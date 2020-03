Kreis Segeberg. Wenn sie weit über die Wiesen und Felder gucken kann, ist Kathrin Rehders ganz bei sich und entspannt. Wenn dann noch Max und Paul, Malu, Molli und Murmel, Nené, Tulpe und Winni um sie herumwuseln und sie mit ihren Schnauzen stupsen, wenn sie von fern ihre Hühner gackern hört, dann ist Kathrin Rehders glücklich. Einen Büro-Job zwischen PC, Papier und in einem klimatisierten Raum, das ist für die 28-Jährige undenkbar.

Kathrin Rehders ist Agrarwissenschaftlerin, Bauernhof-Pädagogin und Landwirtin; sie führt den Bauernhof ihrer Familie im Norderstedter Stadtteil Glashütte in der mittlerweile achten Generation. Dort, wo sich heute auf vier Kilometer im Umkreis noch die Gebäude, Äcker, Wiesen und Felder des Rehders-Hofes ausdehnen, arbeiteten einst die Glasbläser, die dem Dorf den Namen gaben. Allerdings erst am 26. Juli anno 1896 verlieh Wilhelm II. dem Flecken, der bis dahin zum Gut Tangstedt gehörte, den Namen Glashütte. Dieser Name erinnert an die die einstige Glasschmelze, die der Tangstedter Gutsherr Magnus von Wedderkop Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete.

Kathrin Rehders kennt die Geschichte ihrer Heimat natürlich ganz genau, und sie ist stolz auf die lange Tradition ihres Hofes, der sich im Lauf der Jahrhunderte immer wieder wandelte und neu erfand, wie man heute sagt – je nachdem, was die Zeiten erforderten. „Meine Großeltern bewirtschafteten noch einen richtigen Vollhof mit Kühen, Schweinen, Hühnern, mit Feldern und Wiesen drumherum, auf denen Getreide und das Winterfutter für die Tiere wuchs“, erzählt sie.

Hof soll zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden

Jede Generation habe den Hof neu geprägt. Kathrin Rehders baut ihn auch zu einem Treffpunkt für Jung und Alt aus, denn sie bringt Kindern und Jugendlichen in ihren Bauernhof-Kursen nahe, dass Kühe nicht lila sind, die Milch nicht aus der Tüte kommt, der Honig nicht aus dem Glas und dass Eier von freilaufenden Hühnern am leckersten schmecken. „Hier erleben die Kinder die Natur mit allen Sinnen, sie dürfen die Tiere versorgen, spielen, sich richtig austoben, und wir machen tolle Trecker-Touren über die Felder“, preist Kathrin Rehders die Abenteuer auf dem Bauernhof an. Besonders lustig wird es für die Kinder, sagt sie, wenn auch die Eselbrüder Max und Paul dabei sind.

In den Ferien gab es Trecker-Touren statt Strandleben

„Ich liebe meine Kindheit noch heute“, schwärmt Kathrin Rehders, und ihre Augen leuchten. Sie habe die Sommerferien auf dem Trecker in Norderstedt statt irgendwo in südlicher Ferne am Strand verbracht, sei stets mit ihrem Vater über die Wiesen und Felder gelaufen, habe mit ihren Schwestern im Knick Verstecken gespielt, Baumhäuser und Höhlen gebaut, in den Bächen gebadet und in den Gräben gebuddelt, Butterblumen- und Gänseblümchen-Kränze geflochten, mit Pusteblumen gespielt und – Frösche geküsst. „Ich habe geglaubt, dass die sich dann in einen Prinzen verwandeln“, sagt sie und lacht. Deshalb hütet sie noch heute die Kröten, die sie im Garten findet. „Aber man muss ein Auge und ein Ohr für die Natur haben, um ihre Schönheit entdecken zu können“, betont Kathrin Rehders.

Ihre Freude an der Natur möchte sie heute an die Kinder weitergeben: „Ich habe schon in der Landjugend mit Kindern gearbeitet und freue mich, ihnen zeigen zu können, dass wir in der Natur freier leben.“

Deshalb ist sie auch ins Geschäftsmodell „Mietgärten“ der Meine Ernte GmbH eingestiegen, „weil damit auch Kinder stark einbezogen werden und erfahren, woher das Essen wirklich kommt.“ Die Mietgarten-Saison auf Hof Rehders geht jetzt schon ins achte Jahr. Aus dieser Erfahrung heraus hat sie ihre Kinder-Kurse entwickelt. Kinder im Alter bis drei Jahre nehmen an den Kursen zusammen mit den Eltern teil, ab vier Jahre kommen die Jungen und Mädchen dann allein. „Beliebt sind nicht nur die Treckerfahrten, im Stroh spielen und Kartoffeln in die Ackerfurchen setzen, sondern auch die Kindergeburtstage, die wir hier mit Max und Paul, den Schafen und Hühnern feiern“, sagt Kathrin Rehders.

