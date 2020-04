Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die wöchentliche Gymnastikstunde im Sportverein ebenfalls, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich vorerst auch nicht mehr treffen.

Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s – und viel Spaß beim Rätseln!

Der Schweizer Kunsthistoriker Jacob Burckhardt (1818–1897) gewann von der Stadt den Eindruck, „als hätten Kinder Theaterdekorationen vierten Ranges schräg und quer auf Felsen hingestellt“. Heinrich Heine urteilte kurz und vernichtend: „Diese Stadt ist hässlich über alle Maßen.“ Heute trägt gerade die chaotische Unübersichtlichkeit des Altstadtviertels viel zum Charme der Hafenstadt bei. In den verwinkelten Gassen zwischen Piazza Principe, Piazza Portello, Piazza Dante und dem Hafen verirrt sich der Ortsfremde schnell. Überblick gewinnt, wer per Aufzug oder Zahnradbahn auf einen der Hügel oberhalb der Altstadt fährt. Aus dem Häusermeer ragen, Navigationshilfen gleich, die Kirchtürme – allen voran der Turm von San Lorenzo, Kathedrale und größter Kirchenbau der Stadt.

In einer dieser Kirchen spielte 1793 ein achtjähriger Junge anlässlich des Gottesdienstes einige Stücke auf der Violine. Jahrelang trat er nun allwöchentlich in der Kirche auf. Der stete Zwang, ständig neue Stücke einzuüben, erwies sich als gute Schule, auch wenn es den Jungen derart ermüdete, dass er als Erwachsener die Geige nur noch für eine Probe, ein Konzert oder zum Stimmen in die Hand nahm. Der Junge übertraf bald alle in der Stadt verfügbaren Lehrmeister. Innerhalb weniger Jahre veränderte er die bis dahin eindeutig von der Oper dominierte Musikkultur seines Landes.

Mit Kreativität und bis dahin nie erlebter Technik sorgte er bei seinen Auftritten für Furore. Absichtlich ließ er Saiten reißen, um eigens dafür komponierte Stücke virtuos auf zwei oder gar nur einer Saite zu beenden. Täuschend echt imitierte er mit der Geige Blasinstrumente oder Tierstimmen. Als er einmal eine befreundete, beim Publikum jedoch unbeliebte und deshalb ausgebuhte Sängerin begleitete, kam es zum Eklat: „Ich widme dies den Zuhörern!“, rief der erzürnte Geiger und entlockte seinem Instrument inbrünstige Eselrufe. Ihn selbst liebte das Publikum in ganz Europa – vor allem die Damen, die bei seinen Konzerten manches Mal in Ohnmacht fielen. Sein Aussehen – hagere Gestalt, bleiches Gesicht, umrahmt von wirrer, stets ungekämmter schwarzer Lockenpracht – erschien wie die verkörperte Leidenschaft, und man sagte ihm eine Menge Affären nach. Kein Geringerer als Stendhal kolportierte, er habe das Violinenspiel nicht „in acht Jahren Studium am Konservatorium, sondern aufgrund einer amourösen Mesaventüre gelernt, wegen der er ins Gefängnis geworfen wurde, wo er viele Jahre verbringen musste“. Nicht wenige Zeitgenossen nahmen diese Lügengeschichte für bare Münze.

Zwei Eigenschaften wiesen den Geiger als typischen Sohn seiner Heimatstadt aus: Er reiste viel und war ein guter Kaufmann. Als er sich 1829 bis 1831 in Deutschland aufhielt, gab er in diesem Zeitraum etwa 100 Konzerte in 40 Städten – in Anbetracht der damaligen Verkehrsmittel eine beachtliche Leistung. Und die noch erhaltene Korrespondenz des Künstlers hat nicht etwa überwiegend musikalische Aspekte zum Thema, sondern beschäftigt sich in erster Linie mit den Finanzen.





Wer ist dieser Begründer des Virtuosentums, Vorreiter heutiger „Megastars“? Und wie heißt die Hafenstadt? Die Lösung steht morgen im Abendblatt. Gestern wollten wir wissen, wie der sächsische Herzog hieß, der in seiner „Freizeit“ so gern Vögel fing. Es war Heinrich I. Die Stadt mit den vielen Fachwerkbauten ist Quedlinburg.