„Ich sehe schon die besessene Fahrrad-Lobby immer im Kreis über die Schleifen fahren, um möglichst viele Zählimpulse auszulösen.“ Er endet in der E-Mail mit einem kleinen Nachsatz: „Gesendet von den Philippinen, wo ich seit drei Wochen gestrandet bin – ohne Rückkehrmöglichkeit.“

Norddeutscher auf den Philippinen gestrandet

Hans Negle sitzt nicht mit seiner Frau Mary Joy in seinem Haus in Nahe und liest gemütlich – wie schon seit 50 Jahren – sein Abendblatt. Hans Negle sitzt ohne Mary Joy alleine in einem zwölf Quadratmeter großen Zimmer im Red Planet Hotel, darin nur ein Bett, eine Dusche, weder Stuhl noch Tisch, dafür aber eine Klimaanlage, in deren Lüftungsschlitze er seine Butter geklemmt hat. „Mein Kühlschrank.“

Draußen liegt Cagayan de Oro in der coronabedingten Lethargie, eine 650.000-Einwohner-Stadt auf dem südlichsten Archipel Mindanao des philippinischen Inselstaats. Es ist kaum 11 Uhr am Morgen, und die Thermometer zeigen schon 34 Grad.

Seit drei Wochen im Corona-Gefängnis

Cagayan de Oro ist Negles Corona-Gefängnis, seit drei Wochen. Er kann nicht weg. Die Inselregierung lässt niemanden auf die Insel und niemanden von ihr herunter. Dass er in dieser Situation Norderstedt-Geschichten im Abendblatt liest, ist der verzweifelte Versuch des 70-Jährigen, etwas Heimatgefühl zu bekommen und in einer Situation, in der alles aussichtslos erscheint, nicht den Kopf zu verlieren.

Vor drei Wochen noch lebt Hans Negle im Paradies. Auf der kleinen Trauminsel Boracay, etwa 850 Kilometer nördlich von Mindanao, mit seiner Frau Mary Joy in einem Haus mit Blick auf einen unverschämt weißen Strand mit sich im sanften Wind wiegenden Palmen.

Der Blick aus Negles Wohnzimmer sieht in etwa so aus, wie die Bildschirmhintergründe, die sich Norddeutsche mit Fernweh während des dauerverregneten Winters auf den PC laden. Oder wie Fototapeten in Jugendzimmern aus den 80er-Jahren.

Negle liebt das Leben und die Menschen auf den Philippinen

Der Corona-Lockdown überraschte Hans Negle auf Geschäftsreise in der wenig tröstlichen Stadt Cagayan de Oro. Hier lebt er seit über drei Wochen in einem kleinen Hotelzimmer und kommt nicht zurück zu seiner Frau auf Boracay.

Foto: Hans Negle

Der heute freischaffende Wissenschafts- und Technologieberater kam vor zwölf Jahren wegen eines Großkunden aus der Medizintechnik auf die Philippinen. „Ich lernte das Land kennen und sehr bald die Menschen lieben“, sagt Negle.

Gelassenheit, Leichtfüßigkeit, aber nicht Leichtfertigkeit – so beschreibt er die Philippinos. „Sie sind fröhlich, offenherzig. Nicht wie in Deutschland, wo so viele griesgrämig vor sich hin muffeln.“ Negle bleibt, verliebt sich in Mary Joy und heiratet sie vor sieben Jahren. Seither pendelt das Paar zwischen Nahe und Boracay. „In den grauen deutschen Monaten zwischen Januar und Anfang April sind wir immer auf Boracay“, sagt Negle.

Lockdown auf den Philippinen

Vor drei Wochen will Negle für zwei Tage sein Inselparadies in Richtung Cagayan de Oro verlassen. „Ein Geschäftstermin. Ich packte nur das Wichtigste in einen kleinen Kabinentrolley, dazu meine Herztabletten.“ Er verabschiedet sich von Mary Joy und macht sich auf den Weg.

Doch während Negle reist, verbreitet sich das Coronavirus mit ungebremster Heftigkeit. Die Verantwortlichen in dem Staat mit seinen 7000 Inseln verlieren jedwede Leichtigkeit und reagieren mit radikaler Abschottung. Lockdown auf jeder Insel. Alle Menschen müssen in häusliche Quarantäne, sie dürfen nur zum Einkaufen raus. Negle sitzt fest. Inlandsflüge werden gestrichen, alle Flugzeuge bleiben am Boden.

Seine Frau sieht er nur über Whatsapp-Video

Negle wird nervös und improvisiert, kauft sich ein Ticket für die letzte Fähre, die von Cagayan de Oro in Richtung Norden nach Jagna auf Bohol ablegen soll. Von dort will sich Negle über Land und mit weiteren Fähren nach Boracay durchschlagen. Der Plan zerschlägt sich, weil auch der Fährverkehr eingestellt wird. Hans Negle lebt in Klausur im Hotel.

„Mary Joy kann ich nur abends über Whatsapp-Video sehen, in unserem schönen Haus im Sonnenuntergang. Und ich sitze in dieser hässlichen Stadt, in der alles geschlossen ist.“ Für einen Kaffee muss Negle 20 Minuten bis zu McDonald’s laufen. Morgens gibt’s zwei Gummi-Brötchen und eine Banane, den Rest des Tages Fast Food. Kochen ist nicht.

