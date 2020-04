Kreis Segeberg. Zu Ostern bleiben die Kirchen leer, müssen die Gottesdienste wegen der Coronakrise ausfallen. Dennoch haben sich die Kirchengemeinden in Norderstedt und der Region zu den Feiertagen Aktionen einfallen lassen, um bei den Menschen präsent zu sein, denn: „Ostern erzählt uns von der Auferstehung. Von Hoffnung, von neuen Wegen. Deswegen gilt: Ostern ist nicht abgesagt. Hoffnung ist nicht abgesagt.“ So steht es auf der Homepage der Kirchengemeinde Harksheide.





Gottesdienste auf Noa4

Auch am Karfreitag und Ostersonntag überträgt der Norderstedter Fernsehsender Noa4 kirchliche Angebote aus Norderstedt. Am Karfreitag um 10 Uhr gibt es eine kurze ökumenische Andacht mit Geistlichen dreier Gemeinden aus der katholischen Kirche St. Annen. Am Ostersonntag wird der Gottesdienst um 10 Uhr von einer Vielzahl Geistlicher und Musiker in der evangelischen Christuskirche gestaltet. Das Besondere bei den Dreharbeiten: In den Kirchen wird ohne Gemeinde, mit zeitlichem und örtlichem Abstand gedreht. So können viele Norderstedter in ihrer Gemeinde mitfeiern. Beide Gottesdienste werden am selben Tag um 18 Uhr wiederholt.



Kirchengemeinde Harksheide

In Harksheide werden die Pastorinnen am Ostersonntag allen etwa 130 Ehrenamtlichen einen Ostergruß vor die Tür stellen. Der kirchliche Osterhase ist digital und bietet einen Lieferdienst an. In der Gemeinde gibt es Helferinnen, die am Ostermontag von 9.30 Uhr an die Kinder besuchen und ihnen Tüten mit Süßigkeiten vor die Tür stellen. Wer den besonderen Lieferservice in Anspruch nehmen will, meldet sich bis Gründonnerstag per E-Mail an ostern2020@kirche-harksheide.de.





Emmaus-Kirchengemeinde

„Meine Kollegen Bernd Neitzel und Martin Lorenz wollen eventuell Gottesdienste digital aufnehmen und auf die Homepage stellen“, sagt Carolin Paap, Pastorin der Emmaus-Kirchengemeinde. Pastor Hans-Christoph Plümer ziehe „immer mal eine Ansprache auf Youtube hoch“.





Thomas-Kirchengemeinde

„Wir haben zu Ostern einen Sondergemeindebrief herausgegeben und die Glashütter gebeten, kurze Texte zu schreiben, in denen sie von ihren Sorgen und Wünschen berichten“, sagt Christina Henke, Pastorin der Thomaskirche. Die Briefe sollen zu Ostern an ein Kreuz bei der Kirche geheftet werden. Wer will, kann sie mitnehmen. Das gilt auch für die Osterglocken, nicht aber für die biblischen „Hoffnungs-Botschaften“, die die Pastorin und ihr Team in eine Felsenbirne hängen. Der Baum soll später auf dem Grundstück gepflanzt werden.

Vicelin-Schalom

Die Kirchengemeinde verweist auf die Abendgebete um 18 Uhr in dieser Woche und die Andachten am Ostersonntag um 6 Uhr und um 10.30 Uhr, die über die sozialen Medien ausgestrahlt werden.

„Zudem laden wir die Menschen ein, das Abendmahl zu Hause zu feiern“, sagt Pastorin Heike Shelley. Eine Anleitung findet sich auf http://www.vicelin-schalom.de/Gottesdienst to go.

Kirchengemeinde Bad Bramstedt

Die Kirchengemeinde sendet Videoaufzeichnungen aus der Maria-Magdalenen-Kirche, die im Laufe der Woche auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde veröffentlicht werden (www-kirche-badbram­stedt.de). Propst Kurt Riecke geht Gründonnerstag auf Dietrich Bonhoeffer ein. Damit sollen Menschen angeleitet werden, wie eine Abendmahlsgemeinschaft auch ohne direkten Kontakt gestaltet werden kann. Am Karfreitag wird Pastor Jörg Möller-Ehmcke mit Küsterin Elke Schölzke das Schließen des Altars zeigen. Zu Ostern wird es Bilder der brennenden Osterkerze aus der Kirche und von Maria Magdalena geben. In einer Kurzandacht werden Lieder aus Taizé gesungen, musikalisch begleitet von Flöte und Orgel.

