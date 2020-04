Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit.





Die Stadt sei „berühmt durch ihre Würste und Universität“, urteilt Heinrich Heine zu Beginn seiner „Harzreise“ und lästert über die Bewohner, sie ließen sich allgemein kategorisieren in „Studenten, Professoren, Philister und Vieh“ – der Viehstand sei der bedeutendste. Tatsächlich galt zu Heines Zeiten die hiesige Universität, obschon erst 1737 gegründet, als die Alma Mater Deutschlands schlechthin.

Die Universität sorgte im Jahr 1903 für den Zuzug eines seltsamen Ehepaares. Der Mann erhielt eine Berufung auf den Lehrstuhl für orientalische Sprachen. Zusammen mit ihm bezog seine Frau ein Haus am Hainberg, hoch über den Dächern der Stadt. Was wie eine professorale Idylle aussah, entpuppte sich den biederen Bürgern der Universitätsstadt als äußerst ungewöhnliche Beziehung, über die bald rund um den Gänseliesel-Brunnen allerlei Gerüchte kursierten.

Die Dame des Hauses mied das lokale Gesellschaftsleben und reiste stattdessen fast jedes Jahr mehrere Monate gattenlos im Ausland umher. Man sagte ihr Liebschaften mit Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke und anderen Prominenten nach. Dass ihre Haushälterin gleichzeitig Geliebte ihres Ehemannes war und ein dieser Liaison entwachsenes Kind mit im gemeinsamen Haushalt lebte, verwirrte die Mitbürger ebenso wie die Tatsache, dass die mit Sigmund Freud eng befreundete Professorenfrau selbst psychoanalytische Therapien durchführte. Bis zu zehn Therapiestunden gab sie täglich. Sigmund Freud kommentierte dieses Pensum als „schlecht verhüllten Selbstmordversuch“.

Zur Psychoanalyse kam sie erst als Mittfünfzigerin. Geboren wurde sie in St. Petersburg. Die Generalstochter wuchs wohlbehütet in der großzügigen väterlichen Dienstwohnung vis-á-vis des Winterpalais auf. Der Konfirmationspastor Henri Gillot, 42-jähriger Familienvater, war gleichermaßen geistvollen wie schönen Siebzehnjährigen so hingerissen, dass er ihr einen Heiratsantrag machte. Die Angebetete entzog sich durch lange Reisen, doch ihr erster Roman „Der Kampf um Gott“ erschien unter dem Pseudonym „Henri Lou“ – eine Zusammensetzung ihres eigenen Vornamens mit dem des Verehrers. Der Verzicht auf mögliche Beziehungen und gleichzeitig spekulative Fantasien bezüglich der nicht ausgelebten Bindung war ein Automatismus, der zeitlebens ihre Liebesverhältnisse beeinflusste. Das reizte viele Männer – und ärgerte sie auch: „Dieses dürre schmutzige übelriechende Äffchen, mit ihren falschen Brüsten! Ein Verhängnis!“, keifte Friedrich Nietzsche mit wenig philosophischer Gelassenheit, nachdem ihn die Bindungsunwillige nach kurzer, aber enger Freundschaft verließ. Einige Jahre später heiratete sie den Orientalisten, die Trauung vollzog ausgerechnet Henri Gillot. Trotz intensiver Liebesaffären, vor allem mit dem 15 Jahre jüngeren Rilke, blieb sie mit ihrem Gatten bis zu dessen Tod verheiratet. Die letzten Jahre verbrachte sie einsam in der Universitätsstadt: „Hier bleibt alles, wie es war... hier will ich selber zu Ende gehen.“ Sie starb am 5. Februar 1937. Einige Tage danach rollten Gestapowagen über die Herzberger Landstraße bis zu ihrem Haus. Die umfangreiche Bibliothek der suspekten Verstorbenen, die „jüdische Wissenschaft“ praktiziert hatte, wurde beschlagnahmt.





Wie heißt die ungewöhnliche Frau? Und wie heißt die Universitätsstadt, auf dessen Friedhof ihre Urne unter einem Grabstein liegt, auf dem nur der Name ihres Gatten steht?

Die Antwort steht morgen im Abendblatt. In der Dienstagausgabe suchten wir nach einem bekannten Komponisten aus dem Norden. Es ist Jean Sibelius. Seine vaterländische Tondichtung wurde in Helsinki uraufgeführt.