professionell, bürgerorientiert und verhältnismäßig agiert, sagt Brockmann. „Kontrollen werden mit Abstand zu den Landesgrenzen eingerichtet. Sie konzentrieren sich auf die schleswig-holsteinischen Naherholungsgebiete und touristisch interessante Ziele.“ Einzelne Fahrradfahrer und Fußgänger stellen keinen besonderen Schwerpunkt bei den Kontrollen dar. Gruppenausflüge und durch hohes Personenaufkommen bedingte Distanzunterschreitungen werden aber konsequent unterbunden.

Sofern es zu einem Auflagenverstoß gekommen sein sollte, werden die Betroffenen auf die Rechtslage hingewiesen, sensibilisiert und aufgefordert, das Land zu verlassen, die Abstände einzuhalten oder eine mögliche größere Personengruppe aufzulösen. ,,In der Regel reagieren die Kontrollierten mit Verständnis und befolgen die Anweisungen“, sagt der Polizeisprecher.

Für alle Fragen zu Corona-Maßnahmen, Bußgeldern oder dem Verhalten in der Öffentlichkeit hat die Landesregierung ein Bürgertelefon unter 0431/79 70 00 01 eingerichtet. Auskunft per E-Mail gibt es unter corona@LR.Landsh.de.