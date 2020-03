Pronstorf/Bad Segeberg. Ganz so gewaltig wie im Jahr 1595, als zur Brautschau von König Christian IV. rund um den Kalkberg und die Siegesburg 700 Pferde und deren Reiter unterzubringen waren, wird es am 11. März 2026 in Bad Segeberg ganz sicherlich nicht zugehen. „Wir sind froh, wenn wir 70 Pferde auf die Beine bekommen“, sagt Manfred Quaatz, Vorsitzender der Bad Segeberger Volkshochschule und Mitglied im Arbeitskreis „Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau“.

Für diesen runden Geburtstag will sich der Arbeitskreis gründlich ins Zeug legen. Vor Kurzem – noch bevor das Coronaviris das öffentliche Leben auch im Kreis Segeberg lahmgelegt hat – wurde auf Gut Pronstorf erst einmal der 494. Geburtstag von Heinrich Rantzau, der von 1526 bis 1598 lebte, begangen. Rantzau war Statthalter dreier dänischer Könige in Schleswig-Holstein, Diplomat, Ritter, Friedenspolitiker, Gelehrter, Autor und Bauherr. Kurzum: Heinrich Rantzau gilt als einer der großen Adligen seiner Zeit, und er ist sicherlich mit Abstand der bedeutendste Segeberger aller Zeiten!

Rantzau-Obelisk und -Kapelle besser präsentieren

Hausherr Hans-Caspar Graf zu Rantzau begrüßte „zum 494. meines zehnfachen Urgroßvaters“ zahlreiche Gäste. Sie waren sich einig, dass die 100-jährige Wiederkehr der Volksabstimmung zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein von 1920 genutzt werden solle, um von nationalen Identitäten weiter zu gelangen zu einem friedlichen Europa.

Mit Blick auf die geplante Jubiläumssause im Jahr 2026 ist eins sicher: Es liegt noch viel Arbeit vor dem Arbeitskreis. Der Rantzau-Obelisk und die Rantzau-Kapelle in Bad Segeberg könnten besser präsentiert werden, die Stadt selbst habe Rantzau längst nicht jenen Platz zugewiesen, der ihm zukomme. Ohne Heinrich Rantzau, so ist man sich ebenfalls einig, wäre Segeberg noch heute ein kleines, unbedeutendes Dorf am See.

Bis zum 500. Geburtstag in sechs Jahren will die Arbeitsstelle deshalb noch einiges über Rantzau ausgraben. Bereits jetzt hat man für die Stadtbibliothek mehrere dicke Folianten mit Dokumenten und Zeitzeugnissen geschaffen. Neuestes Projekt des Arbeitskreises: Man sammelt Spenden, um einen Doktoranden zu unterstützen, der dann rechtzeitig zum 500. Geburtstag seine Doktorarbeit zum Thema Rantzau präsentieren soll – ein richtig großer Bahnhof für einen wirklich alten Herrn.