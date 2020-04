Verlustängste in Zeiten der Corona-Pandemie

Kreis Segeberg. Ich suche mich dumm und blöde nach einer ganz bestimmten CD, die ich unbedingt jetzt gerne hören würde – „Neck and Neck“, Mark Knopfler im Duett mit Chet Atkins, zwei meiner Guitar-Heroes für die Ewigkeit. Man will ja auch mal an etwas anderes denken als an Corona. Und wenn ich höre, wie Meister Knopfler die Saiten singen lässt, kommt meine Welt sofort wieder ins Lot. Vorausgesetzt natürlich, ich finde die CD endlich. Als ich nach einer gefühlten Stunde vergeblicher Suche auf die Plastikhülle stoße und das Ding erwartungsfroh öffne, ist es leer. Zeit für einen mittelschweren Nervenzusammenbruch, unterstrichen von lautstarker Rezitation eines bunten Fluch-Repertoires.

„Was ist los?“, fragt meine alarmiert herbeieilende Frau. Ich sage es ihr. „Deshalb machst du so ein Theater?“, wundert sie sich. „So bist du doch sonst nicht.“ Kopfschüttelnd lässt sie mich stehen und geht wieder nach oben, wo sie gerade irgendwas macht wie – ach, keine Ahnung. Ich lasse mich entnervt in einen Sessel fallen und grüble. So bin ich sonst nicht, das stimmt schon. Normalerweise bin ich ausgeglichen und versuche, möglichst viel gelassen zu sehen. Okay, über Typen wie Trump kann ich mich jederzeit mächtig echauffieren. Aber wegen einer verlegten CD? Was ist los mit mir? Selbst, wenn ich die CD nie wiederfände – es ist ja nicht die Einzige ihrer Art auf dieser Welt, notfalls müsste ich sie mir eben neu besorgen… Aber was, wenn es sie doch nicht mehr gibt? Ich sie nie, nie wiederkriege?

Dieser Gedanke bringt mich plötzlich darauf, was mich gerade so aus der Fassung bringt. Es ist alles so anders. Noch vor einem Monat lebten wir im sicheren Bewusstsein, jederzeit überall hinzukommen und alles besorgen zu können, sofern unser Geld dafür reicht. Also machten wir uns höchstens Sorgen ums Geld (was, zugegebenermaßen, auch sehr quälen kann). Jetzt sind plötzlich sogar Dinge infrage gestellt, deren Vorhandensein uns gewohnheitsrechtlich lebenslang garantiert zu sein schienen: Klopapier, Hefe, Urlaubsreisen… Verlustängste sind seit Corona auf einmal kein abgehobener Psychokram mehr, sondern Schlagschatten, die uns in unserer „Bleib-zu-Hause“-Fluchtburg in jähe Dunkelheit hüllen. Mach dir das gefälligst klar, Schröter, hämmere ich mir ein. Und tu etwas dagegen.

Was macht eigentlich die Frau gerade? Ich gehe die Treppe hinauf nach oben. Die Frau strampelt auf dem Ergometer und tut was für ihre Gesundheit. Täte mir auch mal wieder gut. Sie lässt austrudeln und wendet sich mir zu. „Schau doch mal im Auto nach wegen der CD.“ Sachdienlicher Hinweis, denke ich. Eile hinaus zum Wagen, schiebe mich hinters Lenkrad. Zündung an, CD-Player an, und schon: Mark Knopfler und Chet Atkins. Ich drehe lauter, lehne mich im Sitz zurück und rechne: am 3. März war ich noch mit dem Wagen beruflich in Berlin. In einem anderen Leben. Seitdem habe ich das Auto nicht mal mehr betankt, und der Tank ist noch halbvoll. Jetzt höre ich die komplette CD hier in der quasi stillgelegten Karre. Soll doch die Batterie in die Knie gehen. Knopfler lässt die Saiten singen, die Welt ist im Lot.