Für Menschen, die sich gern selbst zu Hause eine Osterkerze anzünden wollen, verteilt Pastorin Petra Fenske Ostersonnabend von 10 bis 12 Uhr auf dem Kirchhof Kerzen.

Am Ostermontag veröffentlicht Diakon Robert Kopischke eine Andacht zum Thema #glaubeverbindet. Für Kindergartenkinder und deren Eltern wird Pastorin van der Staaij ein Video einstellen.

Pastorin Anke Theuerkorn lädt am Ostersonntag zum Ostereierpflücken ein. In dem Fall ausnahmsweise tatsächlich real: Um die Kirche herum und am Gemeindehaus in der Holsatenallee können die mit kleinen Hoffnungstexten und Trostworten aus der Bibel versehenen Eier zum Beispiel beim Osterspaziergang gepflückt werden.





Kirchengemeinde Kaltenkirchen

Die Kirchengemeinde setzt ebenfalls auf Videos.. ,,Wir haben schon Einiges hochgeladen und werden das auch zu den Feiertagen machen“, sagt Pastor Tilman Fuß. Die Gottesdienste am Ostersonntag und ein Familiengottesdienst am Ostermontag in der Michaeliskirche finden nur vor der Kamera statt. ,,Taufen wird es leider zu Ostern nicht geben“, sagt der Pastor. Man könne sich die Aufzeichnungen der Gottesdienste gemeinsam mit der Familie in Ruhe nach dem Ostereiersuchen anschauen. Nach den Feiertagen wird am Sonntag ein Videogottesdienst aus der Christuskirche Alveslohe gesendet. Zudem wird vor der Michaeliskirche gerade ein Ostergarten mit der Grabhöhle und den Kreuzen von Golgatha aufgebaut. Die Idee zu der Installation stammt von der Kirchengemeinde Kisdorf.





Kirchengemeinde Kisdorf

Vor dem Gotteshaus in Kisdorf erinnern seit Palmsonntag drei Kreuze an das Geschehen am Karfreitag: Jesus wurde auf dem Grabhügel Golgatha vor den Toren Jerusalems gekreuzigt, mit ihm zwei Verbrecher links und rechts von ihm. Jesus Leichnam wurde in eine Grabhöhle verbracht – wo er kurz darauf auferstanden ist, so die Osterbotschaft. ,,In diesen Tagen können wir keine Gottesdienste in der Kirche feiern. Doch die Osterbotschaft ist in diesen Tagen wichtiger denn je: Leben ist stärker als der Tod“, teilt Kisdorfs Pastorin Christiane Ellger mit.





Kirchengemeinde Sülfeld

In Süfeld ist die Kirche am Karfreitag und zu Ostern von 10 bis 18 Uhr offen. Um 12 Uhr läuten, wie überall in Deutschland, am Ostersonntag und Ostermontag die Glocken. Ab 10 Uhr stehen an beiden Tagen gepackte Papiertüten mit kleinen Osterüberraschungen zum Mitnehmen oder Verschenken vor der Sülfelder Kirche am Markt. Kleine Video-Gottesdienste mit Pastor Steffen Paar – wie die Abendgedanken am Karfreitag (19 Uhr) oder die Morgengedanken am Ostersonntag (5.30 Uhr) – können live oder später angesehen werden (Youtube, Steffen Paar).





Henstedt-Ulzburger Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinden in Henstedt-Ulzburg konnten ihre 2000 Osterpostkarten wegen der Coronakrise nicht mehr verteilen. Alle drei Kirchen (Erlöserkirche, Kreuzkirche und St. Petrus) stellen inzwischen ihre Predigten auf Youtube ins Netz – auch zu Ostern und danach wird das so sein. Wer keinen Online-Zugang hat, kann sich den ausgedruckten Predigttext nach telefonischer Anmeldung im Gemeindebüro (04193/2561) am Mittwoch nach Ostern abholen oder zusenden lassen.

Alle Kirchengemeinden, Pastorinnen und Pastoren weisen darauf hin, dass sie auch während der Feiertage über die bekannten Rufnummern und per E-Mail zu erreichen sind.