Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg gibt es sieben weitere bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl steigt damit auf 55. Bei einer Person konnte die Infektionsquelle ermittelt werden, bei den übrigen ist sie unklar. Alle Kontaktpersonen sind bereits ermittelt und abgesondert. Wieder genesen und damit aus der Quarantäne entlassen sind im Kreis Segeberg aktuell vier Menschen. In Schleswig-Holstein sind seit Beginn der Epidemie insgesamt 821 Fälle gemeldet, davon 96 Personen in klinischer Behandlung. Fünf Todesfälle sind zu beklagen.

Müllabfuhr uneingeschränkt In Norderstedt holt das Betriebsamt nach wie vor uneingeschränkt den Müll bei den Bürgern ab. „Die Fahrer haben lediglich organisatorisch umgeplant und sind teilweise sogar früher unterwegs, damit die Kollegen voneinander Abstand halten können“, sagt Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek. Auch der WZV meldet für den Rest des Kreises Segeberg, dass weiterhin vollumfänglich die gewohnten Abfuhrtermine für Rest-, Bio- und Papierabfuhr eingehalten werden.

TuRa auf YouTube TuRa Harksheide, mit 4000 Mitgliedern und 30 Sparten größter Sportverein Norderstedts, bietet die ersten drei Online-Trainingsvideos über YouTube (einfach nach TuRa Harksheide suchen) an. Die Übungsleiterinnen Sigi und Ilke wollen in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Videos hochladen. „Viele unserer Mitglieder werden sich sicherlich freuen, ihre bekannten Übungsleiter nun zumindest am Bildschirm sehen und mitmachen zu können“, sagt Geschäftsführer Tobias Claßen. „Aber wir haben uns bewusst entschlossen, dieses Angebot nicht nur unseren Mitgliedern ausschließlich anbieten zu wollen. Denn in diesen Zeiten müssen wir ja bekanntlich alle zusammenhalten!“

Blut gesucht Der Blutspendedienst Nord-Ost des DRK bietet in Kaltenkirchen am Dienstag, 31. März, 14.00-18.00, und am Ostersamstag, 11. April, 10.30-14.30, Blutspendetermine in der Gemeinschaftsschule am Marschweg 12 an. In Bad Bramstedt kann am Mittwoch, 1. April, 15-19.30 Uhr, am Donnerstag,

2. April, 15-19.30 Uhr und am Freitag, 3. April, 15.00-19.30 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Auenland, Schäferberg 28, gespendet werden. Wer spenden möchte, muss sich vorher im Internet unter www.blutspende.de anmelden.

Betrüger am Telefon Bei der Deutschen Rentenversicherung Nord sind Hinweise auf betrügerische Anrufe bei Versicherten eingegangen. „Leider nutzen Kriminelle die aktuelle Verunsicherung durch die Coronapandemie aus, um an sensible Daten unserer Versicherten heranzukommen“, warnt Sprecher Sebastian Bollig. „Die Person gibt sich dabei am Telefon als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung aus und behauptet, Daten abzugleichen, da Angaben fehlen würden. Die getäuschten Versicherten werden sodann nach persönlichen Daten wie Bankverbindung, Geburtsdatum oder Sozialversicherungsnummer gefragt.“ Keine Angaben machen und die Polizei informieren!

Jagd nur alleine Das Umweltministerium hat die Jagd im Land während der Coronapandemie eingeschränkt. Grundsätzlich weiterhin möglich seien danach sämtliche Formen der Einzeljagd, die Jagdhundeausbildung und notwendige Revierarbeiten. Untersagt sind Gesellschaftsjagden (mehr als vier Jägerinnen und Jäger im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang) sowie sonstige Zusammenkünfte von Jägerinnen und Jägern.

Land veröffentlicht einheitliche Regeln für Pferdesportler

Nun herrscht Klarheit auch für alle Pferdesportler im Kreis Segeberg im täglichen Umgang mit der Coronakrise: Die Landesregierung hat auf ihrer Internetseite www.schleswig-holstein.de (unter: häufig gestellte Fragen/Sport) eine für alle Pferdebesitzer, Reithöfe und Stallgemeinschaften geltende Regelung veröffentlicht.

Dort steht: Die Versorgung und die Pflege der Tiere muss sichergestellt sein. Dazu zählt auch die tägliche Bewegung, etwa durch Auslauf auf dem Paddock, auf der Weide oder durch den Reiter. Auch Ausritte allein oder zu zweit sind grundsätzlich möglich, dabei sollten Hygienemaßnahmen sowie Abstandsregeln zu anderen Personen eingehalten werden. Gruppenausritte dagegen sind nicht erlaubt.

Für den Aufenthalt von Personen in einem Reitstall gilt folgende Regelung: So wenig Menschen wie möglich sollten sich zur selben Zeit auf einer Reitanlage aufhalten. Eine Stallgemeinschaft muss eine Person bestimmen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt anfallende Aufgaben übernimmt. Haben gleich mehrere Personen vor, eine Stallgasse zu betreten, müssen sie sich so abstimmen, dass sie die erforderlichen Abstände jederzeit einhalten können. Reitunterricht ist bis auf Weiteres untersagt.

„Die landesweite Regelung sorgt endlich für Klarheit und räumt mit sämtlichen Gerüchten auf, die seit Tagen in Reiterkreisen die Runde machen“. sagt Iris Genwo, der Vorsitzende des Kreispferdesportverbandes Stormarn. Der Kreispferdesportverband betont auf seiner Internetplattform, dass es bei den landesweiten Regeln ausschließlich darum gehe, die notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde während der Corona-Krise sicherzustellen.

„Seit Tagen bin ich im regelmäßigen Austausch mit Pferdebesitzern und Betreibern von Reitanlagen“, sagt Genwo. „Sie alle waren schon vorher sehr bemüht, sich in den extrem schwierigen Zeiten entsprechend vernünftig zu verhalten.“