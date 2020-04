Norderstedt. Angela Oltrogge hat in ihrem großen Stoffladen an der Ulzburger Straße alles, was man – und vor allem frau – zum Nähen braucht: Bänder, Garne, Nieten, Ösen, Knöpfe – und natürlich Stoffe in allen nur erdenklichen Farben, Mustern und Qualitäten. Materialien also, die in diesen Tagen dringend benötigt werden, um Schutzmasken herzustellen.

Und in der vergangenen Woche konnte Angela Oltrogge ihre Kundschaft auch noch bedienen: „Wir hatten eine Genehmigung des Ordnungsamtes des Kreises Segeberg, um einen sogenannten Fensterverkauf durchzuführen. Zwei Stunden täglich haben wir aus dem Fenster heraus verkauft – natürlich mit genügend Abstand zu den Kunden“, sagt Oltrogge. In dieser Zeit hätten sich nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Institutionen wie die Stadt Kaltenkirchen, das Rote Kreuz, die Asklepios-Klinik in Langenhorn und viele Senioreneinrichtungen mit den für die Herstellung von Schutzmasken notwendigen Materialien eingedeckt. „Das Telefon stand gar nicht mehr still“, sagt die Norderstedterin.

In Tschechien gelten Stoffläden als systemrelevant

Doch dann war plötzlich wieder Schluss mit dem „Fensterverkauf“: Die Landesregierung hat am vergangenen Freitag einen neuen Erlass herausgegeben, demzufolge keine Waren mehr direkt am Geschäft übergeben werden dürfen. Angela Oltrogge versteht seitdem die Corona-Welt nicht mehr: „In jeder Gärtnerei darf man Stiefmütterchen kaufen – was ich auch allen von Herzen gönne –, aber bei uns nicht diese wichtigen Nähmaterialien“, sagt sie. In der Stadt Jena, so Oltrogge, dürften die Stoffgeschäfte schließlich auch öffnen. Und in Tschechien seien die Fachgeschäfte sogar als systemrelevant eingestuft worden. Oltrogge, die seit elf Jahren im Geschäft „Der Stoff“ arbeitet, appelliert an alle Verantwortlichen, den „Fensterverkauf“ schnell wieder zu ermöglichen.

Sabrina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung Segeberg, bestätigt, dass der „Fensterverkauf“ aufgrund der geänderten Landesverordnung seit dem 3. April nicht mehr zulässig ist. „Die sogenannte Positivliste des Landes lässt aber zu, Kunden nach vorheriger Bestellung zu beliefern. Dies könnte auf unterschiedlichen Wegen erfolgen: entweder durch das Geschäft selbst, per Post, mit einem Lieferservice oder Fahrradkurier, um ein paar Beispiele zu nennen“, betont Müller. Dazu Angela Oltrogge: „Das machen wir zum Teil ja schon, aber für einen richtigen Online-Handel sind wir hier an der Ulzburger Straße einfach nicht gerüstet.“ Sie hofft nun, dass sich die Lage in den kommenden Tagen soweit ändert, dass sie ihre Waren zumindest am Fenster wieder verkaufen kann.

Eine Initiative will mehrere Hundert Masken drucken

Um den großen Bedarf an Schutzmasken zu decken, gibt es mittlerweile auch in der Region immer mehr Initiativen, die die „Lebensretter“ nähen – oder ausdrucken: Der Norderstedter Manfred Hoepner hat gemeinsam mit anderen und in Zusammenarbeit mit dem neuen Verein Offene Werkstatt Norderstedt eine Initiative ins Leben gerufen, die hochwertige Gesichtsschutzmasken für Beschäftigte in Heil- und Pflegeberufen herstellt. Diese Masken können professionelle Masken weitgehend ersetzen.

Manfred Hoepner zeigt eine fast fertige Schutzmaske, wie sie unter anderem in Praxen benötigt werden.

Foto: Frank Schulze / Schulze

„Wir arbeiten nicht kommerziell, sondern geben die Masken zum Selbstkostenpreis ab“, betont Hoepner. In der Initiative arbeitet etwa ein Dutzend engagierte Bürger mit. Manfred Hoepner: „Das Stirnband mit Träger sowie das untere Abschlussteil werden als 3-D-Druck hergestellt. Dabei erhalten wir Unterstützung unter anderem von der Firma Jungheinrich und der 3-D Prima GmbH in Norderstedt. Wir können auch die Drucker der Stadtbücherei Norderstedt nutzen.“ Das Visier bestehe aus PET-G und sei in der Regel 240 x 240 Millimeter groß. „Auf besonderen Wunsch können sie auch etwas größer hergestellt werden“, betont Hoepner.

Im Übrigen bemühten sich die freiwilligen Helfer selbstverständlich, bei der Herstellung der Masken sorgfältig und sauber zu arbeiten – sterile Produkte könnten allerdings nicht zur Verfügung gestellt werden.

Die Höchstabgabemenge beträgt zunächst zehn Masken pro Heim beziehungsweise pro Praxis. Nach Rücksprache könnten eventuell auch noch mehr Masken zur Verfügung gestellt werden. Die Initiative hat sich vorgenommen, noch mindestens 300 Masken zu produzieren.