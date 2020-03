Bad Bramstedt. In normalen Zeiten kümmern sich die mehr als 1000 Mitarbeiter des Klinikums Bad Bramstedt um Patienten mit Arthrose, rheumatischen Entzündungen und anderen Erkrankungen des Bewegungsapparats. Doch auch in dem Fachkrankenhaus mit angeschlossener Reha-Abteilung ist in Zeiten des Coronavirus nichts mehr normal. Das Klinikum macht 160 Betten frei, um die Akutkrankenhäuser in der Region zu entlasten.

Während sich Ärzte, Schwester und Pfleger in der Paracelsus-Klinik, dem Allgemeinen Krankenhaus in Bad Segeberg und anderen Kliniken auf die befürchtete große Zahl von Coronapatienten konzentrieren können, übernimmt Bad Bramstedt Menschen mit anderen Krankheiten – von der Blinddarmentzündung über Gallensteine bis zur Nachsorge eines akuten Herzinfarkts. „Die Welle kommt voraussichtlich in wenigen Tagen“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter. Dann werden vermutlich die Rettungswagen kolonnenweise mit Patienten nach Bad Bramstedt fahren. Auch die zehn Plätze in der Intensivstation stehen dann zur Verfügung.

Schwester Nicole näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen.

Foto: Wolfgang Klietz

Wären die Zeiten normal, würde das Klinikum rund 750 Patienten behandeln. Jetzt sind es nur noch 450, doch die Zahl wird mit der „Welle“ wieder deutlich steigen. Im Klinikum entstehen freie Kapazitäten, weil die Reha-Abteilung nach einer Anordnung des Kieler Gesundheitsministeriums vom 12. März keine neuen Patienten mehr aufnehmen darf. Die letzten Reha-Patienten, die das Klinikum bald verlassen werden, haben sich den Aufenthalt vermutlich anders vorgestellt: Besuche sind strikt verboten, Ausflüge in den Ort ebenfalls. Die Cafés und fast alle Geschäfte sind geschlossen. Weitere Akutbetten sind frei, weil alle Operationen abgesagt worden, die nicht sofort erforderlich sind. „Wer sich erst in einem halben Jahr operieren lassen kann, kommt eben später“, sagt Ritter. „Im Moment haben wir Leerstand.“ Doch das wird sich schnell ändern.

Das Land hat den Krankenhausalarmplan aktiviert und in dieser Woche außer dem Klinikum weitere 14 Reha-Kliniken als Entlastungskrankenhäuser definiert. „Damit stehen ab sofort mehr als 600 Betten in diesen Entlastungskrankenhäusern zur Verfügung“, sagt Christian Kohl, Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Darüber hinaus können weitere große Bettenkontingente in Reha-Kliniken kurzfristig für die Versorgung nutzbar gemacht werden.“ Auch die Akut-Kliniken müssen alle verschiebbaren Operationen stoppen.

Was passiert in dem Klinikum, wenn es nach dem Alarmplan des Landes seine Funktion als Entlastungskrankenhaus übernimmt und plötzlich der Ernstfall eintritt? „Das komplette Personal ist jetzt schon da“, sagt Ritter. Urlaub wird nur noch in Ausnahmefällen genehmigt, und auch nur dann, wenn der Arzt oder die Schwester kurzfristig in die Klinik zurückkehren kann. Das Klinikum wird die bestehenden Pflegeteams teilen, um mehr Patienten versorgen zu können. Ergo- und Physiotherapeuten unterstützen sie dabei. Sämtliche Ärzte werden bereitstehen. Das Klinikum kann die Fachrichtungen Innere Medizin, Chirurgie und Geriatrie abdecken, Gynäkologie, Dermatologie und andere Spezialisierungen jedoch nicht. Die zehn Intensivbetten des Klinikums werden mit zusätzlichen Geräten ausgestattet. Langzeitbeatmungen werden dort jedoch nicht möglich sein.

„Durchseuchung“ der Kliniken soll verhindert werden

Im Krisenstab der Stadt Bramstedt hat Ritters Kollege Marcus Baer von der benachbarten Schön-Klinik Unterstützung angeboten. Die psychosomatische Fachklinik wird für den Einsatz im Klinikum medizinisches Fachpersonal bereithalten und notfalls ebenfalls Patienten aus Akutkliniken aufnehmen, kündigte die Sprecherin des Schön-Konzerns, Astrid Reining an, Die Reha-Abteilung der Schön-Klinik nimmt ebenfalls keine neuen Patienten mehr auf.

Mit der Konzentration auf Coronaerkrankte und die Verlegung anderer Patienten in Entlastungskrankenhäusern will das Land auch verhindern, dass sich Menschen mit dem Virus anstecken, die ohnehin gesundheitlich geschwächt sind. Außerdem soll so eine „Durchseuchung“ aller Krankenhäuser verhindert werden, sagt Ritter. Sorgen bereiten ihm jedoch Lieferprobleme: Es fehlen Handschuhe, Schutzmasken und -kittel. Auf der Intensivstation nähen Schwestern Masken, falls die reguläre Schutzausrüstung ausgeht. Schwester Nicole setzt auf Baumwolle, die man nach Gebrauch in den Kochwaschgang geben kann. Ritter geht davon aus, dass nach dem Ende der Pandemie die Vorratshaltung im Gesundheitswesen grundsätzlich auf dem Prüfstand stehen wird. Auch die finanzielle Situation des Klinikums ist schwierig. Vor Kurzem musste Ritter mit Banken verhandeln, um Liquiditätsprobleme wegen der vorübergehenden Leerstände zu überbrücken. „Das geht allen Krankenhäusern so“, sagt er.

Bislang haben das Klinikum und die Schön-Klinik keinen einzigen Corona-Fall verzeichnet – weder bei Mitarbeitern noch bei Patienten. Wann im Klinikum wieder normaler Betrieb herrschen wird, ist kaum absehbar. „Vielleicht ab September oder Oktober“, sagt Ritter. Sicher ist er jedoch, dass die Lage in Deutschland nicht eskalieren wird wie in Italien: „Wir sind besser vorbereitet.“