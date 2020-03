Norderstedt. Es war 16.50 Uhr, als Thomas Will auf Senden drückte. Das war’s. Ein winziger Moment, Sekunden nur. Dutzende von E-Mails hatte er heute schon verschickt, Hunderte in den vergangenen Wochen, an die 1000 seit Jahresbeginn. Doch noch nie war eine so wichtig gewesen wie diese. Von ihr hing seine Zukunft ab, seine Existenz. Es war der Antrag auf Gewährung von mehreren tausend Euro Corona-Soforthilfe.

Seit Tagen hatte er auf den Antrag gewartet, immer wieder bei Bank und Handelskammer nachgefragt, wann damit zu rechnen sei. Die Coronakrise hat den Eventmanager schwer getroffen. „Innerhalb weniger Tage wurden alle Messen für die nächsten Monate abgesagt“, so Will. Rund 70 Prozent des Umsatzes macht seine Agentur atw mit der Organisation von Messen und Events, den Rest mit Marketing für Interessengemeinschaften. Gereicht hat das trotzdem nicht. Will musste eine Mitarbeiterin entlassen, anderen droht Kurzarbeit. Wenn es nicht bald Hilfe gibt.

Als er den Antrag der Investitionsbank Schleswig-Holstein plötzlich in seinem Posteingang hatte, war er selbst überrascht. Überrascht, wie schnell es auf einmal ging – und wie unkompliziert der Antrag war. Gerade mal drei Seiten lang. „Ich hatte mit mehr Fragen gerechnet“, sagt Thomas Will. Sogar einen Termin mit seinem Steuerberater hatte er schon ausgemacht, um das Dokument auszufüllen. Unnötig, wie er schnell merkte. Die meisten der knapp 30 Punkte konnte er alleine ausfüllen, lediglich zwei offene Fragen zu den Mitarbeitern und deren Löhnen hat der Steuerberater ergänzt – per E-Mail. „Danach wurde das Dokument einfach ausgedruckt, unterschrieben, mit Unterschrift eingescannt und zusammen mit einem Gewerbeschein versendet – einfacher ging es wirklich nicht“, sagt Thomas Will.

Er weiß nicht, wann er mit der Hilfe rechnen kann. Aber er weiß, wie dringend er sie braucht. Mit seinen Rücklagen kann er noch zwei, höchstens drei Monate überbrücken. Mehr nicht. Es gab Zeiten, da galten Geschichten wie die von Thomas Will als Einzelfall. Als Einzelschicksal. Vor Corona. Heute sind sie die Regel. Die Krise macht vor nahezu keiner Branche halt. Fast jedes Unternehmen ist betroffen.

Kaum ein Unternehmen, dass nicht von Corona betroffen ist

Laut einer Blitzumfrage der IHK Schleswig-Holstein geben neun von zehn befragten Unternehmen (87 Prozent) an, dass die Krise bereits negative Auswirkungen auf ihr Geschäft hat – Anfang März waren es noch vier von zehn Betrieben (39 Prozent). „Es zeigt sich, dass sich die Lage bei den schleswig-holsteinischen Unternehmen in den vergangenen Wochen extrem verschärft hat und schnelle Hilfe dringend erforderlich ist“, so Friederike C. Kühn, Präses der Indus­trie- und Handelskammer zu Lübeck (IHK). Inzwischen vermeldet fast jedes zweite Unternehmen (46 Prozent) den kompletten Stillstand der Geschäftstätigkeit.

Thomas Will hat Glück. Er hat noch ein paar letzte Marketing-Aufträge, die laufen. Ein paar Internet-Seiten, die er pflegt und betreut. Mehr nicht. Der Eventbereich liegt vollkommen brach. „Eigentlich würden wir jetzt Messen für Sommer und Herbst vorbereiten – aber solange es keine Planungssicherheit gibt…“, sagt Thomas Will. Der Rest des Satzes hängt in der Luft wie der Geruch des Desinfektionssprays. Er geht weiter jeden Morgen um neun Uhr ins Büro. So wie seit 26 Jahren. Trotz Corona. Oder vielleicht gerade deswegen. „Irgendwie muss es ja weitergehen“, sagt Will. Er hat schon ein paar Ideen für Events, die er veranstalten könnte – nach Corona.

Die Familie Will hält in der Krise fest zusammen

Manchmal kommt es Will so vor, als ob es ein Leben vor Corona – und eins nach Corona gibt. Dazwischen irgendein Niemandsland. In dem niemand weiß, wie es weitergeht. Sein Leben vor Corona, das war das eines Eventmanagers. Der sich schon als Kind auf Schützenfesten rumgetrieben hat, weil er wissen wollte, wie so eine Veranstaltung funktioniert. Der zuerst eine Ausbildung als Einzelhandels – und später noch als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht hat – und trotzdem nie das Gefühl hatte, im richtigen Job zu sein. Bis er sich selbstständig gemacht hat. Zuerst als freier Künstler, Musiker, dann mit einer Künstleragentur, die er nach und nach zu einer Eventagentur ausgebaut hat. Ein Leben ohne die Agentur kann er sich nicht vorstellen. „Das ist nicht irgendeine Firma. Das ist meine Erfüllung“, sagt er. Klingt vielleicht pathetisch. Aber so ist es. Seine Tochter arbeitet mit in der Agentur, auch seine Frau hilft manchmal aus. Die Familie hält die Firma zusammen. Die Familie hält zusammen. „Gemeinsam werden wir es irgendwie schaffen“, sagt – hofft – Thomas Will.

Früher ist er als Künstler aufgetreten, zuletzt im Logo mit seiner Band „No man’s land“. Aber das ist lange her. In einem Leben vor Corona. In ein paar Wochen wird er 59 Jahre. Kein Alter, hat er immer gedacht. Bis Corona kam. In Hamburg hat es vor wenigen Tagen den ersten Corona-Toten gegeben. Er war 52 Jahre alt.