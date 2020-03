Neumünster/Bad Segeberg. Etwa 20.000 Euro kostete allein eine Armbanduhr des sächsischen Traditionsherstellers A. Lange & Söhne, die dem Angeklagten kurz vor Heiligabend 2018 in Bad Segeberg in die Hände fiel. Jetzt verurteilte ein Schöffengericht in Neumünster den 25-jährigen Albaner wegen gemeinschaftlichen Einbruchsdiebstahls in zwei Fällen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Der nicht vorbestrafte Albaner, der die beiden Einbrüche mit einem Landsmann begangen hatte, legte zu Prozessbeginn ein Geständnis ab – bei erdrückender Beweislage: Bei ihm hatte die Polizei später eine Joop-Damenarmbanduhr sichergestellt, die aus einem Haus in Hitzhusen bei Bad Bramstedt stammte. Dort hatte der Angeklagte im September 2018 Schmuck im Wert von 9000 Euro gestohlen.

Bis auf die Joop-Uhr blieb der Besitz des betroffenen Rentnerpaares verschwunden. Seitdem vermisst die Ehefrau vor allem antike Erinnerungsstücke aus dem Besitz ihrer Mutter und Großmutter. „Wut und Ärger“ erfasste die 65-Jährige, als sie nach dem Öffnen der Haustür auf das Chaos stieß: Die Terrassentür aufgebrochen, alle Räume vom Dach bis zum Keller durchwühlt, die Schubladen herausgezogen. In der Küche fehlte die kostbare Espressomaschine. Auch die Fotoausrüstung des Mannes war weg. „Man ist furchtbar geschockt“, erinnert sich der Zeuge (68) vor Gericht. Teuer und langwierig sei der Einbau aufwendiger Sicherheitstechnik durch eine Spezialfirma gewesen. „Anderthalb Jahre waren wir relativ traumatisiert.“

Die ganze Nachbarschaft achte seitdem auf fremde Autokennzeichen und verdächtige Personen. Denn es habe noch zwei bis drei weitere Einbrüche in der Straße gegeben, die keinem Täter zugeordnet werden konnten. Bei dem Ehepaar entschuldigte sich der Angeklagte nachdrücklich. Der Mann nickte, die Frau sagte „Okay“.

Beim zweiten Einbruch in Bad Segeberg wurde das Duo auf frischer Tat ertappt. Fünf teure Uhren lagen schon im Fluchtwagen, dessen Fahrer beim Zugriff der Polizei nicht mehr starten konnte. Er wurde bereits wegen Beihilfe zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Ihm kam zugute, dass die Chronometer umgehend zurück in die Hände des Sammlers kamen. Eine mildere Strafe erkaufte sich der Fahrer auch durch die Benennung seines verurteilten Landsmannes, der damals fliehen konnte und sich in seine Heimat absetzte. Ende 2019 reiste der Angeklagte, dessen Asylantrag schon vor fünf Jahren abgelehnt worden war, erneut ein. In Konstanz wurde er an der Grenze festgenommen. Nach Angaben seines Verteidigers kam er nur zurück, um sich den Behörden zu stellen. Vielleicht trieb ihn auch die Sehnsucht nach seiner deutschen Lebensgefährtin. Bei ihr kam er in Neumünster unter. „Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe“, sagte der 25-Jährige vor Gericht. „Ich würde es nie wieder tun.“ Laut Urteil blieben vom Diebesgut noch Wertsachen für 14.000 Euro verschwunden. Diese Summe muss der Angeklagte jetzt zurückzahlen.