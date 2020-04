Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg gibt es 14 weitere bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl steigt auf 133. acht Personen handelt es sich um Kontaktpersonen zu einem bestätigten Fall, bei sechs Personen ist die Infektionsquelle unbekannt. Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 373 Personen in Quarantäne. Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 43 Menschen. 1448 Fälle wurden seit Beginn der Epidemie in Schleswig-Holstein gemeldet (+ 105 zu Donnerstag). 145 Personen sind in klinischer Behandlung (+14). 15 Todesfälle (+3) aufgrund der Infektion sind zu beklagen.

Plaudern tut gut Die Kirchengemeinde Tangstedt bietet jetzt ein „Klönschnack-Telefon“ an. „Da gerade ältere Menschen nicht oder nur eingeschränkt digital vernetzt sind, haben wir uns gedacht, dass das gute alte Telefon eine Möglichkeit der Kommunikation miteinander sein könnte“, sagt Maren Fuehr von der Gemeinde. Klönschnack gibt es ab sofort immer dienstags, 15.00-19.00, und freitags, 16.00-18.00, unter Telefon 04109/25 03 18.

Kurzarbeit Die Agentur für Arbeit Elmshorn beantwortet die Fragen von Arbeitgebern zum Kurzarbeitergeld unter 0800/455 55 20 (Mo-Fr, 8.00-18.00). Über diese zentrale Rufnummer werden direkt die lokalen Ansprechpartner des Arbeitgeber-Service erreicht. Durch technische und personelle Verstärkungen ist die Erreichbarkeit sehr gut geworden. Anrufende sollten auch die Randzeiten ab 8 Uhr und nach 16 Uhr nutzen.

Bescheide zurückziehen Dennis Schröder, Fraktionschef der FDP in Bad Bramstedt, fordert Bürgermeisterin Verena Jeske auf, die Beitragsbescheide für den Straßenausbau des Landwegs und der Bimöhler Straße zurückzuziehen. Die Geschäftsinhaber hätten bereits beim Ausbau fiel Geld verloren, nun durch die Corona-Schließung. Außerdem soll Jeske prüfen, ob Stundungen der Rechnungen der Stadtentwässerung und Stadtwerke sowie der Tourismusabgabe möglich sind.