Dutertes Maßnahmen werden härter

Je mehr Fälle von Covid-19 bekannt werden, desto härter werden die Maßnahmen, die der für sein kompromissloses und ruppiges Vorgehen bekannte philippinische Präsident Rodrigo Duterte erlässt.

„Die Leute sitzen zu Hause und verdienen nichts, können sich kaum Lebensmittel leisten. Es gab Demonstrationen. Duterte kündigte an, auf die Demonstranten schießen zu lassen. Ich schätze Dutertes Vorgehen gegen Drogenhandel und Korruption – aber das geht zu weit", sagt Negle.

Für ihn wird der Lebensalltag im Hotelzimmerchen immer schwerer. „Jeden Tag wird hier drei- bis viermal meine Temperatur gemessen, etwa beim Betreten des Supermarktes und zurück im Hotel. Ständiges Desinfizieren der Hände und Schuhe ist Pflicht.“ Negle ist zu allem entschlossen, um aus Cagayan wegzukommen. Zurück ins Paradies nach Boracay. Zurück zu Mary Joy.

Mit dem Airtaxi zurück zu Mary Joy?

Negle sucht im Hafen von Cagayan einen Fischer, der ihn übersetzt – keine Chance. Er registriert sich bei der Deutschen Botschaft in Manila für einen Rückholflug. „Da waren alle nett und hilfsbereit. Alle dort sind überaus bemüht. Aber sie scheitern auch an den uneinsichtigen Behörden in Manila.“

Mittagessen in Cagayan: In der Regel Fast Food, selten Garnelen.

Foto: Hans Negle

Negle versucht schließlich, einen Privatflug für sich zu organisieren. Einmal Cagayan–Boracay mit dem Airtaxi für horrende 4000 Euro. „Mir egal. Ich will nur hier raus“, sagt Negle. Er will die lokalen Behörden überzeugen, nur diesen einen Flug möglich zu machen. Er, nicht infiziert, alleine im Flugzeug bis Boracay, vom dortigen Flughafen alleine im Privatboot bis zum heimischen Strand und dann nur noch fünf Minuten zu Fuß bis zum Haus.

Im Krankenhaus von Cagayan lässt sich Negle bestätigen, dass er ohne Corona-Symptome, aber herzkrank ist und seine speziellen Herztabletten braucht, die in seinem Haus auf Boracay lagern. „Ja gut, so herzkrank bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe etwas dramatisiert. Damit mir überhaupt jemand zuhört.“ Einen Test auf Covid-19 gibt es für ihn nicht – den bekommen nur Patienten mit Symptomen. „Die Krankenhäuser hier sind furchtbar. Man liegt Bett an Bett, nur durch Vorhänge getrennt.“

Negle bekommt seinen Befund. Hoffnung keimt, als der Pilot des Airtaxi damit tatsächlich die Starterlaubnis erhält. Doch der Bürgermeister von Boracay verweigert die Landeerlaubnis. Er wolle seine Insel schützen, lässt er ausrichten.

Die letzte Chance ist eine ewig lange Odyssee

Alle Optionen ausgespielt. Hans Negle bleibt nur die Hoffnung, dass die Bundesregierung ihn raushaut. Tatsächlich organisiert das Auswärtige Amt am 7. April einen Rückholflug, der auch über Boracay gehen soll. Aber eben nicht über Cagayan de Oro.

„Ich habe angefragt, ob die eventuell die Maschine hier zwischenlanden lassen. Aber nur wegen einem deutschen Touristen?“ Schließlich kommt die Absage des AA. „Ich sei auf mich alleine gestellt, sagten sie. Sie wünschten mir Glück.“ Negle hegt keinen Groll. „Auch wenn ich immer noch nicht gerettet worden bin, gilt meine ausdrückliche Anerkennung den Mitarbeitern vom Auswärtigen Amt und der Botschaft in Manila: Sie alle machen einen tollen Job.“

Seine Frau Mary Joy lässt den Rückholflug ebenfalls sausen. Sie will ihren Hans nicht im Stich lassen. Der setzt nun erneut alles auf eine Karte. Nachdem angekündigt wurde, dass ab dem 15. April Inlandsflüge wieder möglich sein sollen, bucht Hans Negle auf der ersten Maschine nach Boracay ein Ticket, dann noch für den 17. April zwei Tickets für ihn und Mary Joy nach Manila, von dort weiter nach Singapur, Warschau und Hamburg – eine Odyssee als letzte Chance, um in den nächsten Wochen der ausweglosen Situation in Cagayan de Oro doch noch zu entkommen.

Kein Happy End: Corona-Gefängnis auf den Philippinen

Doch diese Geschichte ist eine ohne Happy End. Einen Tag nach Negles Buchung werden die Quarantänemaßnahmen doch wieder verlängert und die Flüge gestrichen. Und so bleibt Hans Negle derzeit nichts anderes übrig, als in seinem Hotelzimmer zu sitzen und sich mit Fluganbietern herumzuschlagen, die ihm Hunderte von Euro nicht zurückerstatten wollen, die er nun schon in seine misslungene Flucht aus der Corona-Isolation investiert hat.

Seine Frau, das Paradies auf Boracay und das Haus in Nahe sind unerreichbar. „Zu Hause in Nahe, da beginnt der Tag immer mit frischen Mohnbrötchen vom Landbäcker und der Printausgabe des Hamburger Abendblattes“, sagt Hans Negle.

In Cagayan de Oro mit Gummi-Brötchen und abendblatt.de – immerhin