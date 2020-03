Verbrechen mit Masterplan – Ein Fall für Sherlock Schröter

Kreis Segeberg. In diesen Zeiten, in der die Nachrichtenlage scheinbar kaum noch anderes zu bieten hat als die Umtriebe eines virulenten Virenstammes, freut es einen fast schon, wenn man auch einmal ein anderes Thema entdeckt, über welches man verwundert den Kopf schütteln kann. Die Kriminalpolizei Pinneberg meldete jetzt gleich zwei Missetaten, die offenbar miteinander im Zusammenhang stehen und in ihrer schlichten Zielstrebigkeit bemerkenswert sind.

Zunächst, so teilte die Polizei mit, wurde in der Nacht zum Montag der Vorwoche ein ausgewachsener Linienbus von einem Gelände der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein gestohlen. Nach einigen unterwegs angerichteten Kollateralschäden an diversen im Wege befindlichen Metallgerüsten und Holzpollern endete die illegale Spritztour auf einer schlammigen Wiese, auf der die oder der Busknacker das schwere Gerät festfuhren.

Offenbar verfolgten die Bösewichte (bleiben wir mal beim Plural, eine ganze Bande wirkt immer imposanter) jedoch noch einen weitreichenderen Plan als bloß eine kleine Crash-Tour. Exakt eine Woche später nämlich, zur selben Tatzeit wie beim ersten Mal, wird auf demselben Betriebsgelände wieder ein Bus geklaut. Vermutlich versahen die zuständigen Nachtwächter ihren Dienst gemäß der Corona-Verordnungen vom Homeoffice aus, dann passiert so etwas eben.

Ein Fall für den versierten Profiler Sherlock Schröter

Und diesmal enthüllte sich die wahre Absicht der Täter: Sie nahmen Kurs auf die Altonaer Chaussee in der Stadt Schenefeld und rammten mit dem Heck des Omnibusses einen frei stehenden Geldautomaten. Trotz erheblicher Blessuren am Bus und an dem Geldautomaten behielt Letzterer die Moneten für sich, den Möchtegern-Millionären blieb nur die Flucht.

Jetzt bittet die Kriminalpolizei Pinneberg, wie häufig in solchen Fällen, um Hinweise aus der Bevölkerung. Eindeutig ein Fall für den versierten Profiler Sherlock Schröter, der natürlich auch in dieser rätselhaften Angelegenheit nicht um den entscheidenden Tipp verlegen ist. Es ist nämlich gar nicht mehr nötig, nach dieser Bande zu suchen. So unflexibel, wie die anscheinend sind, werden sie niemals von ihrem Masterplan abweichen.

Und da die Nachtwächter immer noch im Homeoffice weilen, werden die Übeltäter wieder in der Nacht zum nächsten Montag zur selben Zeit auf demselben Betriebshof zuschlagen und einen Bus entwenden. Damit denselben Geldautomaten schrotten, einmal mehr daran scheitern und diesmal verhaftet werden, weil die Polizei nichts weiter tun muss, als neben dem Tatort zu warten.

Und wenn die Bande später vor Gericht steht, bitte nicht vergessen, das erhöhte Beförderungsentgelt wegen Schwarzfahrens zu erheben.