Kreis Segeberg. Viele Restaurants im Kreis Segeberg mussten wegen der Corona-Krise schließen und verkaufen ihre Gerichte nun außer Haus. Wir stellen einige vor.

Das Restaurant Hof Immenhorst hat nach dem Coronaschock erst einmal ein paar Tage pausiert. Seit einer Woche bietet die Küche des Ehepaars Dörte und Detlef Berg aber wieder einen Mittagstisch für zu Hause an. Und auch über die Feiertage können sich Gäste ein fertig zubereitetes Ostermenü zwischen 12 und 15 Uhr abholen. Auf der Karte stehen beispielsweise Lachsfilet mit Frühlingsgemüse in Limonen-Buttersauce und Basmatireis (18 Euro) oder Rinderfiletspitzen mit Steinpilzen in Dijon-Senfsauce und Butterspätzle (26 Euro). Für Spargelliebhaber gibt es ein Pfund aus deutschem Anbau mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise (17,50 Euro). Die Speisen sind frisch verpackt und müssen zu Hause aufgewärmt werden.

Infos: Restaurant Hof Immenhorst, Abholzeiten über Ostern täglich von 12.00–15.00, Immenhorst 22 in Norderstedt. Die Bestellung kann vorab unter 040/529 831 67 oder berg@wtnet.de aufgegeben werden; www.restaurant-immenhorst.de.

Bis die Alte Rader Schule in Tangstedt wieder ihre Türen öffnen darf, hat das Restaurant den Online-Shop „Tante Emma Food Market“ eingerichtet. Hier können Gäste ihr Osteressen bestellen. Die Küche bereitet ein Spargelmenü mir Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Dessert für 24,90 Euro zu. Frisches Lachsfilet oder Roastbeef gibt es für einen Aufpreis von je 9,90 Euro dazu. Abgeholt werden können die Speisen am Sonnabend von 12 bis 15 Uhr in der Alten Rader Schule. „Das Essen soll nicht pappig sein. Deswegen bereiten wir es vor, und die Leute müssen es zu Hause nur noch unkompliziert aufwärmen“, sagt Folke Kaempfe.

Infos: Alte Rader Schule, Abholzeit nur am Sonnabend von 12.00–15.00, Rader Weg 209 in Tangstedt, Telefon 040/607 11 68, E-Mail info@raderschule.de; Online-Shop „Tante Emma“ unter www.raderschule.de.

Über die Osterfeiertage hat der Alte Heidkrug in Kayhude durchgehend von 12 bis 20 Uhr für Außer-Haus-Bestellungen geöffnet. „Wir haben schon einige Vorbestellungen und hoffen, dass es noch mehr werden“, sagt Restaurantbesitzer Andreas Gamerdinger. Zusätzlich zur normalen Speisekarte hat der Alte Heidkrug ein Osterangebot zusammengestellt. Die Gäste können zum Beispiel zwischen Hirschbraten mit Champignons, Rotkohl und Kroketten (19,90 Euro), Lammragout mit Bohnen und Salzkartoffeln (14,90 Euro) oder Zanderfilet in Eihülle gebraten mit Sauce Hollandaise (18,50 Euro) wählen.

Infos: Alter Heidkrug, Abholzeiten von 12.00–20.00, Segeberger Straße 10 in Kayhude. Telefonische Bestellung unter 040/607 02 52; www.alterheidkrug.de.

Wer etwas Flüssiges braucht, um den Osterbraten herunterzuspülen, kann bei der Hopfenliebe auch über die Feiertage sein geliebtes Norderstedter Bier bestellen. 0,33 Liter vom 65er Harksheider kosten 2,19 Euro, 0,75 Liter gibt es für 5,90 Euro. „Wir führen das Bier weiterhin frisch ab“, sagt Rajas Thiele-Stechemesser. Per Mail oder Telefon kann eine Übergabe verabredet werden. Um jeglichen Kontakt zu vermeiden, wird das Bier vor die Tür der Hopfenliebe gestellt. Der Kunde legt das Geld dann in einen Umschlag.

Infos: Hopfenliebe, Abholung nach Absprache, Rathausallee 60 in Norderstedt; www.hopfenliebe.de.

„Eines ist sicher, das Restaurant Hellas lässt niemanden hungern – egal, was noch kommt.“ Der Grieche am Lütjenmoor hält, was er auf seiner Homepage verspricht: Täglich in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr können Hungrige anrufen, Essen bestellen und nach Absprache abholen. Wenn sich mehrere Selbstabholer zusammenschließen, liefert das Hellas seine griechischen Spezialitäten auch nach Hause. Eine Gruppe von mehreren Personen kann jederzeit bestellen. Am Karfreitag bietet das Restaurant Zanderfilet aus der Pfanne (19,90 Euro) an, Sonntag und Montag gibt es Osterlamm aus dem Backofen für 20,90 Euro.

Infos: Restaurant Hellas, Bestellungen sind täglich von 16.30–19.00 möglich, für Gruppen jederzeit, Lütjenmoor 44 in Norderstedt, Tel. 040/521 75 45; www.hellas-norderstedt.de.

Das Papp Satt am Friedrichsgaber Weg, das für seine leckere Hausmannskost bekannt ist, liefert das Ostermenü direkt nach Hause. Am Ostersonntag bietet der Imbiss eine Lammkeule frisch aus dem Ofen mit Kartoffeln und Speckbohnen für 9,90 Euro an. Am Ostermontag können die Gäste ein herzhaftes Lammgulasch mit Nudeln (ebenfalls 9,90 Euro) bestellen. Für eine bessere Planung bittet das Papp Satt darum, die Bestellung rechtzeitig aufzugeben.

Infos: Papp Satt, Bestellungen von 12.00–19.00, Friedrichsgaber Weg 5 in Norderstedt, Telefon 040/528 26 70; www.pappsatt-norderstedt.de.

Das griechische Restaurant Bei Stella & Dimi, das auf der Tennisanlage des TSC Glashütte liegt, bietet für die Osterfeiertage Lammkarree (23,50 Euro) sowie Lamm aus dem Backofen mit Kartoffeln (14,50 Euro) zum Abholen an. Auch die üblichen Spezialitäten vom Gyros-Teller bis hin zur Lamm-Platte können wie gewohnt bestellt werden. „In diesem Jahr ist Ostern leider kein Familienfest wie sonst. Trotzdem möchten wir den Menschen eine Freude machen“, sagen Stella Kanti und Dimi Palatiou.

Infos: Bei Stella & Dimi, Abholzeiten von Di–So 16.00–21.00, Ostermontag geschlossen, Lemsahler Weg 2-8 in Norderstedt. Telefonische Bestellung unter 040/52 98 57 28 möglich.