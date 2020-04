Kreis Segeberg. Die Landesregierung hat die Erlasse und Verordnungen zur Coronakrise reduziert und präzisiert, um mehr Transparenz für den Bürger zu schaffen. Für ganz Schleswig-Holstein gilt nun eine Verordnung. Alle Beschränkungen für das öffentliche Leben sind darin zusammengefasst. Das erleichtert auch den Ordnungsbehörden und der Polizei die Überwachung. Der Kreis Segeberg hat am Freitag seine ergänzende Allgemeinverfügung angepasst. Sie regelt wie bisher auch schon im Wesentlichen Fragen von Betretungsverboten für Kitas, Schulen, Einrichtungen der Daseinsvorsorge, insbesondere der Krankenhäuser und Altenpflege. Die bereits verschärften Besuchsverbote der vergangenen Tage wurden nun erweitert. Demnach sind auch künftig Neuaufnahmen in Pflegeheimen möglich, allerdings erst nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Hierfür müssen die Einrichtungen Voraussetzungen schaffen oder Ausweicheinrichtungen nutzen.

„In stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe leben besonders schutzbedürftige Personen, da sie durch Alter oder Vorerkrankungen einem besonderen Risiko durch das neuartige Coronavirus ausgesetzt sind“, sagt Landrat Jan Peter Schröder. Die umfassende Einschränkung von Kontakten solle das Risiko einer Ansteckung verhindern und Menschenleben retten.

Ebenfalls neu ist eine Regelung für Frühförderstellen. Da die Übertragungsgefahr von Covid-19 in interdisziplinären oder heilpädagogischen Frühförderstellen besonders hoch ist, ist das Betreten dieser Einrichtungen ab sofort für alle Nutzer verboten. Mobile Angebote oder Therapiemaßnahmen der Frühförderung müssen eingestellt werden. Ausgenommen sind medizinisch dringend notwendige Behandlungen. Auch Betreuungsgruppen als Angebote zur Unterstützung im Alltag müssen schließen. Nutzern ist die Teilnahme untersagt.

Zehn neue Corona-Fälle im Kreis Segeberg

143 Infizierte Im Kreis Segeberg gab es am Wochenende zehn weitere bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl aller bisher Infizierten steigt damit auf 143. Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 349 Personen in Quarantäne. 458 Personen sind bereits wieder aus dieser entlassen. Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 57 Menschen.

Blut spenden Das DRK Kaltenkirchen verlegt den Blutspendetermin am Ostersonnabend, 11. April, von der Feuerwache in die Gemeinschaftsschule Am Marschweg. Von 10.30 bis 14.30 Uhr ist das Spenden möglich. Spender müssen sich vorher unter www.blutspende.de und unter Eingabe der Postleitzahl 24568 einen Termin holen.

Lokale Firmen stützen Um die Wirtschaft der Region zu stützen und den Menschen im Kreis Segeberg weiterhin eine gute Versorgung zu gewährleisten, hat die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) jetzt eine neue Internetseite veröffentlicht. Unter www.segeberg-handelt.de können Unternehmen ihre Angebote kostenfrei präsentieren.

Verbraucherberatung Die Verbraucherzentrale bietet über die Online-Kontaktformulare, unter 0431/590 99 40 oder per E-Mail an info@vzsh.de ihre Beratung an. Unter www.verbraucherzentrale.sh gibt es auch täglich Infos zu den Folgen der Coronapandemie für Verbraucher.

Hilfe für Familien Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Kreis sind unter folgenden Nummern zu erreichen: Familienbüro Bornhöved: 04323/ 80 54 47 11, Familienbüro Bad Bramstedt: 04192/201 28 87, Haus der Sozialen Beratung Kaltenkirchen: 04191/ 909 04 44, Haus der Sozialen Beratung Henstedt-Ulzburg: 04193/96 64 50, Begegnungs- und Beratungszentrum Bad Segeberg: 04551/95 51 02. Bei schweren Krisen oder Hinweisen auf Gewalt ist das Kinderschutz-Zentrum Ostholstein-Segeberg ebenfalls weiterhin unter 04551/888 88 erreichbar

Webinare für Unternehmen in der Coronakrise

Arbeiten im Homeoffice oder in virtuellen Teams, Arbeitsrecht in der Coronakrise, Führen auf Distanz oder Klarheit und Stabilität in Krisenzeiten – um Unternehmen und Beschäftigten Hilfestellungen in der Coronakrise zu geben, hat die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein kurzfristig fünf neue Kompaktwebinare zum Onlinelernen in ihr Angebot aufgenommen. Die kurzen Webinare, die in einer Anbietergemeinschaft zusammen mit der DIHK-Bildungs-GmbH live über das Internet umgesetzt werden, dauern zwischen 60 und 90 Minuten. Unter Leitung von erfahrenen Onlinetrainern besteht zudem die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Teilnehmenden aus dem ganzen Bundesgebiet. Informationen zu den Webinaren (jeweils 98 Euro) unter www.wak-sh.de/webinare.