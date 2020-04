Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit. Viel Spaß!





Die Künstlerin lebte an vielen Orten. Zu Hause fühlte sie sich jedoch vor allem auf einer nur 19 Quadratkilometer großen Insel. „Ich schick‘ die eine Prise Sand/vom schönen, weißen Nordseestrand“, sang sie in einem ihrer Lieder. Sand ist auf der Insel reichlich vorhanden. Die Kurverwaltung renommiert immerhin mit 14 Kilometer Sandstrand – heute ein Segen, gestern ein Fluch: Anno 1666 kam es wegen fortschreitender Versandung zur kompletten Verlegung des Inseldörfchens samt Kirchenneubau. Wenig später ließ die legendäre „Weihnachtsflut“ von 1717 kaum mehr als einen Sandhaufen von der Insel übrig. Damals blieb sie anschließend auch mehrere Jahre unbewohnt, was angesichts der aktuellen Einwohnerzahl (es sind etwa 2100) und gar der heutigen jahresdurchschnittlichen Besucherzahl – an die 250.000 Gäste – unvorstellbar scheint.

Sand und Meer sind nicht länger Bedrohung, sondern Touristenattraktionen. Die anderen Inselsehenswürdigkeiten sind dagegen überschaubar: der alte Wasserturm, die höchste Düne der Region, zwei Spielhäuser für Kinder und Erwachsene. Und der „Sonnenhof“, heute Restaurationsbetrieb, einst das Haus der Sängerin.

Ihr Künstlername erweckt Assoziationen von Nordkap und Mitternachtssonne, geboren wurde sie jedoch in Bremerhaven – die eigentlichen Vornamen lauteten Liselotte Helene. Ihre Karriere verlief zunächst eher durchschnittlich. Selbstkritisch urteilte sie: „Ich gehörte nicht zu den Genialen, den Besessenen.“ Ein einziges Lied brachte die Wende. 1942 stellten Mitarbeiter des Senders Belgrad ein Truppen-Hörfunkprogramm zusammen. Bei einem Wiener Sender versuchten sie, deutschsprachige Schallplatten zu schnorren. Man überließ ihnen einige Kisten mit aussortiertem Material – darunter das drei Jahre zuvor aufgenommene Lied der Bremerhavener Sängerin. Es wurde allabendlich um 21.55 Uhr gesendet und binnen kurzer Zeit beiderseits der Front zur beliebten Hymne sehnsuchtsvoller Soldatenliebe. John Steinbeck erklärte diese „weltweite Massenhypnose“ mit der gelungenen „Dreieinigkeit von Stimme, Text und Musik“. Ein französischer Journalist verlieh der Sängerin das Attribut „la voix humaine“. Den Nazi-Propagandisten passte das wenig. Nachdem die Künstlerin auch noch öffentlich einen aufdringlichen Parteibonzen geohrfeigt hatte, ließen sie das Lied von einer anderen Sängerin aufnehmen und spielten monatelang diese Version im Soldatensender. Die Originalstimme erhielt Auftrittsverbot, bis massive Gerüchte im In- und Ausland über die vermeintlich im KZ zu Tode gefolterte Sängerin die Nazis dazu zwangen, die Künstlerin und ihr Lied wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren.





Wie hieß die Frau, und auf welcher Insel liegt, nur wenige Meter vom „Sonnenhof“ entfernt, der Dünenfriedhof mit dem Grab der 1972 verstorbenen Sängerin?

In der Mittwochausgabe fragten wir nach einer weit gereisten Schriftstellerin und Psychoanalytikerin, die Friedrich Nietzsche zum Verhängnis wurde. Es ist Lou Andreas-Salomé, die 1937 starb und in Göttingen beigesetzt wurde.