Als sie noch ein Kind war, hat sie zunächst die Grundschule Müllerstraße besucht, später dann die Willy-Brandt-Schule. Dazu musste sie raus aus ihrer Dorf-Idylle am Grünen Weg, rein in die Stadt – nach Garstedt. 2010 bestand sie das Abitur, studierte in Kiel Agrarwissenschaften mit Nutztierwissenschaften, Didaktik und Pädagogik, arbeitete im Landhandel, hat Landwirte in Marketing beraten.

Sie habe auf der heute dicht befahrenen Kreuzung der Straßen Grüner Weg und Hofweg, die den Bauernhof teilen, noch mit Kreide auf dem Asphalt malen können. Heute wünscht sie sich, dass die Stadt Norderstedt den Bereich vom Verkehr weitgehend befreit.

Milchkühe gibt es schon seit fast 30 Jahren nicht mehr auf dem Hof am Grünen Weg, und vor acht Jahren wurde auch das letzte Schwein geschlachtet. Inzwischen aber hat die Jung-Landwirtin wieder sechs Angler Sattelschweine auf dem Hof. Besser: Auf dem Acker, den die Tiere nach Schweineherzenslust umpflügen dürfen.

Landwirte müssen in Sachen Einkommen erfinderisch sein

Ihre Eltern, Landwirtschafts-Ingenieurin Christa Rehders und Landwirtschaftsmeister Jürgen Rehders, bauten 1992 eine neue große Halle für das Getreide, die heute nicht nur als Garage für die Schlepper dient, sondern auch als Miet-Abstellplatz für Wohnwagen und andere große Gefährte. Landwirte müssen in Sachen Einkommen erfinderisch sein.

In einer anderen Halle ist eine Speiseverwertungs-Anlage untergebracht. „Damit folgen wir der alten Glashütter Tradition, Torf aus dem Glasmoor und dem Wittmoor, Kartoffeln, Gemüse und Eier zu den Hamburger Hotels zu bringen und deren Abfälle mit zurückzunehmen“, sagt Kathrin Rehders. Denn das Bauerndorf Glashütte war früher auch die Abfallverwertungsgemeinde der Hamburger Gastronomie.

„Die Abfälle bekamen zum einen die Schweine zu fressen, zum anderen wurden sie als Dünger auf die Felder gefahren“, erinnert sich die Glashütter Landwirtin. Schon ihr Urgroßvater Hans-Arthur Rehders fuhr mit Pferd und Wagen in die benachbarte Hansestadt, brachte Torf hin und Küchenabfälle für die Schweine und Asche zum Düngen zurück. Heute liefern auch Altenheime, Krankenhäuser, Schul- und Firmenkantinen ihre Speisereste, Fette und Öle zu Foodrecycling Rehders.

Als die Abfälle noch an die Schweine verfüttert oder als Dünger auf die Äcker gebracht wurden, entdeckten die Glashütter eine ganz ungewöhnliche Leidenschaft – das Ackerschätzesammeln. Auch Kathrin Rehders ist begeisterte Schatzsucherin. „Ich gehe oft mit den Kindern über die Felder, und die sind immer ganz begeistert, wenn sie alte Glas- und Porzellan-Scherben oder Besteckteile entdecken“, sagt Kathrin Rehders und zeigt einige Stücke, die einmal zu einem Teller oder eine Tasse gehörten. Vor allem beim Pflügen kämen immer wieder neue alte Ackerschätze an die Oberfläche.

„Ich möchte mein Leben lang hier Landwirtschaft betreiben, davon leben wir“, sagt Kathrin Rehders. Sie wünscht sich aber von der Politik mehr Empathie für die Landwirtschaft. Schließlich versteht sie die Landwirtschaft auch als Kornkammer für die Bevölkerung, weil hochwertiges Getreide, sogenanntes Brotgetreide, angebaut wird. „Wir Landwirte produzieren mit besten Wissen und Gewissen mit und in der Natur Nahrung für alle, und das bei großer Wetterabhängigkeit“, sagt Kathrin Rehders, die auch moniert, dass es für wilde Insekten keinen Platz mehr gibt, dass zu viele Böden versiegelt werden.

Und was wünscht sich die Norderstedter Landwirtin von ihrer Stadt zu deren 50. Geburtstag? „Dass wir weiterhin Natur und Stadt vereinen können, dass wir Landwirte gewertschätzt werden, denn wir pflegen die Kulturlandschaft mit Knicks, Äckern, Feldern und Wiesen und versorgen die Menschen mit Gemüse,Getreide, Milch und Honig.