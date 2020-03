Selbst der härteste Scheiß geht irgendwann vorbei

Bad Bramstedt. Gestern, 7.30 Uhr: Nach 26 Jahren zieht Udo Lindenberg aus dem Hotel „Atlantic“ aus. Keine Panik – Herr Lindenberg kann durchaus noch die Miete zahlen, was etlichen anderen Musikern und Bühnenkünstlern dieser Tage meist schwer fällt. Er hätte sogar in seinen angestammten Räumlichkeiten im „Atlantic“ bleiben dürfen, obwohl der Hotelbetrieb hier, wie in allen anderen Hotels, aufgrund einschlägiger Corona-Krisenbestimmung ruht.

Doch ohne Hotelbetrieb kein Hotelservice. Udo müsste sich den Eierlikör selbst aus der Bar holen. Und wenn er die Flasche gefunden hat, ist immer noch keiner da, der sie ihm öffnet und einschenkt. Also packt Lindi die Koffer und haut ab. Wohin, ist für die breite Öffentlichkeit unklar. Vermutlich hat er auf der „Andrea Doria“ eingecheckt und ist unterwegs, irgendwo „Hoch im Norden“. Ich sitze im Wohnzimmer vor dem Laptop, lese Nachrichten und ertappe mich dabei, wie ich leise vor mich hin summe. Meine Frau ertappt mich auch. „Was ist denn mit dir los?“, will sie wissen. „Bei Onkel Pö spielt ‘ne Rentnerband“, erkläre ich. Das sagt ihr leider nichts, sehe ich ihr an. Sie hat es eher mit der klassischen Hochkultur. Ich dagegen war sogar schon als Teenager beim allersten Panikorchester-Auftritt in der Hamburger Musikhalle (heute: Laeiszhalle) dabei, jawollja. Im „Pö“ sowieso. Damals konnte sich Udo die Flaschen noch selber öffnen. Hat ihnen wahrscheinlich locker den Hals abgeschlagen und den Inhalt auf Ex gegurgelt. „Dann sing‘ mal weiter“, empfiehlt meine Frau. Sie muss los zu ihrem systemrelevanten Job in der Apotheke. „Da ist noch eine Kochwäsche fällig.“ Außerdem stünde im Haushalt dieses, im Garten jenes an. In der Küche läge eine To-do-Liste für mich. Ihr Auto macht merkwürdige Geräusche, weshalb sie meines nimmt. Und weg ist sie, nicht ohne vorher noch mal zu erwähnen, dass ein warmes Abendessen auf dem Tisch ein wirklich netter Empfang für sie wäre.

Allmählich kann ich mich in Udo hineindenken. So ein Hotelservice ist schon eine feine Sache. Zumal der im „Atlantic“ garantiert nicht übel ist, wenn er denn stattfindet. Zu den Mahlzeiten nur ansagen, was man haben will – und das Gewünschte wird gebracht. Dreckwäsche einfach auf den Boden werfen, am nächsten Tag hängt sie sauber und gebügelt im Schrank. Es wird geputzt. Und geht im Bad das Klopapier zur Neige, hängt anderntags stillschweigend eine frische Rolle dort. Man muss nicht durch etliche Supermärkte tingeln, um am Ende die letzte Rolle zu ergattern, die in ihrer minderwertigen Qualität eher an Schleifpapier mit grober Körnung erinnert und deshalb ebenso gut in Baumärkten gehandelt werden könnte. Tja. „Atlantic“ kann ich mir nicht leisten. Und selbst wenn, ist ja immer noch Corona. Geld hilft da auch nicht wirklich. Ich summe schon wieder, merke ich plötzlich: „Wenn du durchhängst/mehr geht nicht, als wir Zwei/Dann sag‘ ich: bleib‘ mal cool/selbst der härteste Scheiß/geht irgendwann wieder vorbei…“

Udo hilft immer. Los jetzt. Kochwäsche.