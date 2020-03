Norderstedt. Eine Autowerkstatt, die jetzt viel Zeit für Inspektionen hat. Ein italienisches Restaurant, das Pizza und Pasta an die Tür bringt. Ein Einbruchsschützer, der auch jetzt noch gerne Häuser sicher macht – auf Abstand zum Hausbesitzer, versteht sich. Die Coronakrise sorgt nicht nur für Verzweiflung bei vielen Unternehmen der Region, sondern auch für neue Geschäftsmodelle. „Support your local business“ – unterstütze die lokale Wirtschaft, das ist das Gebot der Stunde. Die Stadt Norderstedt und die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO) haben nun gemeinsam eine Internet-Plattform gestartet, die alle Angebote in Norderstedt bündelt.

Unter wirtschaft-norderstedt.de sollen alle Norderstedter Firmen sich eintragen, die jetzt noch Waren oder Dienstleistungen anbieten. Außerdem gibt es Antworten auf die aktuellen Fragen von Unternehmern in Zeiten von Corona – und danach. Das Portal bietet einen Überblick über die wichtigsten Ansprechpartner für Finanzen, Personal und Fördermöglichkeiten.

„Die Auswirkungen der Coronakrise treffen die ganze kommunale Familie und stellen uns alle vor besondere Herausforderungen. Also auch unsere heimische Wirtschaft“, sagt Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. „Norderstedt ist ein starker Wirtschaftsstandort – und muss es auch bleiben. Deshalb müssen wir als kommunale Familie unsere Kräfte bündeln, um den Unternehmen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“ Zusammenhalt in schwierigen Zeiten, so laute das Motto, sagt Roeder.

Die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt reagierte schnell auf die Sondersituation und entwickelte das neue Internetportal zum Austausch wichtiger Informationen und zur weiteren Vernetzung der Unternehmen. „In dieser dynamischen Zeit, mit täglich neuen Herausforderungen und Anforderungen, wollen wir Wissen an einem Ort vereinen, um die starken Norderstedter Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und der Kundschaft aufzuzeigen, welche Betriebe und Dienstleistungen nach wie vor erreichbar sind“, sagt EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann. „Das neue Portal vereint Informationen für Selbstständige, Kleinunternehmen und den Mittelstand, die genau jetzt auf der Suche nach Antworten sind und sich Vieles mühsam zusammensuchen müssen“, so Bertermann.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hatte bereits in der vergangenen Woche eine Online-Umfrage gestartet, um die dringlichsten Themen von Unternehmern zu ermitteln. Über zwei Drittel der befragten Norderstedter Betriebe geben an, dass die finanzielle Situation sie am meisten beschäftigt, gefolgt von Personalfragen. Das Verhältnis derer, die ihren Geschäftsbetrieb noch aufrechterhalten können, liegt bei etwa 50:50. Etwa ein Drittel der Unternehmen teilt mit, dass mobiles Arbeiten die neue Herausforderung ist. Abgesehen von der Technik seien Arbeitsabläufe und das Kommunikationsverhalten völlig anders als vor der Ausbreitung des Coronavirus.

Viele Betriebe sind nur noch telefonisch oder digital erreichbar und befinden sich gerade selbst im Orientierungsmodus, so eine zentrale Aussage. Die Aussagen der Online-Umfrage fließen täglich in das neue Internetportal ein, um Antworten und Tipps gesammelt und online zur Verfügung zu stellen. Bedürfnisse von Unternehmen werden laufend weiter gesammelt und in die Homepage eingepflegt.

Täglich kommen neue kreative Angebote aus der Norderstedter Wirtschaft hinzu. So liefern Ladengeschäfte nun auch nach Hause, Blumen gibt es online, Fitnesskurse werden auf Instagram angeboten, Restaurants liefern aus, die Stadtbücherei-Kundschaft liest digital, Handwerkerinnen und Handwerker kommen weiterhin. Diese Angebote zeigt das Portal übersichtlich nach Branchen wie Dienstleistung, Handel, Handwerk und Gastronomie geordnet. „Das Angebot ist noch lange nicht vollständig, aber wir sammeln kontinuierlich und freuen uns über jeden Hinweis“, sagt Marc-Mario Bertermann.

Das Portal soll mehr sein als eine Reaktion auf die aktuelle Krisen-Situation. Es soll als zentrale Plattform eine Kontaktmöglichkeit für Unternehmen bieten. Andere Wirtschaftsverbände der Region sollen sich andocken. „Wir sehen es als eine digitale Geschäftsstelle unseres Angebots und werden die Themen stetig ausbauen und der Nachfrage anpassen“, sagt EGNO-Geschäftsführer Marc Mario Bertermann.