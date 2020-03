Kreis Segeberg. Die Sportanlagen in der Region sind verwaist, alle Fitness-Studios haben ihr Pforten geschlossen und auch Personal-Trainer können ihre Tätigkeit zurzeit nicht wie gewohnt ausüben. Vom Coronavirus und den Folgen ist auch Markus Tröger betroffen. Der 44 Jahre alte Fitness-Coach, der unter anderem die Drittliga-Handballerinnen des SVHU betreut, erfüllte sich 2017 seinen Traum vom eigenen Studio an der Oststraße in Norderstedt. Seit dieser Zeit hat Tröger in vielen Bereichen weiterführende Kurse und Lehrgänge besucht und sich unter anderem zum Schmerzspezialisten nach Liebscher und Bracht ausbilden lassen.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich Tröger einen Kundenstamm aufgebaut, und nun das: „Ich kann zurzeit weder Gruppen- noch Einzeltraining anbieten. Als Alternative erstelle ich meinen Kunden Pläne für das Training zu Hause oder im Freien. Die Übungen können mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt werden, ich gebe aber auch Empfehlungen für Basisequipment für das Training mit Widerstandsbändern oder anderen Hilfsmitteln“, so Markus Tröger. Beratungen und Livesessions führt der Ulzburger über Skype oder Zoom durch.

„Ich will meinen Kunden auch in dieser Krise mit tollen Workouts und Beratung zur Seite zu stehen. Mein Team hilft mir in beeindruckender Art und Weise. Trotzdem ist die Lage für mich sehr schwierig. Ob ich diese Zeit finanziell überstehe, hängt vor allem von der Dauer der Krise ab.“

Für die Abendblatt-Leser hat Markus Tröger drei Workouts zusammengestellt. Diese können je nach körperlichem Zustand ohne viele Hilfsmittel in den eigenen vier Wänden oder an der frischen Luft ausgeübt werden. Dazu gibt es einen kleinen, aber knackigen Intervallplan für diejenigen, die gerne laufen.

Ganz wichtig sind Markus Tröger aber neben der Bewegung auch zwei weitere Faktoren, die die Gesundheit fördern und das Immunsystem stärken: Schlaf und Darmaktivität. Tröger: „Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf ist die Basis für eine gute Immunfunktion. Acht Stunden Dauer, kurze Einschlafzeit, Durchschlafen ohne Aufwachen und Aufwachen mit einem hohen Energielevel sind Indikatoren für guten Schlaf.“ Und er betont: „Der Darm hat neben dem Schlaf den größten Einfluss auf unser Immunsystem. Nahrungsmittel, die den Darm reizen, sorgen für Entzündungen und eine gehemmte Immunfunktion. Deshalb sollte auf Lebensmittel verzichtet werden, auf die der Darm häufig sensibel oder mit Unverträglichkeit reagiert. Allem voran bedeutet dies einen Verzicht auf Kuhmilch- und Weizenprodukte.“

Die drei Workouts von Markus Tröger finden Sie im Detail in Ihrer Abendblatt-Regionalausgabe Norderstedt.