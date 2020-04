Das Karrieretriebwerk namens Corona-Virus

Kreis Segeberg. Weil sportliche Betätigung in coronavernebelten Arenen und Hallen bis auf Weiteres untersagt ist und man ja nicht weiß, wann dieses Verbot wieder aufgehoben wird, müssen Hamburger Sport-Abiturienten anstelle ihrer praktischen Prüfung optional eine fünfstündige Biologie-Klausur schreiben. Ich plädiere dafür, dass im Gegenzug die Bio-Lehrerinnen und -Lehrer eine 4 x 400-Meter-Staffel unter 4:30 Minuten laufen. Mit drei Wochen Vorbereitungsfrist, mehr Zeit bekommen die Klausur-Kandidaten nämlich auch nicht.

Wie gut, wenn man diese Phase der Ungewissheit zwischen Schulabschluss und beruflichem Einstieg hinter sich hat. So toll es auch ist, jung, hoffentlich gesund und demnächst mit der Schule fertig zu sein: Die meisten Schulabgänger tappen ja bezüglich ihrer Zukunft noch total im Dunkeln. Und wissen nur: So, wie es bisher immer war (im Idealfall, zugegeben) – zu Hause ein warmes Nest, Schule lief routiniert –, so läuft es nicht weiter. Normalerweise konnte man als altersweiser Greis (aus der Perspektive des juvenilen Springinsfeld betrachtet) dann tröstend anmerken, es würde schon alles werden. Feiere erst mal tüchtig beim Abi-Ball, danach kommt eine Weile „Work & Travel“ oder – in der Luxusvariante – eine elternfinanzierte Weltreise, bevor du dich in irgendeiner angesagten Party-Metropole auf ein Bachelorstudium mit putzigem Titel wie „Berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext“ einlässt, um bei deinen ehemals Erziehungsberechtigten ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen.

Aber heute ist Corona. Alles ist anders, merke ich, als ich meinen Freund Manfred anrufe. Der ackert im Garten, da will ich nicht stören. Sonst kommt er sofort rein, latscht gedankenverloren mit schlammigen Gartengaloschen über den Teppich und kriegt Ärger mit seiner Gattin. Also spreche ich eine Weile mit ihrem Sohn David, der mir auch die Sache mit dem Sportabitur wehklagt. Es betrifft ihn selbst. „Es wird schon werden“, tröste ich reflexhaft, „Feiere erst mal tüchtig beim Abi-Ball…“ „Welcher Abi-Ball?“, kommt es entnervt zurück. Ach ja, schon klar – fällt ja auch aus wegen Corona. Die geplanten sechs Monate in Australien kann David aus gleichem Grunde ebenfalls vergessen. Ich versuche, ihn aufzuheitern. „Die Reise holst du nach. Vielleicht in einem Urlaubssemester. Überhaupt, beim Studium kannst du es doch beschaulich angehen. Von wegen Orientierungsphase und so.“ „Nichts da“, erfolgt Davids ungewohnt energische Widerrede, „ich fange an, so schnell es geht! Und zieh das Studium voll durch.“

Erstaunlich. David ist ein hochsympathischer Bursche, zeigte sich in Sachen Fleißarbeit und zielstrebiger Karriereplanung bislang jedoch als eher unauffällig. Wieso also jetzt – ? „Ich hänge seit Wochen zu Hause mit meinen Eltern rum“, bricht es aus ihm hervor. „Die kochen mein Essen, putzen um mich herum, und abends spielen wir gemeinsam Brettspiele. Wäre ich noch zehn, fände ich das wohl okay. Aber jetzt… ich will mein eigenes Leben! SOFORT!“

Also, manchmal… ist ein bisschen Quarantäne gar nicht so schlecht.