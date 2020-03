Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die wöchentliche Gymnastikstunde im Sportverein ebenfalls, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich vorerst auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir suchen jeden Tag den Namen einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s – und viel Spaß beim Rätseln!



Dunkle Holzverschläge säumen die verschneiten Wege des kunstvoll angelegten Parks. Durch die Fugen der roh gezimmerten Bretter fällt der Blick auf die gefrorene Grazie marmorner Skulpturen, die unter ihren sargähnlichen Kälteschutzhüllen dem Frühling entgegendämmern. Das Ende des Parks begrenzt eine 320 Meter breite Schlossfassade, deren leuchtendes Türkis sogar den Schnee überstrahlt.

Der Park galt als liebstes Refugium einer früheren Schlossherrin, die ihn im 18. Jahrhundert nach dem Vorbild englischer Gärten anlegen ließ. Auswahl an Schlössern hatte die Gebieterin eines riesigen Reiches durchaus genug. Ein anderes in der Region gelegenes Prachtschloss mied sie jedoch wegen der dort vorhandenen zahlreichen Wasserfontänen. „Ich hasse Springbrunnen“, schrieb sie Voltaire, mit dem sie in engem Briefkontakt stand.

Im direkten Umgang mit anderen vermied sie allerdings jegliche Emotionsausbrüche mit Hilfe eines ebenso simplen wie wirksamen Tricks: Selbst in Momenten höchsten Zornes trank sie zunächst ein Glas eiskaltes Wasser, bevor sie etwas sagte. Tatsächlich erlebte man sie kaum jemals unbeherrscht. „Sie hat keine andere wahre Leidenschaft als jene zu herrschen und diese Herrschaft sich zu bewahren“, urteilte ihr Zeitgenosse und große Bewunderer Giacomo Casanova, seinerseits Experte für Leidenschaften.

Die Schlossherrin, als geborene Prinzessin von Anhalt-Zerbst und Generalstochter früh an das Erteilen von Befehlen gewöhnt, setzte ihre Vorstellungen durch, auch wenn sie landläufiger Sitte widersprachen. Nach ihrer Anweisung wurden im Schlosspark zwei Badehäuser errichtet, in denen sie oft in ein Bassin mit kühlem Wasser stieg. Als sie ihre Schwiegertochter zum gemeinsamen Bad einlud, fiel diese in der sicheren Annahme, den Hautkontakt mit kaltem Wasser nicht zu überleben, vorsorglich in Ohnmacht – sehr zur Erheiterung der Schwiegermutter.

Um das mächtige Schloss herum entstand eine Ortschaft. Die Anlage überlebte ihre früheren Gebieter und einige erhebliche Katastrophen. Die Frontlinie eines Weltkriegs verlief nur wenige Hundert Meter vom Schloss entfernt. Geschosse bohrten sich in Marmor, Soldaten hausten in Prunkgemächern. Und vor dem Abzug plünderten die Besetzer das Anwesen so gründlich, dass noch heute etliches Inventar als verschollen gilt. Vor allem die verschwundenen Schätze des berühmten „Bernsteinzimmers“ sind regelmäßig Spekulationsobjekt von Abenteurern und seriösen Wissenschaftlern.



Wie hieß die „Herrin der Zimmer“, und wie heißt der Ort um das Schloss herum?

Die Antwort steht morgen im Abendblatt. Der Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts, nach dem wir in der Montagausgabe fragten, ist Otto von Guericke.